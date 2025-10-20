Paola Villar S.
Los cimientos resisten, pero no para siempre: ¿Podrá la economía de Perú soportar más crisis políticas?
El permanente estado de inestabilidad política en el que se encuentra el Perú en los últimos años se reafirmó el viernes 10 de octubre, cuando el Congreso aprobó –de manera rápida y por unanimidad– el proceso de vacancia contra Dina Boluarte. La destitución de Boluarte dio pase a la asunción del octavo presidente de la República de la última década, José Jerí, quien asume las riendas de un país fuertemente impactado por la inseguridad ciudadana, y que se acerca a un nuevo proceso electoral. Y aunque el hecho sorprendió a más de uno, la evidencia ha demostrado que para los agentes financieros e internacionales lo ocurrido fue, en el corto plazo, una raya más al tigre.

