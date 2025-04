El ejecutivo considera también que la industria contempla esta apertura en sus proyecciones de este año; no obstante, cuestiona que el aeropuerto sea hoy una isla por las demoras en los accesos al terminal, lo que indica pudo ser mejor con una mayor coordinación. Además, señala las falencias y oportunidades del sector en el Perú.

- ¿Cuál ha sido el balance de la industria en Perú el año pasado y cómo ve este año, que ha iniciado con mucho ruido alrededor de la apertura del nuevo aeropuerto?

Hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que el tráfico doméstico en el 2024 creció 12,4% frente a lo registrado en el 2019 y eso es muy bueno, pero todavía estamos por debajo ligeramente en algunos segmentos. En el internacional seguimos 1% por debajo de los niveles del 2019, pero vamos recuperando. Tenemos buenas noticias. A nivel internacional, compañías como Turkish Airlines van a empezar a operar en el país. Iberia va a reforzar sus operaciones. Vemos conexiones de Estados Unidos que también se están reforzando con Latam y Sky, desde Miami. Dentro de la región también estamos viendo más vuelos desde Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo. Y eso es importante para un país que históricamente ha dependido mucho del turismo. Así que tenemos que seguir desarrollando y fortaleciendo la marca peruana, el turismo peruano al resto del mundo, ya que tenemos que reconocer que hay mucha más competencia hoy de lo que había antes.

El país tiene que ser competitivo a nivel de servicios, de precios y de normativas que permitan al sector seguir creciendo. Más del 87% de los turistas viene al país por vía aérea y tenemos que cuidar esa fuente de entrada. Lo que sí necesitamos en este país, como en muchos países, es una colaboración mucho más extensa con el gobierno.

- ¿Por ahí vienen las malas noticias?

Hoy en día sentimos que en muchos casos el sector no se ha sentado en la mesa ejecutiva del país, que no es un punto de agenda crítico. Y yo he sido bastante enfático en que el gobierno no ha tratado bien al sector, no se ha involucrado de la manera en la que se tenía que haber involucrado. Y esperemos que hayamos aprendido de lo que nos pasó con el aeropuerto. Su inauguración se ha tenido que demorar varias veces, la infraestructura terrestre que conecta el aeropuerto con la ciudad no se ha concluido y eso yo creo que ha sido una falta de buena colaboración entre nuestra industria y el gobierno, y eso lo tenemos que ir mejorando. Por eso es importante que el sector siempre esté en la mesa, que trabajemos los temas de una manera transparente y colaborativa.

- Ese fue uno de los pedidos de la industria cuando se dieron los primeros aplazamientos de la inauguración del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. En entrevistas y comunicados pidieron mayor transparencia y colaboración con el concesionario y el MTC, ¿ha mejorado realmente?

Yo creo que en estos momentos lo que estamos intentando es cruzar la meta. Y no la vamos a cruzar de la mejor manera. Esa es una realidad y es un aprendizaje que tenemos que tomar todos los que estamos involucrados en este sector y también el gobierno, porque el impacto al final es al ciudadano peruano y a los viajeros. Hubo temas que fueron ocurriendo, algunos incluso que la industria expuso públicamente hace más de un año, al comienzo del 2024, pero se ignoraron nuestras preocupaciones.

Datos Prórrogas _ Recordemos que la apertura del nuevo terminal tuvo postergaciones previas. Inicialmente se indicó el 18 de diciembre, luego, el 30 de enero (como estaba en el plazo del contrato) y después el 30 de marzo.

- ¿Qué ha sido lo más complejo?

Fue muy complicado el proceso del plan del desarrollo aeroportuario, no solo por un tema con LAP, también con Corpac, con la DGAC. Hubo un momento en el que se construyó una pista nueva, una torre nueva y estuvo varios meses inoperativa. Hemos tenido fallas en el sistema, como el apagón en la pista del aeropuerto durante más de 20 horas, con lo que se tuvo que desviar aeronaves a todas partes del país, lo que nuevamente mostró las carencias que teníamos. En España hubo esta semana un apagón en todo el país y el transporte aéreo siguió operando, con demoras, pero siguió porque sus sistemas de apoyo funcionaron. Aquí no funcionó y son temas recurrentes que han sucedido en un año muy crítico, el 2024, con más noticias negativas que positivas. Pero, yo esperaría que todo esto fuera un aprendizaje para que algunas cosas no vuelvan a ocurrir.

Por eso queremos abrir la terminal, necesitamos abrir la terminal cuanto antes. Estamos entrando en una época de temporada alta, tenemos que abrir el aeropuerto en condiciones que van ser seguras y eficientes para todos y que podamos dar una impresión positiva del país.

- El MTC comentó que hoy (ayer) se iba a realizar una segunda prueba integral en el nuevo aeropuerto, con lo que ya podrían comentar probablemente una nueva fecha de inauguración. No obstante, no se han comunicado cronogramas como las veces anteriores. ¿Cómo han sido las últimas reuniones?, ¿están coordinando todos los actores o cada aerolínea está realizando sus propios ejercicios?

Creo que la coordinación sí ha mejorado y es lo que siempre hemos pedido desde marzo del año pasado: la importancia de que el gobierno esté involucrado. Y el ministro del MTC sí ha tenido un involucramiento mucho más extenso. Sobre todo desde la demora del 18 de diciembre , ha estado muy activo hablando con todos los sectores y eso nos ha ayudado, por lo menos con mejor coordinación y transparencia. Eso, claro, tampoco ha resuelto todas las problemáticas que hemos encontrado y las demoras que han venido, pero por lo menos el flujo de información y la regularidad de reuniones han sido mejores. Ahora, lo que tenemos que hacer es terminar las pruebas que siguen pendientes para que puedan validar que el aeropuerto está listo para la operatividad.

También viene una época en la que van a cerrar una pista por mantenimiento, pero un cierre de pista y una terminal nueva es algo muy normal a nivel mundial. De lo que tenemos que asegurarnos es que el impacto sea mínimo para que el servicio sea lo más óptimo posible. Hace unos días hubo un problema de Corpac en el aeropuerto y hubo muchas horas de demora. Hemos tenido muchos incidentes en el transcurso del último año y medio que tenemos que evaluar y corregir. No podemos seguir teniendo estos temas constantes que estamos encontrando en el Perú.

Esto falta para que esté terminado el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, según Ositrán. (Fuente: MTC)

- El regulador dice que ya el aeropuerto está a un 99,9%. De acuerdo a lo que han visto y a estos últimos ejercicios, ¿considera que ya están listas las condiciones óptimas operacionales para que las líneas aéreas puedan iniciar operaciones? Como industria habían hecho observaciones en los espacios de los estacionamientos de las aeronaves y la gestión de maletas.

Las aerolíneas ya están totalmente listas hace varios meses e, incluso, el sector está listo para incrementar su ofrecimiento de servicios, incluso más vuelos. Estamos pendientes a que LAP termine la verificación de sus ‘testeos’(equipaje, de separaciones entre aeronaves, entre otras). Hay ciertos detalles que son muy críticos que requieren ser verificados, pero una vez que el aeropuerto diga que están listos con verificaciones confirmadas y el regulador dé el visto bueno y el ministerio esté de acuerdo, estamos listos para empezar la operación. Hemos sido muy claros con el ministro, con LAP, con la DGAC. Tenemos que asegurar que en el momento que abramos podamos brindar un servicio seguro, eficiente y con la confianza necesaria para comenzar una operación mucho más extensa de la que tenemos hoy.

- ¿Han podido conversar sobre ello últimamente? ¿Cuándo fue la última reunión que tuvieron todos los actores con el MTC?

Creo que hace una semana. El intercambio de información ha sido muy fluido. Acá todos han estado muy involucrados. Hemos mandado gente técnica capaz de ayudar en la validación, gente experta en el diseño y en la operación de aeropuertos. El sector ha estado muy involucrado en asegurar que el terminal sea el mejor posible . Somos los primeros interesados en que LAP pueda abrir bien .

El muro de concreto separa el río Rímac y la pista de la avenida Morales Duárez, en el ingreso al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (César Bueno/El Comercio)

- ¿Considera que mayo podría ser la fecha en la cual podríamos tener ya operativo el aeropuerto o más hacia junio?

No quiero adelantarme en decir mayo o junio. Creo que a estas alturas tenemos lo ideal es abrir cuanto antes, pero siempre cumpliendo con las normativas y las mejores prácticas internacionales. Y además hay otro tema muy importante porque tener una terminal nueva en Lima no implica el mejoramiento de nuestro sistema aeroportuario en el país. Es crítico que vayamos mejorando también los aeropuertos secundarios.

- Mencionaba que por años el sector no se ha sentado en la mesa ejecutiva, ¿por qué?, ¿sigue siendo así?

Con el ministro de Transporte y con el Ministerio de Turismo, tenemos una relación muy cercana, pero yo creo que ahora tenemos que pensar en el futuro. Con este gobierno terminando su periodo y la llegada de un nuevo gobierno, se debe tomar en cuenta que construir o mejorar infraestructura no es un tema de una administración. Tiene que ser una prioridad de varias administraciones, pero tiene que ser una constante. Lo vemos con lo que pasó en Lima.

Por eso es importante y da igual si el aeropuerto es privatizado, concesionado o parte del municipio, hay que trabajar con la industria en una agenda amplia con un periodo de 15-20 años, eso es crítico. Planificar aeropuertos no se hace de 1 a 5 años, se hace de 20 a 40 años, con antelación. Y lo que pasó en Lima fue totalmente lo opuesto.

- ¿Considera que haber dado fechas sobre la marcha o apresurar la apertura jugó en contra?, ¿generó más incertidumbre?

Yo creo que el error más grande fue dar la fecha del 18 de diciembre. Desde el sector siempre comentamos que nunca se iba a llegar a esa fecha desde marzo de 2024, varios meses antes que llegáramos a diciembre. Fuimos enfáticos en los mensajes, sabíamos que era muy difícil y si llegábamos a esa fecha el impacto sería muy negativo, porque abrir una terminal el 18 de diciembre, días antes de las Navidades en el periodo con mayor flujo de tráfico no era responsable, y hubiera sido un caos para el sector.

Las otras demoras que han venido posterior a ello simplemente han sido reacciones en las que ya veíamos que no se iba a llegar. El no tener un sistema de equipaje que funcionara como debe ser, cumpliendo con las normativas internacionales hubiera sido un aspecto muy negativo para el pasajero. Así que el 18 de diciembre fue el punto donde se tenía que haber replanteado a marzo, abril, mayo, junio, cuando estuvimos pidiendo al gobierno el cambio, pero no se escuchó.

- Hoy ya con estos últimos ejercicios, ¿esos puntos están subsanados?, ¿se podría abrir en mejores condiciones?

Sin duda, estamos hoy mucho mejor posicionados para abrir de otra manera que no se habría podido brindar antes o en diciembre. Estamos allí, el gobierno lo ha dicho, nuestros expertos también están en los aeropuertos, estamos prácticamente allí. Hay ciertos detalles que faltan y que se tienen que mover, pero estamos ya casi en el punto de poder abrir y brindar un servicio adecuado para el pasajero y que las líneas aéreas puedan operar de una manera eficiente en el terminal.

Tenemos que recordar que el gran porcentaje de los vuelos que entran al país o que operan en el país circulan por Lima y por ello es importante tener 100% de garantía de que las operaciones van a funcionar. Por eso, frente a errores que ocurrieron como ayer (con lo del radar) o el apagón del año pasado, tenemos que asegurarnos de tener planes de contingencia que nos permita seguir operando- aunque con cierta demora- pero que no se paralice el transporte aéreo.

- Mencionó que era algo recurrente.

Sí, eso es algo recurrente, que cuando tenemos un fallo en el sistema, el ‘backup’ no responde. Eso tiene un impacto muy grave para el sector. Y hay frustración por el lado de los pasajeros porque no hay información. Yo creo que como sector y como gobierno hay que también circular con mayor transparencia.

- Después de los ejercicios que se están realizando (que hubo ayer) en el aeropuerto, ¿van a tener una reunión también con todos los actores de la industria, con el MTC, con LAP?

Las reuniones son constantes. Estamos teniendo y tenemos el apoyo, nuestro equipo aquí local de Aetai, IATA y ALTA, estamos todos en la línea constantemente comunicándonos. El ministro también ha estado muy activo y ahora estamos esperando la última fecha.

- ¿Es optimista con que esta semana se confirmará la nueva fecha de apertura?

Yo soy optimista en que vamos a abrir para la temporada de junio- julio, que es muy importante para los peruanos y para el sector internacional. La época de junio - julio- agosto es un punto importante de movimiento de pasajeros y yo creo que vamos a estar listos para ello. Hay que empezar a operar, es crítico. Las líneas aéreas han planificado su temporada de vuelos basada en la nueva terminal abierta, que permita tener más capacidad y más operaciones. Cualquier otra demora sería contraproducente a lo que se ha planificado.

- Ahora son más o menos unos 35 vuelos por hora y habrá un potencial de tener el doble en el nuevo aeropuerto.

El aeropuerto tiene dos pistas paralelas que pueden operar simultáneamente, una terminal que va a tener mucha más capacidad y es la primera fase, vamos a seguir creciendo. Así que es un aeropuerto en el que podríamos operar en un futuro 75 operaciones por hora fácilmente. En Lima hay condiciones muy favorables para poder operar y crecer.

- Con el nuevo aeropuerto, y ante la competencia de Panamá y Bogotá, que ya han trabajado en las ampliaciones en sus aeropuertos, ¿podríamos recuperar ese espacio de hub?¿Afectará el cobro de la TUUA de tránsito?

Obviamente, un punto competitivo es cuando no se paga un impuesto de tránsito y eso va a causar un aumento tarifario. Aquí, lo que es importante es el rol del gobierno, ministerios, congresistas. Nos hemos encontrado en el último año con varios congresistas que han propuesto ciertos cambios a los códigos aeronáuticos que pueden tener un impacto negativo hacia el sector, aunque ellos lo proponen como una protección al consumidor.

Es importante el trabajo conjunto entre el privado y el público. Ver cómo podemos reducir los impuestos para que el país sea más competitivo, para que las tarifas de avión puedan ser más bajas y así estimular y crear más conectividad. El turismo ha sido un eje estratégico, que se ha vendido a nivel internacional por su cultura, la comida, su riqueza histórica y que hoy se encuentra en un marco mucho más competitivo.

- ¿Esa competencia se hizo más fuerte después de la pandemia?

Sin duda. Llevamos 5 años después de la pandemia y la gente sigue viajando más que nunca y todo el año. Vemos todos los vuelos llenos con gran interés y también estamos viendo esa recuperación de viajeros de negocio. El país tiene que entender el gran potencial que tiene y por eso hay que establecer un punto en común de agenda de cómo desarrollar el mercado turístico, con hoteles, restaurantes, todo el ecosistema. Ecuador, Panamá y Argentina lo tienen.

En esta fecha se conocerá cuándo se aperturará el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez | Foto: Andina

- ¿Este año considera que se podría dar la recuperación de los viajeros internacionales en Perú?

Yo creo que sí. Aunque estamos un poco demorados por la terminal, lo que, obviamente, nos ha limitado en ese crecimiento. Pero si logramos una temporada de junio- julio- agosto fuerte, que son fechas en las que el europeo y norteamericano pueden venir al país para su verano, y ya luego entrar a la época noviembre - diciembre- enero, creo que vamos a estar muy cerca de ello. Y si no estamos este año, estaremos del año siguiente muy cerca de las cifras del 2019. Depende de muchos factores.

- ¿Cuáles?

Nuestra misma industria a nivel global tiene unos retos complicados porque tenemos falta de aeronaves. Los fabricantes no han podido producir suficientes aviones o hay demoras en la fabricación de las aeronaves. Hemos tenido problemas de partes de motores, que han estado averiados, y eso también nos ha impactado como industria.

- ¿La guerra comercial impacta de alguna manera en el ecosistema del sector de viajes o aerocomercial?

Creo que las medidas que ha puesto Estados Unidos podrían beneficiar a nuestra región. Puede ser una oportunidad para la región como un destino porque lo que estamos observando es que la tendencia de canadienses y europeos- que inicialmente habían planificado ir a Estados Unidos por vacaciones- es desviar el interés a otros destinos. América Latina es una región de gran interés. China, Medio Oriente y África son destinos que de gran interés que podíamos ir incorporando y reforzando también con otros visitantes de Europa que hoy no tenemos, como los de los países de Escandinavia.

“Hoy en día estamos creando una terminal nueva en el aeropuerto Jorge Chávez, pero es una isla porque el acceso de Santa Rosa no está listo”.



- ¿En qué consiste el evento que tendrá ALTA este año?

El evento del foro y asamblea de ALTA es para nuestra organización el más importante y crítico, porque traemos a toda la industria a un mismo espacio para hablar sobre los temas más importantes que tenemos en América Latina y el Caribe.

Además, la asamblea se junta para también decidir la estrategia y los objetivos para la organización y para la industria en general. Así que juega un rol muy importante porque no es solo un foro donde vienen líneas aéreas, vienen aeropuertos, gobiernos, autoridades de aviación civil, navegación aérea, ministerios de Transporte y Turismo de la región.

- ¿Es la primera vez que se realizará en el Perú?

Sí, es la primera vez. El Perú siempre ha sido un hub muy estratégico para nuestra región. Hoy en día Lima no solo es un destino muy importante como ciudad, sigue siendo un punto de conexiones muy importantes para la región y eso lo queremos seguir potenciando con la nueva terminal que se va a abrir. Recordemos que la terminal actual fue construida para 12 millones de personas y llegó al límite hace 15 años, así que realmente estamos recuperando tiempo que perdimos y esta nueva terminal nos va a permitir ahora crecer para los próximos 20 años, lo que va a permitir que los vuelos domésticos crezcan y también la conectividad interregional.

- ¿La conectividad interregional sigue siendo uno de los principales retos en el Perú?

Sí y es donde vemos esa posibilidad de crecer, entre ciudades secundarias de nuestros países. Hoy, gran parte del flujo del tráfico que viene y sale de Perú pasa por Lima, el 92% del tráfico internacional entra y sale por Lima. Lo que se busca es crear más conectividad de las ciudades secundarias del país, de Trujillo, de Cusco, de Chiclayo con Buenos Aires, Santiago, Córdoba, Cali. No evitar Lima pero sí complementar lo que ya tenemos. Y también más conectividad entre ciudades del país, que crea más oportunidades para el turismo.

Peter Cerdá, CEO de la Asociación de Transporte Aéreo de América Latina y el Caribe (ALTA) y vicepresidente regional de IATA para las Américas. (Foto: Alessandro Currarino)FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

- ¿Cuántas personas se estarán reuniendo y qué impacto puede tener en Perú?

Son tres días de evento. Hay uno previo en septiembre en el que vienen alrededor de 150 personas y el de octubre en el que vienen 460 personas, serán tres días. Es un foro sumamente importante para crear las conversaciones de las prioridades de nuestra industria, donde tenemos que seguir y también dando escaparate a Perú, donde toda la semana el sector aeronáutico estará en Lima. Va a permitir promocionar al país, a la ciudad y tener las conversaciones con algunas líneas aéreas o proveedores que hoy no operan en el país. Yo creo que en Lima hay potencial, un ejemplo es que la final de la Copa Libertadores 2025 se va a llevar a cabo aquí. Son eventos muy importantes para el país, así como grandes conciertos internacionales y otros eventos.

- ¿Cómo aprovecharlo para impulsar el turismo en el país?

En Lima vamos a tener un aeropuerto de importancia internacional, tenemos buen servicio de restaurantes, hoteles, pero si queremos ir desarrollando nuestra comunidad secundaria. crear turismo y más oportunidades de negocio, hay que crear la infraestructura necesaria, hay que crear un aeropuerto que pueda recibir más de tres vuelos en provincias. Es muy importante ese desarrollo. Y aquí hablamos mucho del aeropuerto, donde podíamos tener tenido mejor coordinación, alineamiento, pero también ha fallado que es el municipio, eh la provincia local aquí en Lima. Porque hoy en día estamos creando una terminal nueva, pero es una isla porque el acceso de Santa Rosa no está listo.

El Estadio Monumental de Universitario en otra final de Copa Libertadores | Historia, capacidad, ubicación y otros detalles del escenario crema. FOTO: Composición EC

- ¿Cómo impacta esto?

El aeropuerto abrirá dos años antes de que tengamos la avenida de Santa Rosa conectando la ciudad. Y vamos a depender de la avenida Faucett que ya está saturada, han tenido que adaptar con unos puentes temporarios, que no es la manera. No solo es crear una terminal, es asegurarnos que toda la infraestructura que conecta al aeropuerto esté lista. Así que aquí hay culpabilidad y tenemos que reconocer los errores que hemos tenido.

Se critica mucho a LAP, pero también hay que criticar al gobierno local y al regional, que no había cumplido. Eso se planifica con muchos años de antes de la acción. Se sabía que la vía de Santa Rosa y va a requerir una ampliación y ahora estamos 2 - 3 años para llegar ahí, se ha proyectado para el 2027 todavía. Es parte de la experiencia de los viajeros.

- ¿Este es un problema más crítico en Lima?

Creo que la mayor falencia que tenemos en nuestra región es el trayecto del aeropuerto hacia la ciudad y viceversa. Hoy es común estar en tránsito durante dos horas desde Guarulhos en Sao Paulo a la ciudad o desde Ezeiza en Buenos Aires a la ciudad. ¿Por qué? Porque la única vía de acceso es la carretera. No tenemos trenes y eso falta desarrollar.

No es solo construir aeropuertos de grandes magnitudes, es cómo enlazamos los aeropuertos con las ciudades que cada día están creciendo más, cada día hay más tráfico. No damos la mejor imagen cuando el pasajero llega y se demora 2 horas y media en el tráfico para trasladarse 30 km.