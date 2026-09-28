¿Cómo funcionará Tapp? José Luis Vásquez, subgerente de Gestión y Desarrollo de la Plataforma de Pagos Minoristas del BCR, explica a Día1 que el modelo de esta plataforma permitirá, por ejemplo, la iniciación de pagos: cualquier usuario podrá escoger la billetera o ‘app’ de su preferencia, aunque sus cuentas estén en otra entidad, y centralizar sus operaciones para realizar y recibir pagos en un solo lugar, interactuando con personas y comercios.

“Puede ser que la billetera del banco donde tengo mi cuenta no me guste y prefiera descargar otra. Si tanto la billetera como el banco, caja, financiera o microfinanciera donde tienen esa cuenta están conectadas a Tapp, se podrán realizar los pagos desde alguna otra ‘app’”, explica Vásquez.

“Desde una aplicación podré ver mis cuentas”, señala el funcionario del BCR al explicar que el usuario podrá utilizar esos saldos para pagar, transferir, cobrar una deuda o realizar una compra.

Ljubica Vodanovic, socia fundadora de Vodanovic, menciona que Tapp funcionará, en esa línea, como un riel de pagos para operaciones minoristas de cuenta a cuenta, una labor que hoy cumple la Cámara de Compensación Electrónica (CCE). Si bien Tapp no la reemplazará, sí prevé extender su alcance.

“Será una infraestructura complementaria y redundante que permitirá democratizar el ecosistema, ampliar los casos de uso y atraer innovación: permitirá el ingreso de ‘bigtechs’, ‘fintechs’ y empresas de telecomunicaciones, sin excluir a bancos tradicionales”, dice Vodanovic.

Álvaro Castro Lora, socio de Damma Legal Advisors, subraya que Tapp es un modelo que opera “por detrás” del sistema financiero: no existirá, de hecho, un aplicativo de Tapp ni está previsto que funcione como una billetera. En cambio, esta infraestructura operará como una vía tecnológica que “empoderará al usuario” e impulsará, a su vez, la competencia.

“El efecto natural debería ser que entren más proveedores de servicios de pago, se conecten al riel de Tapp y apunten a ser iniciadores de pagos con la mejor experiencia de usuario”, apunta el experto.

Los avances

A la fecha, cerca de 10 firmas se alistan para participar en el piloto inicial de Tapp. Para avanzar con estas pruebas, el BCR ha dividido en grupos a las entidades financieras y no financieras participantes de Tapp: las siete primeras, que pertenecen al Grupo 1, están –casi todas– conectadas con sus API (interfaces que permiten la comunicación entre softwares), pero deben certificarse durante octubre y noviembre de este 2026; mientras que tres entidades del Grupo 2 ya desarrollaron sus capacidades y vienen probando su conexión en los diversos ambientes de certificación del banco.

El Grupo 3, que llegó más tarde, podrá ingresar con sus desarrollos más adelante, comenta Vásquez.

“En total, son 20 entidades en estos tres grupos. Las del Grupo 1 están muy avanzadas, aunque no todas van a la misma velocidad; depende de sus capacidades tecnológicas y también del rol que desempeñen”, señala el funcionario.

Además de las 20 entidades participantes en los grupos iniciales, Vásquez revela una lista de espera importante: “Hoy tenemos una lista de más de 30 entidades, financieras y no financieras, que se han acercado”, menciona.

¿Qué roles existirán? están, por ejemplo, el proveedor de cuentas, que es la entidad donde reside el dinero –bancos, cajas, financieras o empresas emisoras de dinero electrónico (EEDE)–; el proveedor de accesos o PAC, que actúa como puente –labores especializadas que asumirán, por ejemplo, firmas como Niubiz y KasNet–, y el tercero proveedor de aplicaciones o TPAP, que serán la ‘apps’ elegidas por los ciudadanos para la iniciación de pagos –donde buscan competir las ‘fintech’–. Aunque las entidades podrían asumir más de un rol, para el BCR la especialización será fundamental.

El piloto de Tapp, que está previsto para iniciar en diciembre de este año, será uno controlado y bajo el esquema de ‘friends and family’, explica Vásquez, mientras que su despliegue se concretará durante el primer semestre del 2027. En aras de resguardar la seguridad y el funcionamiento efectivo de la infraestructura, el BCR remarca no estar apurado.

“Esto no es un ‘bing bang’. Lo más importante es la seguridad, la aceptación y que esté bien hecho. A partir de junio del próximo año posiblemente abramos un cuarto grupo con más entidades, pero eso está aún en evaluación. Hoy tenemos una lista de más de 30 entidades, financieras y no financieras, que se han acercado y no están en los grupos”, precisa Vásquez.

En esa línea, hacia fines del 2027 podría darse la expansión del riel para crecer progresivamente en cantidad de usuarios y, también, en presencia en comercios.

Además de la iniciación de pagos, Vásquez enfatiza que Tapp permitirá pagos persona a persona desde aplicaciones bancarias o no bancarias, desde billeteras no bancarias o desde cuentas bancarias, mediante un alias que aún debe ser determinado. “Intentaremos probar todo en el piloto; por eso habrá entre tres y seis meses de pruebas”, acota.

El número de transacciones realizadas a través de billeteras digitales entre el 2021 y 2025 creció 2.229%. Según cifras del BCR, estas transacciones pasaron de 379 millones en el 2021 a 8.836 millones el año anterior.

Vásquez agrega, en tanto, que también habrá casos de uso como QR seguros, que irían en los comercios con un ‘check’ que corroborará la verificación del banco central.

Por su parte, Vodanovic recuerda que en pagos persona a persona el objetivo del BCR es no cobrar al usuario, pero en comercios, anticipa, “sí habrá cobros, aunque todavía se está definiendo el esquema de tarifas, tasas de intercambio y distribución de ingresos entre los participantes”. “Lo que sí sabemos es que será más económico que el riel de tarjetas”, añade.

Las compañías se alistan

Para Allyson Nash, directora ejecutiva de Peru Payments Association, Tapp (Open Payments) será la puerta de ingreso para el Open Banking y posteriormente Open Finance, que desarrolla la SBS. Desde ahí, anticipa un rol relevante de las ‘fintech’ mejor preparadas.

“Hoy las entidades que pueden manejar el dinero de las personas son, sobre todo, los bancos. Lo que ocurrirá es que más tipos de compañías podrán participar en servicios financieros y capturar parte de ese espacio. No es que la misma torta se repartirá entre más jugadores: la torta crecerá, porque aparecerán nuevos casos de uso, negocios y servicios que hoy no existen”, dice Nash.

271 millones de transacciones interoperables mensuales se realizaron en promedio en el primer semestre de este año. La cifra es un 57,4% superior a la del mismo período del 2025, de acuerdo con el BCR, lo que demuestra los avances de la interoperabilidad.

Una compañía no financiera presente en el piloto de Tapp es Bitel. Andrea Alvarez, subjefa de Fintech de la ‘telco’, destaca que, como EEDE (BiPay), la firma apuntará a asumir los roles de TPAP, PAC y proveedor de cuentas, para lo cual ya refuerzan su infraestructura. “Queremos participar donde podamos generar mayor valor para los usuarios y el ecosistema”, indica Alvarez.

“Hemos avanzado con los requerimientos, considerando el cronograma que el Banco Central ha planteado para el lanzamiento en diciembre. Durante el período de desarrollo ya hemos avanzado en los requerimientos de la aplicación solicitados para iniciar pruebas previas a la certificación requerida”, revela la ejecutiva.

Bitel

Los bancos también se alistan para participar en Tapp desde distintos roles. Christian Wong, Senior Manager de Nuevos rieles de pago de BBVA Perú, espera que “tappear” se convierta en un nuevo término cotidiano y que, sin importar la aplicación, esto implique poder enviar dinero a cualquier lado a futuro.

“En pagos, consideramos positivo que exista competencia y entren nuevos jugadores. El rival no es otro banco ni otra aplicación: el principal adversario es el efectivo y todo lo que conlleva”, detalla.

A su vez, Wong incide en que el primer reto que asumirá el banco central con la implementación de Tapp será asegurar que la infraestructura sea “robusta y segura”.

“Que venga de un país como la India, donde se realizan cientos de veces más pagos que en el Perú, es una garantía. Sin embargo, la adopción y tropicalización de esta tecnología en un país tan lejano y con diferencias en madurez tecnológica será un desafío. Confiamos en que el BCR lo esté implementando de la mejor manera”, considera.

(Foto: BBVA)

Para Interbank, Tapp implica continuar “en el camino que ya venimos recorriendo”, según menciona Talia Pazos, líder de la Tribu de Negocios Retail y Canales del banco.

La ejecutiva añade que el banco amplía constantemente su propuesta “para que los clientes puedan pagar como y dónde quieran” y destaca, también, el rol de la ciberseguridad.

“La ciberseguridad es uno de los pilares más importantes de cualquier ecosistema de pagos. Para Interbank es una prioridad absoluta; es algo que vivimos y respiramos desde el momento cero. TAPP no es una excepción: estos conceptos se incorporan desde el diseño de la plataforma”, señala.

Pazos agrega, asimismo, que Interbank viene avanzando en línea con el calendario del BCR y participando “según corresponde al grupo en el que estamos”.

Interbank APP. (Foto: Difusión) / Nastco

Por su parte, Pierre Tillit Lanfranco, gerente de Negocios Corporativos de KasNet, precisa que la empresa –también presente en el piloto de Tapp– se está certificando como TPAP, ya que cuentan con su billetera Moni, así como PAC, para ser un proveedor de conexión. “Queremos que Moni cuente con un botón de pago directo de Tapp y permita a nuestra comunidad realizar transacciones”, explica.

Tillit precisa, también, que esta semana llegará al Perú NPCI, la institución india que apoyó la implementación de UPI y que está encargada de ayudar al BCR en las certificaciones para Tapp.

“KasNet está bastante avanzado y hemos tenido un avance rápido dentro del grupo uno. Las certificaciones empezarán la próxima semana y habrá una ventana de tres a cuatro semanas para avanzar. El sistema debería entrar a producción hacia finales de diciembre o inicios del próximo año”, anota el ejecutivo.

Agente KasNet. (Foto: USI)

Mientras que Luis Alberto Gallegos, gerente central de Negocios de Caja Arequipa, considera que Tapp puede convertirse en una infraestructura relevante para que este sector siga impulsando la interoperabilidad.

“Estamos preparando nuestras capacidades para participar tanto desde nuestra posición como entidad que administra las cuentas de nuestros clientes, así como desde la experiencia que ofrecemos a través de nuestros canales digitales”, remarca.

Aniversario de Caja Arequipa. Foto: GEC.

Tapp y la educación financiera

Además de los retos operativos, el desafío para el BCR no termina cuando la infraestructura funcione. La masificación de Tapp, que será progresiva, dependerá de que usuarios y comercios entiendan por qué conviene utilizar la infraestructura frente a alternativas ya conocidas.

Vásquez, del BCR, plantea que la educación financiera deberá ser compartida entre la entidad monetaria, los participantes, la SBS y otros aliados. Así, el banco central ofrecerá definiciones y lineamientos, mientras que los participantes deberán comunicar los usos y beneficios por sus propios canales.

Vodanovic es más enfática: “La educación financiera ya no puede ser solo enseñar a ahorrar en un chanchito. Tiene que ser educación financiera digital: entender qué herramientas existen, qué se puede usar y cómo proteger los datos”, argumenta.

Wong, del BBVA, agrega que la experiencia debe ser sencilla desde el ‘onboarding’ hasta el uso cotidiano. En ese sentido, opina que la adopción no dependerá de que el sistema sea técnicamente sofisticado, sino de que el cliente perciba valor y pueda usarlo sin entender la complejidad de la infraestructura.

“El éxito será que el cliente quiera adoptarlo porque percibe valor, entiende que es fácil de usar y disfruta una buena experiencia”, sostiene Wong.

No obstante ello, Vásquez resalta que se ha sacrificado parcialmente la experiencia del usuario en el proceso de ‘onboarding’ para lograr una experiencia más segura.

“Las exigencias de seguridad son altas. Para entidades grandes, que ya están acostumbradas a este nivel de exigencias, estarán dentro de sus capacidades. Pero las entidades que estamos dejando ingresar, que son nuevas, no vamos a dejar que ingresen sin medidas de seguridad, porque no queremos dañar el ecosistema”, puntualiza.