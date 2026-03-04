Resumen

Las mujeres jóvenes que hoy ingresan al mundo corporativo no ven la igualdad como un beneficio adicional, sino como un estándar mínimo, señala Alexa Gérez, directora de Consultoría en Aequales. Llegan mejor formadas, con mayor conciencia sobre las brechas y con expectativas claras sobre crecimiento, propósito y compensación. Sin embargo, advierte que las diferencias salariales y de acceso a liderazgo siguen presentes y tienden a ampliarse con la edad.

