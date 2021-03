Conforme a los criterios de Saber más

La guerra de precios en el sector eléctrico adquiere nuevas cotas de dramatismo. Hasta el jueves pasado, los generadores de energía que demandan la reforma del mercado aplaudían la propuesta PR-31 del COES, que recomienda variabilizar los costos fijos de las centrales térmicas a gas natural, en especial los contratos take or pay y ship or pay.

De acuerdo al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (COES), la aplicación inmediata y a rajatabla de esta medida originará que el costo marginal de la energía (precio spot) suba 150% de forma instantánea, de US$10 a US$25 el megawatt/hora.

La calificadora de riesgos Fitch estima que los ganadores de este nuevo orden de cosas serán los vendedores netos de energía eléctrica, como Fénix Power, quienes “verán mejorar sus flujos de caja y márgenes”, mientras que los perdedores serán los compradores netos de energía, como Kallpa Energy.

Por esta razón, las empresas que venden energía en el mercado spot (mercado mayorista) vienen exigiendo la aplicación inmediata de la propuesta del COES.

“Cualquier diferimiento en el tiempo propuesto por el COES significa un incumplimiento del propio fallo de la Corte Suprema [que ordena al Minem modificar la regulación eléctrica] y genera más incertidumbre en el mercado”, dijeron.

El jueves pasado, sin embargo, esta esperanza sufrió un traspié, pues se supo que el Osinergmin había observado y refutado las recomendaciones del COES.

Osinergmin ha formulado 24 observaciones a la propuesta de modificación de la regulación eléctrica, elaborada por el COES. (Foto: GEC)

DISENSIÓN EN EL COES

La propuesta PR-31 del COES es la respuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem) a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia promovida por Luz del Sur (Acción Popular 28315-2019) que le ordena anular la declaración de costos del gas natural y reemplazarla por otra normativa.

A ese efecto, el ministerio emitió el D.S. 031-2020, que encarga al COES y a Osinergmin la elaboración y publicación de una nueva propuesta de regulación.

En cumplimiento de dicho decreto supremo, el COES elaboró y presentó una propuesta de procedimiento cuya principal conclusión es que los contratos take or pay y ship or pay no pueden ser considerados costos variables hoy, pero sí en el futuro: cuando se implemente el mercado secundario del gas natural, actualmente inexistente.

La curiosa decisión fue adoptada tras múltiples debates a la interna, empezando con una clara oposición del Directorio (César Butrón. Jesús Tamayo, Raúl Tengán y Mariana Cazorla) a considerar los costos fijos como variables, frente a la opinión de la dirección ejecutiva (Alberto Pérez), que sostenía lo contrario.

Sin embargo, esa opinión cambió cuando el Minem publicó el decreto supremo D.S. 003-2021 , que abre la puerta para que los costos fijos sean incluidos en los costos variables… una vez que se implemente el mercado secundario de gas natural.

MERCADO SECUNDARIO DEL GAS

De acuerdo a fuentes del COES, los cuatro directores consideraron la publicación del DS 003-2021 como una expresión de que el Minem pretendía flexibilizar la normativa para variabilizar los costos fijos.

El Minem busca poner en funcionamiento el mercado secundario de gas natural, hoy inexistente. Se estima que su implementación tomaría no menos de 3 años. (Foto: EFE)

“Eso nos quito piso para seguir argumentando que el take or pay y ship or pay tenían que seguir siendo fijos. Por eso, introducimos un transitorio para señalar que dejarán de ser costos fijos cuando se active el mercado secundario del gas natural”, explica una fuente consultada.

Para Luis Espinoza, ex viceministro de hidrocarburos, este razonamiento no se sostiene debido a que el DS-003 no elimina la imposición de contratar transporte y distribución a firme para tener remuneración de potencia, sólo “disminuye la exigencia de 100% de contrato firme a un porcentaje nuevo por definirse”.

En su opinión este error de apreciación del COES habría ocurrido porque sus directores han sido presionados por Luz del Sur, y también porque han tenido muy poco tiempo, apenas un mes, para sustentar el cambio de una normativa que tiene veinte años de vigencia y que demoró dos años en ser implementada.

“Ahora el COES tiene solamente ocho días para absolver las observaciones de Osinergmin. Lo más prudente es que ambos pidan más tiempo al Gobierno para presentar una mejor propuesta”, aconseja.

TARIFAS PARA MINERÍA E INDUSTRIA

El COES tiene una tarea muy delicada por delante, porque el organismo regulador ha efectuado observaciones de todo tipo a la forma y el fondo de su propuesta.

A la forma, porque advierte que no ha cumplido con los procedimientos administrativos. Y al fondo, porque considera que se ha excedido en interpretar lo que dice la sentencia de la Corte Suprema, la cual, señala, en ningún caso obliga a definir si el take or pay o ship or pay son fijos o no, señala.

El comité de usuarios libres del COES, conformado por mineras e industrias, advierte que la propuesta del ente privado encarecerá las tarifas eléctricas. (Foto: GEC)

En vez de eso, el ente regulador solicita al COES que proponga varias alternativas de solución y no solo una, pero respetando la perspectiva marginalista de Ley de Concesiones Eléctricas.

Por lo demás, no sólo Osinergmin, también empresas mineras e industrias de todos los tamaños, incluyendo a las pymes, han criticado la propuesta técnica PR-31.

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advierte, por ejemplo, que la variabilización de los costos fijos perjudicará fuertemente al sector industrial, pues elevará los precios de la energía hasta en 40% de “manera inmediata”.

“De ser ciertas estas cifras, estará en manos del Ministerio de Energía y Minas y del Gobierno en su conjunto la sobrevivencia de las mypes y el aumento de los precios al consumidor final (los hogares)”, alertan, por su parte, las Mypes Unidas del Perú.

En contraste, Luz del Sur y las generadoras que respaldan su posición, consideran que no habrá un impacto en el corto plazo porque “los contratos se respetan”. Por el contario estas aseveran que la propuesta técnica del COES corrige una situación insostenible, cual es que algunos clientes libres pagan hoy precios por debajo del costo real de producción de la energía, una circunstancia que “no promueve las inversiones”.

DENUNCIA CONTRA OSINERGMIN Y EL COES

Al cierre de esta edición, fuentes de Luz del Sur señalaron a Día1 que estaban preparando una respuesta contundente a las observaciones de Osinergmin, las cuales estarían “plagadas de irregularidades”.

Luz del Sur ha hecho saber que denunciara a Osinergmin y el COES por desacatar la sentencia de la Corte Suprema sobre el sector eléctrico.

De hecho, Enrique Ghersi, abogado de Luz del Sur, señaló al diario Gestión (1/03/2021) que denunciará a Osinergmin y el COES por desacato judicial debido a que ninguno está cumpliendo la sentencia de la Corte Suprema, sólo interpretándola.

Osinergmin tiene hasta el 3 de mayo para aprobar el nuevo procedimiento regulatorio. Trascendió que ha contratado a un reputado estudio de constitucionalistas para efectuar el análisis legal de la norma.