En esta edición de Ping Pong, Mauro Pellegrino, gerente comercial del Grupo Nodo, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y las enseñanzas que ha recibido de sus seres queridos.

- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

6 A.M., voy al gimnasio antes de comenzar a trabajar.

- De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

Unreasonable Hospitality de Will Guidara

- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Una guitarra, cero virtuoso, pero puedo pasar horas tocando, me relaja.

- ¿Cine o teatro?

Teatro, me atrae el nivel de emoción adicional de la escena en vivo.

- ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Spotify, Substack.

Mauro Pellegrino, gerente comercial del Grupo Nodo | Foto: Hugo Pérez

- ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix.

- ¿El auto de sus sueños?

Soy más de moto, pero iría por un Porsche 911 clásico.

- ¿Destino favorito en vacaciones?

Un montón, pero siempre volvería a Mendoza, Argentina.

- ¿Qué deporte practica? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió)

Actualmente gimnasio, y me gusta mucho el bodyboard siempre que puedo, aprendí de chico.

- ¿Cocktail o trago favorito?

Depende el momento pero Old fashioned y Campari-Tonic.

Mauro Pellegrino, gerente comercial del Grupo Nodo | Foto: Hugo Pérez

- ¿Cuál es su restaurante favorito?

Tengo un cariño especial por Elena en Buenos Aires, el cual dirigí un tiempo y donde conocí a mi esposa.

- ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Viviría cerca de montañas y viñedos, trabajando en gastronomía/turismo.

- Descríbase en 3 palabras

Pasional, soñador, íntegro.

- ¿Tiene algún talento oculto? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió)

Me encanta amasar pizza y pastas, soy meticuloso con eso.

- Una frase que lo/la defina

¨El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él¨, de Jean-Paul Sartre.

Mauro Pellegrino, gerente comercial del Grupo Nodo | Foto: Hugo Pérez

- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Union Square Hospitality Group

- ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Anthony Bourdain

- ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Varios en distintos momentos, pero generalmente los que más me exigieron y me llevaron al límite.

- ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi madre cuando me animó a viajar para crecer y ganar experiencia.

- ¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Soñaba ser jugador de Rugby, practicaba bastante de chico, mi primer trabajo fue como vendedor en una tienda de ropa.

Mauro Pellegrino, gerente comercial del Grupo Nodo | Foto: Hugo Pérez

- ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Aprender a delegar mejor mucho antes en mi carrera.

- ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Siempre hago preguntas en base a actitud, es lo más importante en nuestra industria, lo demás se puede entrenar, la actitud no.

- ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia sin dudas, todo lo demás es consecuencia.

- ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Me encantaría que se hable de comer más sano y mejor, somos capital gastronómica del mundo, pero en el día a día nos alimentamos bastante mal.

- ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La capacidad de reinventarse y emprender.

- ¿Y su principal defecto?

La informalidad, un gran freno para seguir creciendo.