- ¿Cómo se explica el éxito de María Mezcal y qué planes vienen?

Este éxito tiene muchos factores. No hay una fórmula mágica, se construye con todo lo que ya habíamos aprendido -con Cachína, el Infusionista- con su propio enfoque. Y también, hoy tenemos la capacidad de percibir lo que nuestro público estaba buscando sin perder nuestra identidad como marca. Hoy el 90% del público son mujeres de 30, 40 e, incluso, 50 años. El reto también ha sido hacer sentir a todos genuinamente bienvenidos, por eso el enfoque de la comunicación de la marca y la experiencia también gira un poco hacia eso, el estilo de servicio, el estilo de producto.

- ¿Cómo surgió la idea de tener un bar inspirado en México?

La idea de ser un bar mexicano ya la teníamos desde 2018, cuando hicimos el primer viaje de investigación a México, partió como una experiencia de mezcal, que todavía no se consumía en Lima en esa época. Una vez que concluimos el viaje, nos dimos cuenta que más allá del producto mezcal, había un componente femenino muy fuerte en la cultura del mezcal. Y ese fue como un punto de partida, la semillita que nos permitió lograr un concepto como María Mezcal. Justamente fusionar estos dos elementos, lo femenino y el mezcal, por eso María Mezcal.

-¿Planean abrir un tercer local en Lima o en provincias?

Tenemos algunos planes. Estamos trabajando activamente para hacerlos realidad. Hemos realizado algunos pop-ups como hace algunas semanas en Isolina o ambientado el local de La Cachina Bar en Arequipa.

“Tenemos dos nuevos proyectos de bares. Probablemente este año ejecutemos uno de ellos”

- Tenían la intención de que María Mezcal se internacionalice, ¿ese plan se mantiene?

Sí, definitivamente se mantiene. La marca tiene mucho potencial para hacerlo y también para consolidarnos nosotros como empresa. Estamos sondeando algunas posibles locaciones fuera del país.

- ¿En qué país?, ¿hay algún acercamiento concreto?

Aún nada que pueda decir ahorita, pero casi cualquier país de Latinoamérica tiene una buena conexión con la cultura mexicana. Si todo sale bien, este año deberíamos tener definido dónde estaremos, creemos que este año sí deberían haber noticias de expansión.. Y, probablemente, ya el siguiente año se dé la gran apertura.

- ¿Cuánto planean invertir en un nuevo local de María Mezcal?

Supongo que varía de país en país, pero para un local como queremos, en una buena locación, sería una inversión cercana a US$500 mil . Hace cinco años te hubiera dicho que con US$200. 000 abríamos uno, pero creo que hoy en día los estándares de calidad son mayores y obviamente hay todo un equipo que tiene que trasladarse allá, así que los costos son más altos.

- Dentro de la facturación del Grupo, ¿cuánto aporta María Mezcal?

María Mezcal como marca representa hoy casi un 65% - 70%.

- ¿Cuánto ha crecido esta marca hasta ahora?

Desde el primer año que funcionó completo -el 2021- hasta ahora, más de un 200%. Y ahora ya con un local nuevo, más grande, en Bonilla.

"María Mezcal es la punta de lanza de nuestra expansión"-

- ¿Cómo inició la diversificación de bares de IMC?

Nos gusta tener diferentes conceptos, nos motiva crearlos y es lo que podría diferenciarnos de otros grupos de este rubro. La Cachina fue pionera, lo que nos permitió entrar en el rubro, consolidar una marca, entender lo que funciona y lo que no funciona. Y El infusionista fue la primera diversificación, con un cpncepto de coctelería de medicina experimental, que al ser tan distinta, fue distinta a propósito, queríamos obviamente no competir con el público que teníamos en Cachina. Cada marca tiene su personalidad, apunta a públicos diferentes aunque a veces sorprende cuando la gente hace ruta de nuestros bares. Va primero a María Mezcal temprano y luego a Cachina.

- ¿Fue a propósito que todos sus bares se ubiquen en la calle Bonilla de Miraflores?

No es un plan que teníamos desde principio, pero al nosotros conocer y ser parte del crecimiento de la calle, conocemos también su potencial, el público y es más fácil trabajar donde uno ya conoce. Ahora tú la ves llena de bares, pero hace 5 o 6 años, la mitad de la calle estaba vacía. Fuimos viendo los locales que teníamos a disposición y, sin duda, sí nos ayuda a tener todo cerca porque nos hace un grupo un poco más cohesionado. No tienes que moverte de un lugar a otro, todo el equipo se conoce. Es definitivamente un factor más de por qué podemos manejar las cosas de la manera que lo hacemos.

- ¿Con Cachina y El infusionista tienen planes de expansión?

Maria Mezcal es la punta de lanza [de nuestra expansión], por lo exponencial de su crecimiento y por el fenómeno que ha creado. Cachina y El infusionista son marcas estables, a pesar de ser marcas maduras. Nuestro trabajo con ellas es mantenerlas, que sigan siendo sólidas y rentables. Cada una tiene sus propios objetivos.

María Mezcal. (Foto: Mario Zapata) / Mario Zapata N.

. En el caso de El infusionista, ¿cuál es su objetivo?

El objetivo de El infusionista es nuevamente consolidarse como uno de los bares más innovadores que hay en Lima. Creo que siempre marcó una buena pauta en cuanto a creatividad y el objetivo de El infusionista es regresar a ser conocido como uno de los bares con mejor propuesta de Lima, y así ver si podemos entrar a competir a un nivel más.

- También tienen otro concepto más nuevo que es La calor, que está más dirigido a un público que le gusta la cumbia.

Sí, La calor está en la etapa en la que también tiene que acomodarse, encontrarse. María Mezcal tomó 3 o 4 meses y ya estaba súper super direccionada, Cachina, El infusionista, todos pasaron por un tiempo también en el que tienen que ir asentando sus cimientos y con La calor estamos en esa etapa de encontrar bien con qué es lo que estamos cómodos, y qué es lo que la gente también recibe bien. Así que es probable que escuches pronto alguna actualización de La Calor, algún enfoque un poquito mejor curado o agregarle cosas al concepto que tienen hoy en día. Un poco de todo.

- ¿Tienen en mente crear nuevos conceptos este año?

Sí, definitivamente, es parte de nuestro ADN. Tenemos dos proyectos que ya están mejor formados. Probablemente este año empecemos a ejecutar uno de ellos. Un concepto propio, enfocado más en producto.

- ¿A qué público se dirigirán?

Lo más probable es que se dirija a un ‘target’ entre 30 y 40 años.

El infusionista. / © Victor Idrogo / Icónica

- ¿Estas innovaciones están relacionadas a la incorporación del bartender Aarón Díaz al Grupo?

Sí, claro, Aarón, reconocido como uno de los mejores bartenders del mundo, es una ametralladora creativa, tiene muy buenas ideas y el plan es hacer una buena sinergia entre el éxito que él ha tenido en su vida profesional, en su marca Carnaval, con lo que nosotros también ponemos sobre la mesa, que es la capacidad de poder también crear más marcas. Creo que ese es el punto en común que tenemos, por eso hemos hecho clic. Además, también nosotros trabajamos varias marcas en paralelo y hacemos que las marcas sean sólidas. Así que sí, parte de la incorporación de Aaron es también tener una mejor presencia creativa en propuestas y consolidar a nuestro equipo de barras, el ‘core’ del negocio.

- ¿Estos nuevos proyectos tendrán foco en coctelería?

Claro, con él en el equipo, la capacidad que tenemos ahora de crear no solo conceptos interesantes sino un producto competitivo, incluso a nivel mundial, es algo que tenemos que explotar.

- ¿Tienen una fecha aproximada de cuándo se lanzará alguno de los dos nuevos conceptos este año?

No tenemos fecha, porque son proyectos que han partido por una buena idea y estamos en la parte de ubicar la locación.

- ¿Ya tienen algunas locaciones pensadas? ¿Sería en Miraflores?

Sí, de hecho, Miraflores siempre es el plan A, como distrito siempre tiene una propuesta de mayor flujo de gente, mayor flujo turístico que también es importante. Es un distrito que crece siempre a pesar de todo y que tiene consolidada también una oferta gastronómica, de coctelería, de las más importantes en Lima. De ser posible, ambos estarían en Miraflores.

La Cachina Bar. Ubicado en Manuel Bonilla 116, Miraflores, y con un concepto interesante, inspirado en el sitio que le da el nombre, ofrece alternativas muy buenas en tragos y cervezas artesanales. (Foto: Facebook La Cachina Bar)

- ¿En Bonilla también?

No necesariamente en Bonilla.

- ¿Cuánto estima el Grupo crecer en facturación?

Yo esperaría un crecimiento similar o mínimo parecido al año pasado, de 10%. Este último año, con el funcionamiento completo del local grande de María Mezcal, la facturación ha sido mucho mejor que en los años anteriores.

De hecho, regresando de pandemia, nos tomó un poquito de tiempo consolidar. El 2021 fue casi retomar los números prepandemia, el 2022 sí logramos superar los números de antes de la pandemia y creo que el único crecimiento orgánico que hemos tenido de un año a otro fue del 2022 al 2023.

Bartender Aarón Díaz. (Foto: César Campos) / CESAR CAMPOS

- ¿Cuál es el ticket promedio y cómo ve a consumidor este año?

Entre todos los locales, el promedio va entre S/60 y S/80. Pero tenemos diferentes consumos en nuestros bares, en algunos hay tickets desde S/15 o S/16 o en otros cocteles de S/40. A inicios del 2024 el ticket era un 15%-20% más alto, ahora la afluencia es la misma pero el ticket es menor, estamos en la lucha para que aumente su consumo. La afluencia es la misma, pero yo creo que la gente se ajusta un poco.

Mientras podemos mantener una marca vigente que genere ese interés y un buen flujo, yo creo que no deberíamos tener problemas con eso, pero sí si hay una lucha con el ticket promedio que me imagino que no somos los únicos que lo están experimentando.

- ¿Cómo ha cambiado la industria y la oferta de bares en estos últimos años?, ¿en qué nivel de madurez está?

Antes de pandemia había una oferta limitada, un poco corta de bares y no había mucho bares conceptuales o temáticos. Me gustaría pensar que nosotros hemos sido parte de ese crecimiento y de cierta forma pioneros. Bares como Cachina, como El infusionista, fueron muy disruptivos en su momento. Y creo que abrieron cierto camino para generar cierta tendencia, María Mezcal ya ni te digo porque abrió una puerta que no se puede cerrar.

Hoy, justamente lo digo por María Mezcal, creo que estamos en un momento en el que vamos primeros con los bares conceptuales. Después de pandemia hay un crecimiento de bares temáticos, bares conceptuales, independientes, que me parece que trajo mucho beneficio en cuanto a competencia. Y eso ha traído mucha competitividad, si no tienes una propuesta mejor o más interesante que la que hizo el otro ayer, entonces te quedas como uno más. Es bueno para nosotros que la gente sepa que en Lima no solamente hay restaurantes, sino también bares de mucho nivel e innovación.

El bar tiene una onda inspirada en México, con música -también vinculada al país azteca- de DJ en vivo o shows. (Foto: IG @maria_mezcal)

- ¿Hay más competencia?

Sí, definitivamente las cosas son más difíciles que en el 2018 o 2019 para operadores como nosotros. Antes bastaba con tener un buen concepto, un buen bar y naturalmente la gente venía porque no había muchos más sitios a donde ir. Ahora tienes tres o cuatro que te pueden dar una oferta similar, y ahí tienes que buscar realmente diferenciarte. Creo que estamos en un momento sano y bueno para la industria en competitividad.

- ¿Cuál es más o menos la afluencia que pueden recibir sus bares en un fin de semana?

Depende de la capacidad de cada local, hay locales más grandes que resisten unas 500 personas en rotación. Los más pequeños se pueden recibir unas 200 personas en rotación en una noche.