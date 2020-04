Al igual que millones de negocios gastronómicos en el mundo, el holding peruano MCK Hospitality – dueño de las marcas Osaka, KO, Barrio, Carnaval y DonDoh y con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y en nuestro país- vive en carne propia el funesto impacto que está dejando a su paso el coronavirus, sobre todo, en el mercado peruano, donde ni el reparto a domicilio está permitido. Su cofundador, Diego de la Puente, revela a Día1 el futuro de su plan de inversiones y cómo se están replanteando el negocio.

¿Qué planes de contingencia están esbozando ante la actual coyuntura, sobre todo en el Perú?

Es muy difícil proyectarse con tanta incertidumbre. No sabemos lo que pasará, en el sentido de cuándo, cómo y bajo qué condiciones se reactivarán las operaciones; qué podremos abrir y qué no; cuándo les permitirán abrir a los restaurantes que operan en los centros comerciales y, de otro lado, cómo responderá el público. En este escenario no se puede tener un plan de acción muy concreto. Son muchas las variables que no podemos controlar.

La Asociación de Hoteles y Restaurantes y Afines (Ahora) asegura que el 95% de restaurantes se acogerían a la figura de suspensión perfecta. Además, según el presidente, Martín Vizcarra, algunos negocios no operarán pasada la cuarentena, entre ellos los restaurantes. ¿Qué opina al respecto?

Es una cifra, inicialmente, muy alta. Pero, dependerá de las limitaciones que establezca el Gobierno y las restricciones en materia de sanidad para poder transmitir a los comensales la misma experiencia de antes. Si los restaurantes se mantienen tres meses cerrados luego que se levante la cuarentena y, además, nos ponen reglas de juego que espantarán a los clientes, ese 95% del que habla Ahora se convertirá en 100%.

La Cámara de Comercio de Lima y Ahora, precisamente, le han propuesto al Gobierno reactivar el reparto a domicilio. ¿Sería suficiente?

Esta es una medida que de implementarse ayudará. Hay marcas que ya tenían un reparto a domicilio sólido y a ellos les irá mucho mejor. A nosotros nos permitiría utilizar el mismo equipo de trabajo para atender esa logística, siempre y cuando les permitan movilizarse. Lo que está claro es que los restaurantes no pueden sobrevivir solo del delivery. Si la idea es que la cadena de pago no se rompa, necesitamos trabajar con el restaurante abierto.

¿Cómo se puede adaptar el delivery a los restaurantes de ticket alto, como Osaka, donde la experiencia es la prioridad?

Osaka es un producto caro, que tiene una experiencia multisensorial que solo se vive en el restaurante. Es difícil cobrar los precios de Osaka para que te llegue una ‘cajita’. Aquí hay un tema de distorsión de marca. En efecto, Osaka no es una marca que debería venderse por delivery pero, ahora, la sobrevivencia es el punto más importante de todo. En Sao Paulo (Brasil), Buenos Aires( Argentina) y en Miami (Estados Unidos) donde abrimos recién en diciembre 2019, ya estamos vendiendo por delivery ante la crisis sanitaria, cuidando la marca y con buenas perspectivas. En general, nos estamos preparando con todas nuestras marcas para operar bajo el reparto a domicilio cuando se disponga así. Con Carnaval, incluso, también hemos pensando hacer kits con cócteles embotellados, hielo especial para casa, entre otros.

Ignacio Medina y su crítica al restaurante nikkéi Osaka

¿Ya tenían servicio de delivery?

Sí, lo hacíamos con todas nuestras marcas menos con Osaka. Lo que sí tenemos es un ‘packaging’ interesante que ya lo usábamos para la comida para llevar (takeaway). De todas nuestras marcas, KO es la que más ha profesionalizado el delivery, este canal ya representa el 20% de sus ventas y tiene un ‘dark kitchen’ con Rappi. Es un producto que gusta mucho y tiene un precio muy competitivo.

Si el delivery se convierte en la única boca de salida de los restaurantes, ¿es probable que las propuestas de precios de las marcas sean más agresivas?

Sí, se avizora una guerra de precios que no va a ser menor. Hay muchos restaurantes, además, que para sobrevivir tendrán que ceder un poco la calidad porque la competencia en el delivery es mortal. Esperamos que esto se resuelva pronto. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un cambio en la demanda. La gente, probablemente, no tenga el bolsillo para gastar como antes y algunos no querrán salir. Esta no es una crisis normal, es una crisis sanitaria y para los restaurantes este es un tema mucho más relevante.

PLAN DE EXPANSIÓN

¿Qué pasará con el plan de inversiones en nuevos locales de MCK Hospitality?

Estábamos a punto de abrir DonDoh en Chile, la gente estaba en el proceso de entrenamiento y se tuvo que parar. El nuevo local de KO, en Lima (en la avenida Emilo Cavenecia, San Isidro) también se quedó en la cuarta parte de su construcción. No queremos dejar de hacer estos proyectos. No obstante, hay prioridades. Por ahora, lo que tenemos es para proteger y asegurar que las operaciones actuales sobrevivan. Nuestro plan también era abrir el segundo KO en Bogotá (Colombia) y llegar a Londres con Osaka. Pero, el contexto actual hace replantear el plan de expansión. Hoy toca ver bien qué pasa y entender bien el mercado y las tendencias.

¿De qué tipo de tendencias hablamos?

Si las cosas se complican y se prolongan, sería la quiebra de muchos. Si nos permiten hacer delivery y nos dan aire se verá en este tipo de situaciones qué tipo de operación es menos riesgosa. Hay restaurantes con alto costo operativo y no sé si sea el camino hacia el futuro seguir apostando por restaurantes con grandes aforos donde los alquileres en muchos casos son altos.

