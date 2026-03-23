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Resumen

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Mauro Pellegrino, gerente comercial del Grupo Nodo | Foto: Hugo Pérez
Mauro Pellegrino, gerente comercial del Grupo Nodo | Foto: Hugo Pérez
Por Fiorella Gil Mena

En esta edición de Ping Pong, Mauro Pellegrino, gerente comercial del Grupo Nodo, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y las enseñanzas que ha recibido de sus seres queridos.

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Entrevista