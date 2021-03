Siete empresas de generación hidroeléctrica, térmica y eólica expresaron su disconformidad con la última propuesta del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (COES), que busca regular los costos de producción de electricidad generada con gas natural.

Se trata de Celepsa, Empresa de Generación Huallaga, Fenix Power , Statkraft Perú, Termochilca, Parque Eólico Tres Hermanas y Huaura Power Group SA.

Según estos, la nueva propuesta que el COES entregó a Osinergmin el pasado 9 de marzo, constituye un abierto desacato a la sentencia de la Corte Suprema (Proceso de Acción Popular 28315-2019 en favor de Luz del Sur) que ordena al Ministerio de Energía y Minas volver a regular los costos del gas natural.

“Con esta nueva propuesta, el COES establece que se siga manipulando el mercado [eléctrico], ya no mediante la declaración de precios que la sentencia corrigió, anulando el DS 043-2017-EM, sino ahora mediante las condiciones contractuales de los contratos de transporte y distribución”, señalaron en una declaración conjunta.

Los firmantes exigen a Osinergmin que ratifique la propuesta original que el COES le alcanzó el pasado 4 de febrero, “sin dilaciones ni diferimientos”.

Dicho documento proponía que todos los costos fijos asociados a la producción de energía térmica a gas natural se conviertan en costos variables a partir de la implementación del mercado secundario de gas natural.

Esto incluía el costo de suministro en boca de pozo (take or pay) y los costos de transporte y distribución (ship or pay).

El COES considera que el ship or pay de distribución no debe ser considerado un costo variable ni ahora ni nunca.

La nueva propuesta, por el contrario, diferencia los tres costos y excluye de la ecuación al costo de distribución, estableciendo que seguirá siendo fijo por siempre.

“Confundiendo una ‘condición’ con una ‘obligación’ con relación al pago de capacidad, el COES decide excluir el costo de la distribución de los costos operativos en que incurren las plantas eléctricas para producir electricidad” señalan las empresas de generación.

Estas volvieron también a calificar de ilegal el periodo transitorio establecido por el COES para que las empresas se adecuen a las nuevas reglas de juego.

El Osinergmin realizará la prepublicación de la nueva propuesta regulatoria el próximo 23 de marzo.