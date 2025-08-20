‘Malls’ y venta de autos impulsarán el gasto de los peruanos en el segundo semestre: las expectativas en las próximas campañas del año

Aunque persiste la incertidumbre política y el consumidor aún se muestra cauteloso frente a factores externos, el segundo semestre del año arranca con señales claras de recuperación del consumo privado. La mejora progresiva del empleo formal, el acceso al financiamiento, una inflación más estable y la proximidad de campañas clave como Fiestas Patrias y Navidad proyectan un escenario más dinámico para el gasto de los hogares.

Desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio de Retail y Distribución, proyecta un crecimiento del consumo privado cercano al 2,9% para el semestre, una cifra que refleja una recuperación moderada pero firme. Según señala, la combinación de gratificaciones, estabilidad cambiaria y optimismo en ciertos sectores ha generado condiciones para un mayor dinamismo, aunque aún limitado por niveles altos de endeudamiento y desconfianza ciudadana.

En esa línea, la campaña de Fiestas Patrias aparece como la primera gran activación del consumo. La CCL estima un movimiento económico de S/ 4.600 millones solo en julio, lo que representaría un crecimiento de entre 5% y 8% frente al mismo mes del año pasado. Las categorías con mayor demanda serían vestuario, tecnología, electrodomésticos —en especial televisores—, alimentos y artículos asociados al turismo interno, como maletas y ropa de viaje. El ticket promedio por persona fluctuaría entre S/ 300 y S/ 550, impulsado por el pago de gratificaciones y un consumidor más dispuesto a comprar, aunque con más cautela.

El impulso continuará con el Día del Niño en agosto, campaña en la que la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) proyecta un ticket promedio de S/ 150, lo que representa un aumento del 15% respecto al año anterior, impulsado por un mayor gasto familiar enfocado en el público infantil y una afluencia estimada de 66 millones de visitas durante el mes.

Para julio, se estima un ticket promedio de S/ 225, con un crecimiento de 7% frente al 2024, debido a una mayor demanda en prendas de vestir y artículos electrónicos, proyectando en dicho mes 65 millones de visitas en las páginas. Y en diciembre, donde se celebran las campañas de Navidad y fin de año, se alcanzaría un ticket promedio de S/ 290, equivalente a un alza del 16%, y un pico de afluencia de 80 millones de visitas durante el mes, consolidándose como el principal periodo de movilización y gasto del segundo semestre.

“Las ventas mensuales promedio en el segundo semestre rondarán los S/ 3.500 millones, y este periodo representará cerca del 53% del total anual. Esperamos cerrar el año con S/ 40.000 millones en ventas del canal moderno”, afirma José Antonio Contreras, gerente general del gremio.

A nivel de categorías, los supermercados e hipermercados seguirán liderando por volumen, especialmente por el consumo básico. Así, alimentos y bebidas representarán cerca del 60% de las ventas. En las tiendas por departamento, la prioridad estará en ropa (53%) y electrónica (30%), mientras que la experiencia de compra omnicanal continuará expandiéndose.

Este 2025, las ventas online representarían el 13% del total del comercio retail, apoyadas por mejoras en la experiencia digital y servicios como ‘click & collect‘ (modelo de compra híbrido que combina el canal digital con el físico), que consolidan a los centros comerciales como nodos logísticos, explica Contreras.

En ese contexto, Passalacqua señala que el consumidor limeño valora la variedad, inmediatez y experiencia de compra, mientras que en regiones pesa más el precio, la cercanía y la atención personalizada. “El comercio tradicional sigue siendo muy fuerte fuera de Lima, pero el canal moderno avanza con rapidez en ciudades intermedias”, explica.

Sector automotor acelera colocaciones

En paralelo, el mercado automotor mantiene su ritmo. Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), anticipa que las ventas de vehículos cerrarían el 2025 con una expansión de dos cifras, pese a una posible desaceleración en el cuarto trimestre por la proximidad de las elecciones generales del 2026.

Durante el primer semestre, todos los segmentos mostraron crecimiento. Las SUV se expandieron 24% y ya representan la mitad del total de vehículos livianos vendidos. Las pick up y furgonetas crecieron 28%, mientras que los ómnibus y minibuses lo hicieron en 44%. En el caso de los vehículos menores, las motos aumentaron 21% y las trimotos 23%. El segmento de vehículos electrificados registró un alza de 37%, destacando los modelos eléctricos puros por su mayor participación.

Para Morisaki, el entorno ha sido favorable, pues el financiamiento vehicular se ha dinamizado gracias a la baja de tasas de interés y la mejora en la capacidad de pago. Además, la competencia entre concesionarios y la caída del tipo de cambio han permitido una ligera disminución de precios, incentivando la decisión de compra. Y, aunque la confianza del consumidor sigue en terreno pesimista, ha mostrado señales de mejora, comenta.

En cuanto a campañas, el tercer trimestre será el más activo. “Esperamos que la oferta se mantenga alineada con la demanda creciente, aunque a medida que se acerquen las elecciones podría aumentar la incertidumbre y afectar el dinamismo”, advierte Morisaki.

Regiones ganan terreno

Si bien Lima Metropolitana sigue concentrando la mayor parte del consumo nacional, las regiones están ganando terreno. En el caso de los centros comerciales, el 37% de las ventas del segundo semestre se darán fuera de la capital, siendo Arequipa, Trujillo, Cusco, Ica, Piura, Chiclayo, Huancayo y Lima Provincias las plazas más activas.

En automóviles livianos y pesados, Lima agrupa entre 60% y 70% de las ventas, pero ciudades como Arequipa, Trujillo y Cusco ya representan el 20% del total nacional. En motos y trimotos, el escenario es más descentralizado: Lima solo tiene una participación del 23%, mientras que Piura, Chiclayo, Tarapoto, Trujillo y Pucallpa concentran el 30% restante, lo que evidencia un mayor dinamismo regional.

Mayor demanda de vehículos.

El flujo de consumo también se refleja en el turismo. Durante la semana de Fiestas Patrias, del 25 al 31 de julio, Sky Airlines proyecta movilizar más de 58.000 pasajeros en vuelos nacionales, lo que representa un aumento de 23% frente al 2024. Los destinos más demandados serán Cusco, Arequipa, Juliaca, Iquitos y Tarapoto, con un factor de ocupación promedio del 85% en rutas domésticas.

“El aumento de la demanda y las tarifas competitivas reflejan una recuperación sostenida del turismo interno”, destaca Vania Cáceres, subgerente de ventas de Sky en Perú.