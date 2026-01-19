Los riesgos de las inversiones en el 2026

El 2025 fue un año sobresaliente para los mercados financieros. El ETF SPY, que replica el S&P 500, rentó cerca de 18%, mientras que el ETF EPU, representativo de las principales acciones peruanas, avanzó alrededor de 87% en dólares. En renta fija, los bonos globales subieron cerca de 10%, y los bonos soberanos peruanos superaron el 13% en soles.

Estos resultados se explican por un entorno externo favorable, marcado por tasas de interés a la baja, inflación moderándose, debilidad del dólar, alza de ‘commodities’ y economías más resilientes de lo esperado. Sin embargo, el año también estuvo marcado por episodios de alta volatilidad, como la imposición de aranceles en EE.UU., que generó una corrección temporal cercana al 20% en el S&P 500.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

¿Cuáles son los principales riesgos globales y locales en el 2026 y cómo enfrentarlos? Uno de los riesgos centrales es el geopolítico, que puede generar disrupciones y mayor volatilidad; en este contexto, mantener exposición al oro y la plata, ya sea vía ETF o acciones de empresas productoras, puede cumplir un rol amortiguador. Un segundo riesgo, acotado, es una corrección del mercado accionario estadounidense ante una percepción de sobrevaloración. Ante ello, resulta prudente diversificar hacia otros mercados accionarios que presentan mayor potencial relativo (Latinoamérica y Asia). Un tercer riesgo se relaciona con la posibilidad de un resultado electoral adverso al mercado. Frente a ello, la diversificación internacional, incluyendo exposición al dólar y a instrumentos globales actúa como una defensa. Finalmente, un cuarto riesgo consiste en una desaceleración abrupta de la economía estadounidense, con efectos globales, lo que favorecería a los bonos, mientras que los activos alternativos pueden aportar diversificación, aunque con menor liquidez.

Los buenos resultados recientes no deben inducir complacencia. Frente a un entorno incierto, la diversificación, combinando activos refugio, exposición internacional y baja correlación, es clave para construir portafolios resilientes, capaces de enfrentar la volatilidad sin perder de vista los objetivos de largo plazo de acuerdo con la tolerancia de riesgo de cada inversionista.