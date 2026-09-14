¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Minutos antes de las 6:00 a.m. Comparto las mañanas con días de gimnasio y running. Ahora estoy preparando la próxima media maratón de Lima, que será mi tercera de 21K, además de dos maratones completas (Miami y Buenos Aires). Hacer esto me permite manejar el estrés natural de la vida empresarial, y disfruto del estado de ánimo post-entreno.

De los libros que has leído, ¿cuál recomendaría?

Me gustó mucho “Ikigai: Los secretos de Japón para una vida larga y feliz”, de Héctor García y Francesc Miralles. Un libro para recordar que una vida plena no se trata de llegar lejos, sino de saber para qué estás caminando.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Zapatillas y ropa de deporte en el carro, siempre.

¿Cine o teatro?

Teatro.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Más que aplicativos, estoy armando un stack de algunas herramientas con función específica como: ChatGPT, Power BI y WhatsApp Business. Lo que me ayuda a organizar el día y atender las prioridades.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

El último mes fue Paramount+, por el mundial. Después, soy usuario de las plataformas que más demandan mis hijas en ese momento: Disney, Netflix.

/ Mario Zapata N.

¿El auto de sus sueños?

No tengo uno específico porque los uso por funcionalidad. Me gustan las 4x4 porque viajamos mucho a la selva.

¿Destino favorito en vacaciones?

La playa, cualquiera que sea. Más que un destino específico, cualquier lugar frente al mar lo disfruto. Quizá porque el mar siempre ha estado ligado a mi historia y, especialmente a mi papá, que fue marino.

¿Qué deporte practica?

Disfruto el running, el fútbol y el gimnasio.

¿Cocktail o trago favorito?

Un buen tonic con vodka o gin.

¿Cuál es su restaurante favorito?

Charrúa, de carnes.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

La playa y el mar, dámelos siempre.

Descríbase en 3 palabras

Emprendedor, apasionado y familiar.

¿Tiene algún talento oculto?

Tengo facilidad para conectar con las personas, entender diferentes perspectivas y encontrar puntos en común. Es algo que valoro en lo profesional como en lo personal.

Una frase que lo/la defina

Conversemos.

¿Qué empresa es una inspiración para usted?

Me inspiran las empresas auténticas y transparentes que muestran cómo construyen su camino y hablan claro. Y, sobre todo, aquellas presentes en los momentos de desafíos, es ahí donde se construye la confianza. Patagonia podría ser un ejemplo.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Disfruto cenar con mis amigos y personas que admiro por sus historias (de vida o profesional), especialmente cuando podemos conversar con honestidad sobre sus éxitos, aprendizajes y desafíos.

/ Mario Zapata N.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Gilda Arana, mi madre: “El éxito está en cuidar las relaciones, ser fiel a tus principios y actuar con honestidad”.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Ninguna, soy el resultado de cada una de ellas.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Cuál es la motivación y propósito que buscas en esta etapa de tu vida?

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Creo que todavía existe cierto pudor en hablar de fe en el mundo empresarial. Para mí, la vida cristiana, la familia y la empresa pueden convivir desde valores como la honestidad, el servicio y el propósito. En ese sentido, todos los días intento ser una mejor persona desde el rol en el que me encuentre.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La resiliencia, esa capacidad de adaptarnos, levantarnos y seguir.

¿Y su principal defecto?

El conformismo, aceptar que el sistema pueda más que tus principios.