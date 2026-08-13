Como señala Giorgio Benza, vicepresidente para Latinoamérica de Airport Dimensions, esta sala de 1.120 m2 cuenta con un aforo de 200 personas y espera una concurrencia de entre 500 y 600 personas diarias.

La inversión para este espacio fue superior a los US$3 millones, agrega, mientras que la inversión del portafolio de Airport Dimensions en el aeropuerto es de alrededor de US$22 millones.

“Va a ser el único salón VIP en las salidas de vuelos nacionales y complementa el portafolio que tenemos: The Club en el lado internacional, tenemos ‘Sleepover’ -concepto de descanso, en la zona pública del segundo piso del aeropuerto-, y ‘Priority Lane’, que es un acceso para zonas de seguridad dedicada”, indica.

El ingreso a esta sala se dará con los programas de Priority Pass y Lounge Key. El costo para visitantes que no cuenten con dichos programas será de US$44.

El horario de atención será de 3 a.m. a 11:30 p.m. y el espacio contará con una zona de ‘co-working’, buffet y bebidas, cocteles, una zona para niños, áreas de descanso, entre otros.

(Foto: Airport Dimensions)

Concurrencia

Por otra parte, Benza indica que, en la zona de vuelos internacionales, se ha observado una concentración de vuelos en las mañanas y en las noches, lo que influye en la demanda de ‘The Club’.

Es así que en julio se ha llegado a tener hasta casi 4.000 personas por día. En su primer año de operación, The Club han recibido a casi un millón de personas.

Así, para octubre tienen planeado abrir una tercera sala The Club, la cual estará en la zona de vuelos internacionales, para descongestionar la cantidad de personas que utilizan su ‘lounge VIP’.

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Añade que, con el nuevo servicio Priority Lane, se puede utilizar la vía rápida en las zonas de seguridad pagando US$20 o utilizando la tarjeta Priority Pass.

Por otro lado, Benza indica que Airport Dimensions tiene interés en invertir en otros aeropuertos fuera de la capital donde haya un tráfico interesante de pasajeros.

“Nos interesa mejorar la experiencia de los viajeros y complementar lo que estamos haciendo en Lima con otras provincias”, apunta.

En la región, Airport Dimensions apunta a participar en diversas licitaciones en Brasil y expandirse a otras ubicaciones como Colombia, Chile, Panamá y México.