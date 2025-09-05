“Es posible comer ‘nikkei’ a precios justos”: makis, música y cultura chicha, el concepto con el que restaurante ASU conquista Lima

La historia de Alexander Moser en Perú comenzó hace siete años. De origen alemán y criado en España, cuenta que llegó sin planes de quedarse; viajaba con su mochila y el país le gustó por la comida y la cultura. Su primera incursión fue como socio en Shizen Barranquito, un restaurante de ‘fine dining’ (alta cocina), pero la pandemia lo llevó a experimentar con un formato más accesible: Asu Maki, un pequeño local en Miraflores donde las tablas de makis costaban la mitad que en otros restaurantes. Esa experiencia fue la base para dar el salto a ASU, un proyecto más ambicioso que se presenta como un ‘fast casual’ nikkei con experiencia cultural.

“‘Fast casual’ con experiencia es algo que no existía aquí. Nosotros apostamos por combinar rapidez y accesibilidad con música y arte urbano”, explica Moser. El local, ubicado en la avenida Ricardo Palma en Miraflores, cuenta con capacidad para hasta 90 personas y busca posicionarse como un espacio multifuncional. El salto fue significativo: de un local de apenas 20 sillas en Asu Maki a un espacio que casi cuadruplica el aforo, con área para eventos, música y espectáculos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Alexander Moser, dueño de ASU. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec / Mario Zapata N.

La oferta va más allá de los makis. El restaurante ha empezado a trabajar una carta más amplia que incluye platos calientes como yakimeshi, yakitori y ramen, sumados a los poke bowls y rolls clásicos. Además, Moser destaca platos estrella como el acevichado (el más pedido), el roll Chalaco —concebido como una versión más fresca del acevichado, preparado con leche de tigre y pensado para convertirse en la próxima estrella de la carta—, el flambeo con chimichurri y tare dulce, y el Asumai, con parmesano flambeado y ajos picantes. El objetivo, según el empresario, es “convertirse en referente de la comida nikkei en general, no solo de los makis”.

El público es diverso y los visitan desde familias y grupos de amigos hasta oficinistas. En particular, apuntan a la clase media emergente que viaja a Miraflores, oficinistas de la zona y jóvenes de 20 a 40 años abiertos a nuevas experiencias. Además reciben turistas, y según el equipo de ASU, hoy están en el puesto 17 de TripAdvisor entre más de 3.000 restaurantes de Lima, comenta.

El ticket promedio varía entre S/ 40 y S/ 50 por persona. La estrategia de precios se sostiene en insumos locales como trucha y bonito (evitando, por ejemplo, el salmón importado), lo que reduce costos y refuerza la identidad peruana, dicen desde el restaurante.

En cuanto a resultados, ASU mantiene un crecimiento constante: 50% en 2023 versus el año previo, 20% en 2024 versus el 2023 y una meta de 30% adicional este 2025, versus el año pasado. Entre las acciones para apuntalar ese crecimiento, ASU lanzará el 6 de setiembre la campaña “Asu qué hot”, con una carta renovada de platos calientes para calentar el invierno y reforzar su identidad cultural.

A ello suman eventos culturales semanales con artistas emergentes, la ampliación del servicio de catering para celebraciones y un delivery que hoy representa el 20% de las ventas. Este último se ha convertido en un canal clave, no solo por volumen sino también por diferenciación, pues los pedidos llegan en cajas octagonales con ventana que permiten ver el producto, un empaque propio pensado para transmitir transparencia y confianza, y que ha sido bien recibido por los clientes.

El plan de expansión contempla abrir un nuevo local hacia fines de 2026. “Creemos factible abrir un local por año en este formato completo, porque ahí está el valor de la experiencia. Nos interesa Cusco por su flujo constante de turistas y también consideramos Trujillo”, adelanta el empresario.

Más allá de cifras y metas, ASU busca romper la barrera que todavía perciben muchos consumidores y que comer nikkei es un lujo. “Queremos demostrar que es posible acceder a un buen maki o un poke bowl a precios justos, sin perder calidad. Y al mismo tiempo, ser una plataforma que apoye al talento artístico local”, afirma Moser.