Osinergmin cerró ayer la etapa de recepción de observaciones al polémico proyecto normativo que obliga a las centrales de generación térmica a declarar como costos variables todas sus compras de gas natural, incluyendo costos fijos como los contratos take or pay y ship or pay.

De acuerdo al organismo regulador, se trata de una norma que no va a tener impacto en el mercado regulado (residencias y comercios) y tampoco en el mercado libre (industrias) porque “son mercados que siguen otras reglas”.

Así lo sostuvo el gerente de regulación de tarifas de Osinergmin, Luis Grajeda, en declaraciones a RPP Noticias.

“Queremos ser enfáticos en que, producto de este procedimiento, no vamos a tener un impacto tarifario en el mercado regulado, en los más de 8 millones de usuarios. Ellos no van a ver afectada su tarifa eléctrica”, aseguró el funcionario.

Una aseveración sorprendente, por cuanto marca una clara distancia con la opinión que el ente regulador esgrimía sobre el mismo tema hasta hace muy poco.

En efecto, en circunstancias similares, tres años atrás, el Osinergmin opinaba que la inclusión de los costos fijos en el cálculo de los costos totales del gas natural impactaría negativamente en las tarifas de los usuarios libres.

Antes del 2021 Osinermgin sostenía que la incorporación de los costos fijos en el cálculo de los costos totales del gas natural encarecería las tarifas eléctricas.

LA LEY ALCALÁ

Era la época en la cual se debatía en el Congreso de la República el proyecto de ley 2320/2017-CR o Ley Alcalá, norma que se diferencia en muy poco a la prepublicada por Osinergmin.

Entonces, el ente regulador decía que “la aplicación de la fórmula legal del proyecto de ley (Alcalá) conllevaría a que los precios de los nuevos contratos que se suscriban (entre generadores y clientes libres) se incrementen significativamente” (Informe Técnico Legal 092-2018).

Pero no sólo eso, Osinergmin también proyectaba que la aprobación de la Ley Alcalá tendría un impacto en los usuarios libres desde el 2024.

Ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, en 2019, Osinergmin sostenía que la primera consecuencia (de la ley) sería que el costo marginal subiría de US$9 a US$26 y que, como producto de ello, habría una transferencia de rentas por US$150 millones entre generadores.

“La diferencias– añadía - se trasladará a los usuarios libres y regulados en los precios de los contratos desde 2024”.

Y lo mismo volvió a repetir más cerca, en noviembre del 2020.

“(…) Esta diferencia – dijo – podría trasladarse (lógicamente al subir el precio spot) a los usuarios libres y regulados. A los libres más rápidamente, porque tienen contratos de corto plazo. Y a los regulados en algún momento, porque el precio está más alto del que está ahora”.

Las pymes advierte que la nueva regulación eléctrica que prepara Osinergmin incrementará el precio que pagan por la energía eléctrica en 40%.

Hoy, sin embargo, se desdice y refuta lo que hasta hace poco sostenía.

PYMES E INDUSTRIAS EN ALERTA

“Osinergmin cae en contradicciones. Anteriormente señaló que con este cambio las tarifas de los hogares se reducirán solo en 0.5% en el corto plazo y, por el contrario, subirán en 6% en el mediano plazo”, advierten las asociaciones de Pymes.

Estas alertan que van a enfrentar un alza inmediata de hasta 40% en sus nuevos contratos de energía, si la prepublicación del Osinergmin se aprueba el próximo tres de mayo.

Secundan esta opinión la Sociedad Nacional de Industrias y las empresas mineras, quienes también advierten un alza en las tarifas para usuarios libres y regulados.

Por el contrario, Luz del Sur, Termochilca, Fenix, Celepsa, Stratkraf, Huara Power Group, La Virgen Generación de Energía, Parque Eólico Marcona, Parque Eólico Tres Hermanas y Empresa de Generación Huallaga, han saludado la prepublicación de Osinergmin.