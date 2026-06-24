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Resumen

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El mercado de ‘Strip Centersen Lima Metropolitana y Callao alcanza los 28 proyectos y un inventario de 95.560 m2 de área arrendable (GLA), mientras que la vacancia promedio se ubica en 4,3%, según el reporte inmobiliario “Strip Centers Lima 2026” elaborado por Binswanger. Los ‘Strip Centers’ son complejos comerciales de proximidad conformados por varios locales y, generalmente, una o más tiendas ancla.

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