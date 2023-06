Y si bien el esfuerzo por cerrar la brecha de inclusión financiera no debe desistir, la gerente también sugiere poner atención a los sub bancarizados: aquellos que teniendo un producto, no pasan al uso o no generan historial financiero. Esta es, según comenta, la apuesta global de Mastercard que también centrará sus esfuerzos en el Perú. “Hay un segmento importante de peruanos sub bancarizados. Así como estamos haciendo una apuesta global por este segmento, queremos hacerlo en el Perú”, explica a Día1.

La multinacional está buscando cómo mejorar su propuesta de valor en el mercado de tarjetas de crédito a través de canales digitales. “Queremos que el proceso sea fácil, simple y seguro. De esta forma, también podremos crecer en participación dentro del mercado. Frente a ello, nos mantenemos en un proceso grande de inversión”, agrega Carrasco.

En la región El auge de los pagos móviles El 88 % de dueños de productos financieros han usado un celular para hacer pagos o realizar transacciones, según el estudio elaborado por Mastercard. En tanto, el 69 % lo utilizó para realizar compras por Internet y el 42% para pagar en supermercados y tiendas físicas.

En tanto, el 69 % lo utilizó para realizar compras por Internet y el 42% para pagar en supermercados y tiendas físicas.

Según un estudio que realizó la multinacional entre noviembre del 2022 y enero del 2023 con encuestas a 2.815 personas en siete mercados de la región, en el Perú solo el 47% tiene acceso a una tarjeta de crédito. El país se encuentra lejos de Brasil (75%) y Argentina (74%) que lideran el porcentaje de acceso.

Acceso a tarjetas de crédito en la región. (Fuente: Mastercard)





“El 94% de los peruanos están dispuestos a probar un nuevo producto. Debemos ver cómo conducimos a esas personas, porque tener solo una cuenta no es la solución. Necesitas tener ahorros, crédito, seguros, inversión y demás productos. Darles productos para que se empoderen. Eso es inclusión financiera y es lo que nos falta” Marcela Carrasco, Vicepresidente Senior de Desarollo de Mercado, Inclusión Financiera para América Latina y el Caribe.

El estudio también revela para Perú que aún existe un 86% de ciudadanos que prefiere el uso de efectivo, siendo una de las cifras más altas en la región.

Cabe mencionar que la brecha de los no bancarizados aún es grande en el país. El trabajo para este segmento -a decir de Carrasco- debe ser más personalizado.

Evolución de la población en Latinoamérica sobre uso y preferencias de productos financieros. (Fuente: Mastercard)

“No necesariamente es cierto que un producto le aplica a todo el mundo. Debemos entender qué pasa con esos segmentos, qué nivel de educación financiera tienen y cómo hacemos para acercarlos”, menciona. Fue con estas palabras que Carrasco cerró su participación en el SIM Cusco, seminario organizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito que tuvo lugar en Cusco la primera semana de junio.