Hitos empresariales que marcaron el 2025: compras, nuevas marcas y otros hechos que reconfiguraron el mapa de los negocios en el país

Esa lectura es compartida por Mauricio Olaya, líder del mercado de M&A peruano y socio principal del Estudio Muñiz, quien califica al 2025 como un año de “tremenda actividad empresarial”, impulsado por anuncios de grandes inversiones en infraestructura logística, minería, energía y una intensa dinámica de fusiones y adquisiciones.

Desde una mirada más estratégica, José Ruidias Rojas, profesor de Pacífico Business School, señala que el año estuvo marcado por un empresariado más pragmático y disciplinado. “Las empresas avanzaron con más cautela, priorizando rentabilidad y foco estratégico antes que crecimiento acelerado. No fue un año de freno, sino de ajustar y ver cómo crecer mejor”, afirma.

La venta de Telefónica del Perú

Luego de 31 años de presencia en el país, Telefónica vendió su operación peruana a la argentina Integra Tec por S/3.7 millones (equivalente a alrededor de US$1 millón), como parte de su proceso de desinversión en la región.

La adquisición contempló la continuidad del servicio de Movistar, así como la transferencia indirecta de las acciones de Telefónica del Perú en Internet para Todos.

Por otra parte, se mantiene en pie el proceso concursal en el que se encuentra Telefónica, ahora llamada Integratel Perú, ante Indecopi.

Más allá del impacto inmediato en el sector de telecomunicaciones, la operación dejó múltiples lecturas sobre el clima de inversión. Para Ruidias, se trató de una decisión que responde más a la estrategia global del Grupo.

“Telefónica estuvo perdiendo mercado sostenidamente en Perú desde la pandemia, además de tener la decisión regional de reducir su exposición en mercados donde el retorno se volvió más exigente. El mercado de telecomunicaciones en el país es altamente competitivo y con márgenes cada vez más ajustados”, explica.

Ojeda coincide en que la venta de Telefónica no debe interpretarse como una “mala señal”, pero sí como una alerta. “Hoy el inversionista exige estabilidad institucional y reglas claras. Cuando esas condiciones no están alineadas, incluso mercados con potencial [de inversión] pierden atractivo”, sostiene.

Desde el frente legal, Olaya agrega que el caso de Telefónica del Perú es el reflejo de cómo los conflictos regulatorios prolongados pueden erosionar la relación entre el Estado y el inversionista. “No es solo un tema financiero, también es desgaste operativo y reputacional”, afirma.

Southern Perú inicia la construcción del proyecto Tía María

Southern Perú Copper Corporation informó en octubre que recibió el permiso de explotación para el proyecto minero Tía María, en Arequipa, permitiendo el inicio de labores de apertura de la unidad minera. La compañía estima comenzar las operaciones en el 2027, tras varios años de trabajo con la comunidad aledaña.

“Este hito demuestra que, con gestión social y política adecuada, es posible pasar del anuncio a la ejecución”, indica Olaya, y resalta el impacto de este proyecto sobre la confianza de los inversionistas.

Para Ojeda, Tía María disminuye uno de los mayores riesgos percibidos del país: la imposibilidad de ejecutar grandes proyectos. “No es solo una inversión puntual; es una señal de que el Perú puede volver a poner en marcha su cartera minera”, indica.

En ello coincide Ruidias, apuntando que este proyecto puede contribuir a recuperar la confianza de los inversionistas y atraer nuevos capitales, tomando en cuenta el tener una relación sólida con las comunidades y un desarrollo compartido.

A su vez, Olaya añade que el verdadero reto será la sostenibilidad del proceso. “Las autoridades decidieron tomar las riendas en término de destrabe de proyectos y lidiar con situaciones socialmente complejas”, advierte.

Holcim adquiere Cementos Pacasmayo

La multinacional suiza Holcim acordó la compra de Inversiones Aspi, empresa del Grupo Hochschild y accionista controlador de Cementos Pacasmayo. Con esta operación, la empresa suiza adquirirá el 50,01% del capital social por un valor empresa cercano a US$1.500 millones (aproximadamente S/5.100 millones), equivalente a nueve veces el Ebitda de la cementera peruana.

Para Ruidias, durante años la competencia en el mercado cementero no ha sido necesariamente frontal, sino más bien una convivencia por zonas, lo que ha limitado una rivalidad más intensa a nivel nacional. “Lo deseable sería que este movimiento ayude a romper la lógica de “dividirse el país”, donde cada empresa domina su territorio, y que empuje a competir más por eficiencia, servicio, innovación y precio. Con un actor global como Holcim, hay espacio para pensar en más inversión”.

Ojeda destaca que este tipo de movimientos se realizó con pensamiento estratégico y expectativas de sinergias. “En el corto plazo, el efecto más probable es competencia por valor (servicio, calidad y eficiencia), más que alzas mecánicas de precios; los precios dependen de la demanda, costos energéticos/logísticos y rivalidad regional”, precisa.

Grupo Gloria: expansión regional y fortalecimiento de marcas

El Grupo Gloria fue uno de los conglomerados más activos del año, con la compra de la marca San Mateo en noviembre, operación aprobada por el Indecopi, y el acuerdo para adquirir Cemix Ecuador.

A mediados de este mes, la compañía, mediante su subsidiaria Casaracra, firmó un contrato para adquirir el 55% de acciones del capital social de la empresa ecuatoriana. Para Olaya, estas operaciones reflejan una estrategia bien definida con adquisiciones en la región.

Ojeda considera que esta estrategia responde a una lógica de madurez empresarial. “La lectura de fondo es que los conglomerados peruanos están operando con lógica regional: capturar crecimiento fuera, ganar escala y construir resiliencia. Eso habla de ambición, pero también de disciplina”, señala. Mientras que Ruidias ve una estrategia bastante clara y coherente.

DBS llega al Perú y anuncia la apertura de Kiko Milano

DBS Beauty Store, retail de belleza especializada en cosmética y cuidado personal, confirma el ingreso al mercado peruano de la reconocida marca italiana Kiko Milano, previsto para el segundo semestre del próximo año. La cadena chilena ingresó al Perú tras 7 años de esfuerzo, con un plan que incluye implementar 30 tiendas en 24 meses desde su llegada a nuestro país . Su primera tienda abierta en el país fue en el centro comercial Real Plaza Centro Cívico y cuenta con locales en Lima Plaza Norte, Plaza San Miguel, Mallplaza Trujillo, entre otros. ¿Cómo se transforma el mercado con esta llegada?

Para Ruidias, estos movimientos muestran que el mercado peruano sigue siendo atractivo para propuestas especializadas. “El consumidor es más exigente, pero está dispuesto a gastar cuando percibe valor y diferenciación”, apunta.

Agrega también que todo el consumo no está creciendo de manera uniforme, pero sí hay segmentos que se han mostrado bastante resilientes y en los que existe un público dispuesto a gastar. Estas apuestas reflejan que hay masa crítica y, por lo tanto, espacio para formatos internacionales bien posicionados.

Ojeda coincide en que se trata de una recuperación desigual. “Esta inauguración y anuncio sugieren que Perú vuelve a aparecer en el radar del retail regional, aunque con un consumidor exigente: promociones, omnicanalidad y ubicaciones ‘prime‘ serán determinantes”, explica.

Martin Reaño Azpilcueta, socio principal en Reaño Asesores Financieros, explica que DBS viene al Perú con una propuesta de negocio diferente enfocada en una selección de marcas internacionales y en satisfacción del cliente. “Muy contrario a Aruma, que es más como un minimarket donde los usuarios se atienden solos. En DBS hay asesores, se enfocan mucho en la experiencia”, agrega.

Chevron aterrizó en el Perú

La competencia por descubrir petróleo en el mar peruano se encendió con el aterrizaje de Chevron, la tercera petrolera más grande del mundo. Para setiembre de este año se confirmó la llegada de la compañía para la exploración de lotes Z-61, Z-62 y Z-63, en Trujillo. Esto se dio luego de que fuentes cercanas al proceso informaran a Día1 en julio que el directorio de PeruPetro aprobó la asociación de empresas estadounidenses con su coterránea Anadarko (sucursal de Occidental Petroleum), que explora las costas de Lambayeque y La Libertad.

¿Cómo analizan esto los especialistas? Ojeda subraya que se trata de una señal potente. “Chevron no invierte en mercados donde no ve viabilidad técnica y estabilidad mínima. Su presencia refuerza la seguridad energética y la credibilidad del país”, señala.

Olaya destaca que este tipo de inversiones muestran el bajo nivel de riesgo. Además, a ello habría que sumarle la nueva dinámica geopolítica que determinará qué jugadores norteamericanos y europeos buscan posicionarse a nivel de materias primas y otros en nuestra región.

Licitación del 5G en el Perú

En setiembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones adjudicó el espectro de la banda 3,5 GHz para la implementación del Internet 5G. Se trata de un avance en el sector de telecomunicaciones y para el país, como en las industrias y actividades como la minería. Según Ruidías, dicha licitación con los operadores móviles era necesaria, pero precisó que no va a ser inmediato su impacto real. “Más que un salto tecnológico en sí mismo, el 5G es una plataforma habilitadora y su aporte a la economía dependerá de qué tan rápido se traduzca en mejores servicios, mayor productividad y nuevos modelos de negocio”, analiza.

Ojeda coincide en que el desafío está en la implementación. “Su impacto económico no será automático, dependerá de la ejecución, densificación de la red y casos de uso productivo”, explica.

Olaya agrega que, pese a ello, era un paso necesario. “No avanzar en 5G nos hubiera dejado rezagados frente a la región”, afirma.

Carlos García Godos, gerente de Planificación y Calidad de Red de Movistar, indica que, desde el 17 de diciembre, con la firma del contrato, las operadoras están facultadas para utilizar el espectro asignado, una vez que liberen el que tenían previamente. El trabajo inicial será en las principales ciudades del país, iniciando en Lima, incluyendo colegios y hospitales estatales, así como las sedes de los Juegos Panamericanos.

“Es un cambio completo del ecosistema que debe ser abrazado por las industrias. El impacto va más allá de las telecomunicaciones, va por el tema de minería, agricultura, industria. Hay reducciones de costos de entre 15% y 20%”, apunta.

A su vez, Entel Perú indicó en un comunicado que la compañía, con la firma del contrato, pasa de tener 20 MHz no continuos a tener 100 MHz continuos del espectro en el país, lo que le permitirá ampliar la tecnología 5G, permitiendo mayores velocidades, menor latencia y una mayor capacidad para conectar dispositivos de forma simultánea.

Nuevo Jorge Chávez: infraestructura crítica con retos operativos

La puesta en marcha del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, inaugurado a fines de mayo, fortaleció la competitividad logística y turística del país, aunque no sin desafíos. Ojeda remarca que el riesgo no está en la obra, sino en la operación integral: accesos, última milla y gestión de picos operativos.

“No cabe ninguna duda de que la ubicación geográfica de nuestro país en el Pacífico Sudamericano es extraordinaria y no podíamos continuar con un cuello de botella que nos impidiera convertirnos en un verdadero hub”, comenta Olaya.

Ruidias agrega que, bien operado, el aeropuerto puede ser una pieza clave para el turismo y la logística. Señala también que el reto está en que el aeropuerto funcione bien desde el primer día y en cómo se conecta con la ciudad y con el resto del país. “Accesos, tráfico, transporte público y coordinación operativa van a ser determinantes”, comenta.

A su turno, Ojeda explica que uno de los grandes retos no es la obra en sí misma, sino la experiencia operativa. Si se corrigen esos cuellos de botella, el aeropuerto puede traducirse en una ventaja para el país; si no, se convierte en un cuello de botella logístico que neutraliza parte del beneficio.

Puerto de Chancay, ¿el nuevo hub del Pacífico sudamericano?

El mayor protagonismo del Puerto de Chancay abre una oportunidad histórica. Ojeda señala que ya se observan nuevas rutas directas con Asia, pero advierte que el impacto real dependerá de la conectividad terrestre, el marco regulatorio y los encadenamientos productivos.

Olaya es categórico al señalar que su ubicación y condiciones lo convierten en un hub natural, reforzado por la nueva dinámica geopolítica. Ruidias concluye que el desafío será integrar el puerto al territorio y a la economía local para que el crecimiento logístico se traduzca en desarrollo y empleo.

El futuro: cautela y oportunidades

De cara al 2026, los tres expertos coinciden en que la inversión continuará, aunque con mayor selectividad. Ojeda anticipa más consolidaciones y apuestas puntuales, condicionadas por el escenario electoral. Olaya afirma que el ‘pipeline’ de proyectos sigue activo y que “las empresas ya aprendieron a operar en contextos complejos”.

“Las sorpresas podrían venir más por cambios de enfoque de grandes grupos o por entradas de nuevos jugadores regionales, que por megaoperaciones aisladas; en resumen, el 2026 podría ser menos ruidoso, pero posiblemente más consistente en términos de inversión. También debe considerarse que es un año electoral. Si el perfil del candidato no es cercano a los mercados, todo este análisis tendría que replantearse”, concluye Ruidias.