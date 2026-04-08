En esta tendencia, Changan se ha consolidado en el top 5 en ventas de unidades livianas por tercer año consecutivo y llegó al cuarto lugar en el 2025.

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Además, en enero y febrero de este 2026, se observa que Jetour acompaña a Changan en el top 5, registrando 2.366 unidades inmatriculadas (inscritas por primera vez en la Sunarp).

Como señala Cecilia Rivas, Brand Manager de Chery Perú, las marcas chinas han tomado una posición importante en el mercado, representando alrededor del 34% de autos vendidos en el país.

Toyota y Kia se posicionan en el primer y segundo lugar del mercado de livianos. Además, a nivel desagregado, Kia y Hyundai lideran la categoría de sedanes, Toyota y Ford la de ‘pick up’ y furgonetas, y Changan y Toyota, la de camionetas.

En el caso de las SUV, en el 2025, Toyota y Kia también ocuparon los primeros dos lugares de la categoría. Ello ha variado en los primeros dos meses del 2026.

Categorías

En el primer bimestre de este 2026, Jetour se ubicó como la segunda marca más vendida en la categoría SUV, por debajo de Toyota. “Jetour ya se posiciona como la marca número uno de origen china en las SUV y en los próximos años apuntamos a ser la marca número uno de SUV en el mercado peruano”, comenta a Día1 Alejandro Lucioni, gerente general de Alto Andes, firma que representa a la marca china en Perú. Asimismo, Geely se ubica en el top 5 de la misma categoría.

A su vez, JAC y Great Wall están en el top 5 en la categoría de ‘pick up’ y furgonetas. En camionetas, Changan lidera el segmento con un 23,3% de participación en el 2025 y DFSK también se ubica entre las cinco más vendidas de dicho segmento. Cabe añadir que en sedanes, Chery es la sexta marca más vendida.

Por otro lado, en el segmento de electrificados, BYD, Geely y Chery se ubican en el top 15 de ventas al cierre del 2025.

Además… De dónde llega la oferta En el 2025, el 45,8% de vehículos vendidos en el Perú fueron fabricados en China, de acuerdo con la AAP. Esto no necesariamente significa que son vehículos de marcas chinas. Principalmente se importaron SUV provenientes de este país. En total, suman 47.710 unidades.

Movimiento en el mercado

Como indica José Ruidías, profesor de Pacífico Bussines School, el crecimiento de las marcas chinas no es solo coyuntural: se trata de un posicionamiento estructural, camino por el cual transitaron las marcas japonesas en la década de los sesenta y setenta en el mercado nacional.

A su vez, Willard Manrique, CEO del Grupo Crossland y especialista en Dirección y Gestión Comercial del PAD, coincide en esta tendencia estructural, donde la alternativa china pasó de ser una oferta de bajo costo a ser un competidor relevante a nivel global en los distintos segmentos.

El especialista añade que, según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, el gigante asiático vendió más de 34 millones de vehículos en el mundo y en China durante el 2025, lo que significa 65 unidades por minuto.

Y es que, la propuesta de valor de estas marcas se apalanca en el marketing de cualidades como mejor equipamiento y herramientas frente a otros fabricantes asiáticos como los japoneses y surcoreanos, complementa Ruidías.

Esto se refleja en modelos que atienden a familias medianas y grandes, en especial en el segmento SUV, sostiene Ruidías. Esta categoría y la de camionetas fueron priorizadas por las marcas chinas en su estrategia de ingreso al mercado local, explica Manrique.

Panorama del sector

Según Manrique, el crecimiento de la industria automotriz china forma parte de una estrategia a largo plazo donde se combina inversión estatal, políticas de sustitución tecnológica y la expansión internacional.

En ese marco, considera que es posible que la presencia de marcas chinas aumente en el top 10 de ventas en el mercado vehicular mundial. A nivel local, Ruidías sostiene que estas se encuentran en una etapa de consolidación, donde el reto está en el trabajo postventa y el precio de reventa a mediano plazo.