Por Christian Silva

El mercado nacional de vehículos livianos continúa mostrando el aumento y la preferencia de los consumidores por las marcas chinas. La presencia de los fabricantes del gigante asiático ha crecido en el top 10, que pasó de contar con tres marcas chinas en el 2024 a cinco al cierre del 2025, de acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP).