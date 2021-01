De un tiempo a esta parte el sector eléctrico se convertido en un campo de discordia por causa de un tema de cariz tan técnico, que resulta inescrutable para la mayoría de peruanos: la declaración de precios (costos) de gas natural para generación térmica.

Para algunos una distorsión regulatoria. Para otros una pieza fundamental del sistema eléctrico. El debate fue zanjado hace unas semanas cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminó sobre el particular, ordenando al Ministerio de Energía y Minas que implemente una nueva regulación. Pero: ¿Cuál y cómo?

De lo que se decida dependerá el devenir de las tarifas eléctricas, un tema que sí interesa al público peruano. ¿Subirán o bajarán los precios de la energía?

Para responder a esta pregunta El Comercio ha convocado a cuatro especialistas energía y regulación de precios, los cuales verterán sus opiniones en una mesa redonda que se desarrollará este viernes a las 10:00 a.m.

Ellos son: el economista Pablo Secada; Luis Espinoza, ex viceministro de energía; Mónica Yaya, presidenta del colectivo Tarifa Justa; y el también ex viceministro de energía, Pedro Gamio.

NUEVA REGULACIÓN

Cabe señalar que el Minem publicó el 19 de diciembre pasado el Decreto Supremo 031-2020-EM, que establece nuevas disposiciones para la determinación de los precios de gas natural para generación térmica.

Encargado de redactar la propuesta técnica es el Comité de Operación Económica del Sistema (Coes), el cual tiene hasta el 4 de febrero de 2021 para presentar su informe al Osinergmin. El debate se centra ahora en qué debe incluir la propuesta.

Luz del Sur, Termochilca, Celepsa, Statkraft y Fénix Power sostienen que el Coes está obligado a respetar los alcances de la sentencia, tanto en su parte resolutiva (fallo) como en sus fundamentos esenciales. Esto último significaría que el take or pay y ship or pay deberían que ser considerados costos variables y no fijos, una pretensión que las termoeléctricas más grandes del país no consideran apropiada.

Sobre los hombros del Coes recae la responsabilidad de interpretar el espíritu del fallo judicial.