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Resumen

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Poco antes de las 5 a. m. tomo un café y a entrenar. Aunque confieso que últimamente es café y directo a ver pendientes… pero ya estoy retomando el buen hábito.

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