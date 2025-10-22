Próxima generación de pagos digitales en el Perú, ¿en qué consiste y cómo beneficia a los usuarios?

Escucha la noticia
El sistema de pagos peruano atraviesa un punto de inflexión. Durante el 2024, la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) conectó a más de 26 millones de cuentas y procesó más de 294 millones de transferencias por un valor superior a S/ 473 mil millones, un crecimiento que demuestra la velocidad con la que se está masificando el uso de pagos inmediatos en el país.