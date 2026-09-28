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Resumen

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Paul Rebolledo, director del CFA Society Perú, analiza los desafíos del mercado de capitales local
Paul Rebolledo, director del CFA Society Perú, analiza los desafíos del mercado de capitales local
Por Paul Rebolledo

El mercado de capitales canaliza recursos de agentes con excedentes hacia empresas que los necesitan, como alternativa al crédito bancario. Permite diversificar las fuentes de financiamiento mediante la emisión de bonos y acciones, reducir costos y ofrecer rentabilidades acordes con el riesgo asumido. En el Perú, tuvo un impulso entre 1995 y 2005 por las privatizaciones —incluidos los programas de participación ciudadana—, el sistema privado de pensiones y la negociación de bonos soberanos. Sin embargo, su desarrollo posterior ha sido limitado. Según un estudio de nuam y la Universidad Adolfo Ibáñez, el financiamiento mediante acciones y bonos equivale al 40% del crédito bancario en Perú, frente al 60% en Colombia y al 80% en Chile. Los fondos mutuos administran el equivalente al 5,5% del PBI, frente al 9% y 28%, respectivamente. El resultado es un mercado con poca emisión, negociación y liquidez.

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