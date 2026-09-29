- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Poco antes de las 5 a. m. tomo un café y a entrenar. Aunque confieso que últimamente es café y directo a ver pendientes… pero ya estoy retomando el buen hábito.

- ¿Cuál libro recomendaría?

Leo principalmente actualidad y bastante sobre negocios. El último que me encantó fue “The Best Team Wins”, sobre cómo liderar equipos y distintas generaciones. Lo recomendaría.

- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Lamentablemente, el celular y la Mac. Pero si me preguntas qué quisiera que no me falte: mi bici y mis zapatillas.

- ¿Cine o teatro?

Ambos tienen su encanto, pero termino yendo más al cine por mis hijos.

- ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

ChatGPT, Shopify y Garmin Connect.

- ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Disney, sobre todo por los deportes. Y después, Netflix.

- ¿El auto de sus sueños?

Una camioneta de tres filas, sí o sí. ¡Con el familión que somos, la necesito!

- ¿Destino favorito en vacaciones?

Definitivamente playa. Aunque Cusco tiene un encanto especial.

- ¿Qué deporte practica?

Hago triatlón: natación, bicicleta y running. Ya tengo un Ironman completo y doce 70.3.

- ¿Cocktail o trago favorito?

Depende del momento, pero un buen vino o un chilcano de kion.

- ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Playa. Frente al mar puedo trabajar y relajarme al mismo tiempo.

- Descríbase en tres palabras.

Apasionado, positivo y perseverante.

- ¿Tiene algún talento oculto?

Cocinar. Me encanta y, modestia aparte, no me va mal.

- Una frase que lo defina.

Te caes y te levantas como el ave fénix.

- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Me inspiran especialmente las empresas que lograron escalar sin perder el foco en su gente.

- ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Más que un referente puntual, cenaría con algún emprendedor que haya convertido una marca pequeña en una gran empresa sin perder su esencia. Tendría demasiadas preguntas.

- ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi papá. Me enseñó mucho sobre empatía: tratar a todos por igual, ser amable, saludar, sonreír.

- ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Ninguna. Todas te enseñan algo. Si algo no salió bien, jalas el freno de mano y corriges.

- ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Lo primero que pregunto es: “¿Qué sabes de la marca?”. Si hizo la tarea antes de venir, para mí ya dice mucho: realmente le interesa estar acá.

- ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mis hijos, sin duda. Me llena de orgullo ver cada paso que dan cada uno de ellos.

- ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Creo que se habla poco de las cosas buenas que también pasan. Hay muchísima gente haciendo las cosas bien, ayudando, emprendiendo y saliendo adelante, y esas historias también merecen más espacio.

- ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La capacidad de salir adelante. Siempre encontramos la manera.

- ¿Y su principal defecto?

Quizá hay que ser menos criticones y aprender a valorar más todo lo bueno que tenemos. Ver siempre el vaso medio lleno.