icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Yape, del holding financiero Credicorp, continúa creciendo: a fines de mayo estrenó Yape Hijos, una funcionalidad que permite a menores acceder a la billetera con funcionalidades controladas por sus padres y que, a la fecha, ya registró 65 mil cuentas. Raimundo Morales, CEO de la firma, cuenta a Día1 las novedades que se avecinan, también, para negocios, y la estrategia de la ‘superapp’ para seguir expandiéndose a nivel local.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista