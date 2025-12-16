Melissa Rodríguez Enciso
Melissa Rodríguez Enciso

Escucha la noticia

00:0000:00
Más ventas, precios estables y un comprador más joven: cómo se está reconfigurando el mercado inmobiliario y qué se espera para el 2026
Resumen de la noticia por IA
Más ventas, precios estables y un comprador más joven: cómo se está reconfigurando el mercado inmobiliario y qué se espera para el 2026

Más ventas, precios estables y un comprador más joven: cómo se está reconfigurando el mercado inmobiliario y qué se espera para el 2026

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El mercado inmobiliario muestra en el 2025 un desempeño más sólido que el observado el año pasado. A diferencia del 2024, marcado por una recuperación gradual tras un periodo de ajuste, este año el sector opera con ventas más dinámicas, mayor velocidad de colocación de unidades y precios que se mantienen en rangos acotados, de acuerdo con gremios del sector y plataformas especializadas.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC