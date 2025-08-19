¿Mayor competencia de publicidad en vía pública? Gpo Vallas apunta a estar en el top 3 del sector en 3 años: esta será su estrategia

GPO Vallas, compañía especializada en publicidad exterior, viene mostrando buenos resultados en la región y el Caribe, donde el Perú destaca entre sus operaciones con un crecimiento de 30% en ventas hasta el momento frente al año pasado. Marcelo Barreiro, director Latam de GPO Vallas, asegura que este desempeño se explica porque en el país se están dando condiciones de equilibrio, porque han tenido una buena gestión y porque han crecido también en oferta con productos diferenciados como las pantallas digitales. Esto, asegura, ha generado un aumento en unos cinco a seis puntos porcentuales de participación de mercado frente a años anteriores.

Es así que en el mercado peruano, el Grupo ha venido escalando en los últimos años. Hoy, cuenta Barreiro, se ubican en el top 5 de las marcas de publicidad en vía pública más importantes del país, siendo hoy una de las principales entre las grandes multinacionales. “Vamos a seguir creciendo, apuntando a tener más productos. Nuestro objetivo es estar en el top 3 de las empresas de publicidad exterior del país y más adelante ser la número uno”, afirma.

Marcelo Barreiro, director Latam de GPO Vallas

Barreiro es consciente de que esto no se produce de la noche a la mañana, ya que implica años de trabajo, tener propuestas cada vez más creativas e inteligentes y fortalecer su compromiso de responsabilidad con las ciudades. Es por eso que “nuestra intención es llegar a este lugar estar entre las tres marcas principales de publicidad exterior) dentro de tres años.

Las campañas que impulsarán el año

Ad portas del inicio de la campaña presidencial, el ejecutivo comenta que la publicidad política impacta con un resultado adicional al sector y al Grupo. Y si bien esto significa un aporte, también resalta que en estas fechas pueden retraerse los anuncios publicitarios- o espaciarse por esperar a que pasen las elecciones- precisamente por un mayor ruido visual de los anuncios políticos en las calles. Además, también hay otra campaña que viene para el 2026: el Mundial de fútbol, un momento donde se suman varias marcas y aprovechan para anunciar acciones nuevas.

“Es una oportunidad para hacer marketing y que las marcas anuncien. La emoción por el mundial y el impacto que genera depende de cada país. México espera un impacto importante por ser uno de los países anfitriones, al igual que Argentina, que mantiene su alta expectativa por defender su título como campeón del mundo”, indica. ¿Y Perú? El ejecutivo comenta que Perú no ha tenido tan buena ‘performance‘ en las Eliminatorias, pero sea que el país clasifique o no, se producirá algún efecto.

Dentro de las innovaciones que despliega el Grupo está el Biobox, un producto nuevo implementado en vía pública. “Tenemos cerca de 20 máquinas y en total serán 90″, indica, en las cuales puedes reciclar y ganar puntos. Y, por supuesto, son espacios donde también se puede anunciar. Además del Biobox, se registra un crecimiento en ecovallas y en el formato digital (vallas digitales).

A nivel regional, el formato que los clientes más buscan para anunciar es el ‘landmark’ o gran formato.

Pantallas digitales del grupo en Lima.

En cuanto a la cobertura en el Perú, el Grupo está analizando algunas alternativas en el interior del país. “Estamos ya trabajando en algo concreto en Trujillo”, anota.

Principales sectores de anunciantes

De acuerdo a Barreiro, los principales sectores que anuncian en publicidad exterior son generalmente empresas de bebidas, telefonía, celular, servicios de comunicación (conectividad 5G, entre otras) , consumo masivo y espectáculos. Entre las ‘telco’, en general, se observa mucha competencia.

Se viene la época electoral, un periodo donde si bien crece la publicidad de este tipo en las calles, también el ruido visual, por lo que algunas marcas optan por esperar un poco para poner sus anuncios.

Dentro de las nuevas categorías que más están anunciando están, sobre todo, tecnología y autos. “Hay muchas marcas chinas que entran al mercado y buscan anunciar. El desafío es hacerlo más bonito, estético y sostenible”, indica.

Hacia finales de este año, el ejecutivo considera que la empresa crecerá entre 25% y el 30% frente al 2024. Para el 2026 se espera una cifra muy similar, dependiendo de algunos proyectos y que las empresas inviertan más, que es lo que se estima.