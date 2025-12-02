Melissa Rodríguez Enciso
Más de la mitad de peruanos está dispuesto a cambiar de marca: el nuevo mapa de lo que exigen los usuarios
Cambiar de marca de consumo es, en la actualidad, una decisión rápida para muchos consumidores peruanos. Este es uno de los datos que revela el último estudio Total Brands Perú 2025, elaborado por Impronta Research en conjunto con BBK Group. Total Brands es un indicador que mide la vigencia de las marcas a partir de cuatro dimensiones: propuesta de valor, identidad, experiencia y propósito. En el informe se detalla que el 57% de consumidores peruanos podría reemplazar su marca habitual; una demostración de que existe menor resistencia al cambio en los hábitos de consumo.

