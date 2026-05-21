En esta edición de Ping Pong, Maximiliano Nocioni, director general de PedidosYa en Perú, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y la importancia de sus seres queridos.

- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 6 a.m., lo primero que hago es ir a entrenar, ir al gimnasio o ir a correr por el malecón por 45 minutos y luego de eso viene la rutina con los niños en casa.

- ¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Me gusta estar con la familia, con mis hijos. También jugar fútbol con amigos ya sea en la semana o fin de semana.

- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi familia.

Maximiliano Nocioni, director general de PedidosYa en Perú | Foto: Joel Alonzo

- ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Claramente PedidosYa y Spotify.

- ¿Cómo se describiría en tres palabras?

Soy una persona alegre, optimista y ambiciosa.

- ¿Tiene algún talento oculto? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió)

Creo que juego bien al fútbol, creo.

- Una frase que lo/la defina

Hay muchas y una que me gusta es “vistanme despacio que estoy apurado”. Cuando estoy apurado trato de avanzar las cosas despacio para que salgan bien.

Maximiliano Nocioni, director general de PedidosYa en Perú | Foto: Joel Alonzo

- ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Hay varios pero si tuviera que elegir a uno, sería Elon Musk.

- ¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Cuando era niño soñaba con ser futbolista profesional, claramente eso no se cumplió. Luego en mi primer trabajo fue en el área de control del Hotel Sheraton de Argentina.

- ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La gastronomía es la principal virtud.

- ¿Y su principal defecto?

El tránsito, es tremendo.