Se mantiene firme en su posición. El Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) defendió su propuesta de reforma del sector eléctrico (PR-31) frente a las 24 observaciones efectuadas por Osinergmin, entidad encargada de procesar y aprobar el planteamiento.

En un documento de 110 páginas el COES ‘subsanó’ las observaciones del ente regulador, en especial, la crítica a su decisión de considerar los contratos take or pay y ship or pay de las centrales térmicas a gas natural, como costos variables en el futuro (hoy son costos fijos).

Esto es, a partir de la implementación del reglamento del mercado secundario de gas natural, actualmente inexistente.

En opinión de Osinergmin, esta recomendación excedió las atribuciones del COES, pues la sentencia de la Corte Suprema [que motiva la iniciativa técnica] no se pronuncia sobre si los costos originados por la aplicación de las cláusulas take or pay o ship or pay deben ser incluidos en los costos verdaderos de producción.

El COES considera, sin embargo, que la sentencia de la Corte Suprema los obliga a decidirse por una definición sobre costes fijos y variables y que, por ello, es ineludible su decisión de considerar los costos medios,

“Nuestra propuesta se ha construido en base a la reciente disposición emitida por el Ejecutivo, con el DS-003, en el cual se manifiesta tácitamente “su intención de emitir la reglamentación pertinente para el funcionamiento del mercado secundario de gas natural”, señala la entidad.

En ese sentido, precisa que su propuesta está elaborada “de manera coherente con el marco jurídico que se viene desarrollando en torno a las últimas disposiciones sobre hacer más eficiente el uso de los ductos de gas natural”.

HOJA DE RUTA

El procedimiento del COES tiene su origen en el D.S. 031-2020 del Minem, el cual le ordena elaborar una propuesta para llenar el vacío que se presentará una vez finalizada la vigencia del precio único de gas natural, en conformidad con el fallo de la Corte Suprema que ordena su anulación.

Osinergmin tiene once días para publicar el proyecto de procedimiento, siete días más para recibir comentarios y 20 días adicionales para aprobarlo.

Cabe precisa que las cláusulas take-or-pay obligan al comprador del gas natural (en este caso, las centrales térmicas) a pagar un volumen anual con independencia de si dicho volumen se utiliza realmente. Funciona como una suerte de tarifa plana.