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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aunque los pagos digitales han crecido de manera exponencial, la inclusión financiera y la expansión de los servicios financieros formales sigue siendo un gran desafío en el Perú. Es en este contexto en el que aterriza la ansiada plataforma de transferencias automáticas de pagos peruanos del BCR, mejor conocida como Tapp; una infraestructura basada en la tecnología UPI de la India que introducirá al mercado local en el mundo ‘Open Payment’, transformando la manera en la que los peruanos interactuamos con los sistemas de pago a nivel nacional.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.