La reciente interrupción del suministro de gas natural ha evidenciado una fragilidad más allá de una contingencia puntual. Foto: TGP
La reciente interrupción del suministro de gas natural ha evidenciado una fragilidad más allá de una contingencia puntual. El problema de fondo radica en conocer las causas de que el Perú cuente con una cadena de suministro con baja redundancia – rutas o sistemas alternativos –, clave para momentos de emergencia. La coyuntura debe servir, entonces, para una reflexión más amplia: el país dispone de recursos gasíferos que abarataron el costo de la energía, pero aún siguen pendientes condiciones regulatorias e institucionales adecuadas para aprovecharlos plenamente.

