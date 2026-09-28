El mercado de capitales canaliza recursos de agentes con excedentes hacia empresas que los necesitan, como alternativa al crédito bancario. Permite diversificar las fuentes de financiamiento mediante la emisión de bonos y acciones, reducir costos y ofrecer rentabilidades acordes con el riesgo asumido. En el Perú, tuvo un impulso entre 1995 y 2005 por las privatizaciones —incluidos los programas de participación ciudadana—, el sistema privado de pensiones y la negociación de bonos soberanos. Sin embargo, su desarrollo posterior ha sido limitado. Según un estudio de nuam y la Universidad Adolfo Ibáñez, el financiamiento mediante acciones y bonos equivale al 40% del crédito bancario en Perú, frente al 60% en Colombia y al 80% en Chile. Los fondos mutuos administran el equivalente al 5,5% del PBI, frente al 9% y 28%, respectivamente. El resultado es un mercado con poca emisión, negociación y liquidez.

¿Qué se requiere? Primero, continuar implementando ‘fast tracks’ y aligerar la tramitología vinculada al mercado, desde la emisión de valores hasta la suscripción de fondos mutuos, de manera que el costo y el tiempo de acceso sean competitivos frente a la alternativa bancaria. Los incentivos y la concentración bancaria merecen un análisis propio. Segundo, fortalecer la infraestructura para negociar y cubrir riesgos. Los avances de nuam, incluida la cámara de compensación de títulos, son una oportunidad. También se requieren tasas ‘benchmark’ líquidas que impulsen los derivados. Tercero, armonizar la regulación entre la SBS y la SMV, reduciendo arbitrajes en la valorización de carteras, el reporte de rentabilidades y los índices de referencia, entre otros aspectos. La SMV requiere mayor autonomía, recursos y profesionalización, así como ampliar su alcance a la oferta privada. Cuarto, implementar una estrategia nacional y objetiva de educación financiera desde edades tempranas. En PISA 2022, el 42% de los estudiantes peruanos no alcanzó el nivel básico, frente al 18% promedio de la OCDE; solo el 1% llegó al nivel más alto, versus el 11%. Estas brechas limitan la confianza, la diversificación y el uso de productos financieros. La tecnología puede ayudar a cerrarlas.

En suma, pese a los avances recientes —como la incorporación de aproximadamente 4.000 nuevas cuentas de inversionistas al mes en la BVL, la ampliación de los canales de distribución y la integración regional—, persisten desafíos en infraestructura, regulación, costos y educación financiera. Superarlos requiere una estrategia coordinada, liderada por el MEF, que permita ampliar el acceso al financiamiento y las oportunidades de inversión para la población.