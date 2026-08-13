icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Airport Dimensions)
(Foto: Airport Dimensions)
Por Christian Silva

Airport Dimensions inaugura oficialmente esta semana su segunda sala VIP The Club en el aeropuerto Jorge Chávez. Este espacio se encuentra en el área de vuelos nacionales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.