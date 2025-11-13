Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Más que fragancias: Sentua, antes Perfumerías Unidas, entra a competir con un portafolio más amplio y tiendas 'premium', ¿a qué apunta?
Más que fragancias: Sentua, antes Perfumerías Unidas, entra a competir con un portafolio más amplio y tiendas ‘premium’, ¿a qué apunta?

Más que fragancias: Sentua, antes Perfumerías Unidas, entra a competir con un portafolio más amplio y tiendas ‘premium’, ¿a qué apunta?

Perfumerías Unidas ha ampliado su portafolio de belleza para atraer a un público más joven. Por ello, decidieron apostar por un ‘rebranding’ que la posicione como una tienda especializada en belleza. Así nació Sentua.

