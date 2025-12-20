Más allá del factoring: Anka apuesta por nuevos fondos de inversión en el 2026

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, Anka SAFI se alista para culminar el 2025 con un crecimiento del 25% en activos administrados solo en sus productos de ‘factoring’; con los fondos públicos de la firma alcanzando los S/15 millones.

Joel Villanueva, CEO y director general de Anka SAFI, precisa a Día1 que el volumen total administrado, incluyendo fondos públicos y privados, rondará los S/46 millones a fin de año. El ejecutivo indica que los sectores de mayor demanda en ‘factoring’ “continúan siendo comercio, construcción y manufactura”, aunque enfatiza haber visto un crecimiento acelerado en agroindustria y servicios tecnológicos “que buscan liquidez más flexible ante ciclos de venta variables”.

Y aunque el ‘factoring’ en el Perú aún tiene mucho espacio para seguir creciendo, Anka SAFI apunta, también, a diversificar su oferta pública en el 2026. Así, la firma está desarrollando nuevos fondos de inversión, con dos de ellos en etapa avanzada de revisión ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). La expectativa de la SAFI es que los dos nuevos fondos puedan lanzarse durante el primer trimestre del 2026.

Foto: Produce.

“Estamos alistando un fondo de fondos para invertir en el exterior, que canalizará inversiones directamente hacia grandes fondos con un diseño aprobado, como BlackRock”, agrega Villanueva. Para este producto, Anka prevé un ticket promedio de inversión de US$500, apuntando al público retail que busca diversificación internacional en el contexto preelectoral. Proyecta, asimismo, que este producto tendrá una rentabilidad promedio del 6% al 8%.

El segundo fondo que lanzará la firma se llamará Aini, y estará dedicado al ‘leasing’ operativo: “es un fondo muy conectado a sectores agrícola, minería, transportes e industrial. Tendrá un ticket promedio de S/500 para el fondo en soles y US$500 para el fondo en dólares”, precisa Villanueva.

La compañía también tiene pensado concretar un fondo de inversión orientado a telecomunicaciones y tecnología, aunque este aún está en etapa de formulación.