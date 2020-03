De un tiempo a esta parte, la presencia de mujeres en oficios y actividades económicas que –por años– tenían como únicos protagonistas a los hombres, ha empezado a ganar terreno y por eso ya no resulta extraño verlas desempeñando roles poco tradicionales.

En ese nuevo contexto, un reciente análisis de Career Partners Perú revela que habrá mayor demanda femenina en grandes industrias y sectores como tecnología, ingeniería, minería y ciencias ambientales, en puestos que hoy en día son tendencia y que se mantendrán vigentes durante los próximos años.

“La mujer ejecutiva o profesional peruana de hoy, ha desarrollado grandes capacidades como ‘soft’ y ‘hard skills’, lo que le ha abierto puertas en grandes industrias y sectores como tecnología, ingeniería, minería y ciencias ambientales, muy al margen de los campos que han sido considerados como sectores abiertos a contrataciones de ejecutivas como comunicaciones, márketing o recursos humanos”, asegura Claudia Rosales, Human Capital Services Director de la firma en nuestro país.

PUESTOS Y SECTORES

Gracias a los procesos de búsqueda de talento que Career Partners Perú viene realizando, la firma ha podido determinar que en el caso del sector tecnología, cada vez es más común ver a mujeres preparándose en programación, experiencia del usuario (UX) y ciencias de la computación, por lo que en el corto plazo, los puestos con mayor demanda serán para desarrollo de software, expertas en ‘big data’ y expertas en UX.

Mientras que la notoria escalada de la presencia femenina en el sector minero, básicamente en mandos medios, les permite estimar que los puestos para planta, producción y operaciones tendrán mayor demanda de mujeres en los próximos años.

La participación de las mujeres en minería seguirá creciendo en puestos para planta, producción y operaciones, según Career Partners Perú.

En el caso de las empresas vinculadas a las ciencias ambientales, Career Partners Perú prevé que las ejecutivas peruanas ocuparán mayor presencia en los puestos de proyectos sostenibles.

Y, para el rubro de ingeniería, los indicadores de la firma de ‘headhunting’ muestran que, entre el 2009 y el 2019, la participación de mujeres en posiciones de mandos medios, tanto en minería como en construcción, ha aumentado lenta pero sostenidamente. En ese sentido, estiman que serán los puestos vinculados a proyectos de construcción los llamados a aumentar su demanda femenina.

MIRADA FUTURA

Sobre lo que podría pasar en el futuro en una economía como la peruana, Claudia Rosales asegura que serán más las mujeres en posiciones no tradicionales y que no habían sido pensadas para ellas.

“Contamos con una fuerza femenina laboral preparada y especializada en tecnologías e industrias de vanguardia, en rubros y áreas que antes no había considerado, hoy vemos a mujeres desempeñándose y demostrando que antes no lo hicieron no por preparación sino por falta de oportunidades”, afirma convencida de que las mujeres continuarán ganando espacios.

El 60% de los salarios de las mujeres se destinan a los gastos directos de la casa. Según Career Partners Perú, ese indicador demuestra lo valioso de su contribución con la economía del hogar.

Por el lado de las empresas, la ejecutiva sostiene que cada vez son más las firmas que demandan una mayor presencia femenina entre sus filas, por lo que no resultará extraño que muchas de ellas imiten lo sucedido con Unilever.

Como se sabe, a inicios de este mes, la gigante de bienes de consumo anunció que 50% de sus puestos de liderazgo y dirección a nivel mundial ya son ocupados por mujeres, un verdadero hito para la compañía que busca erradicar los estereotipos en el lugar de trabajo.