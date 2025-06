-¿El crédito suplementario será por S/3 mil millones?

No. Estamos trabajando con un monto bastante menor y probablemente estemos moviéndonos alrededor de los S/ 2.000 millones. Es un crédito suplementario particular porque una parte importante de los recursos van a venir de lo que no está ejecutando el resto de la administración pública, la idea es reorientar recursos. Hay muchos proyectos que están paralizados, básicamente por falta de recursos, porque no se asignó el presupuesto suficiente o porque el proyecto avanzó más rápido de lo que se esperaba. El hecho es que esos proyectos si no están paralizados, están muy cerca de paralizarse. La idea es priorizar esos proyectos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

-Es decir, no va a ser una inyección de dinero extra, sino que parte de esos S/2.000 millones, aproximadamente, va a venir de recursos que no se han utilizado en lo que va del año.

Va a haber algo de dinero extra, pero poco. La mayor parte va a ser de saldos no ejecutados.

-De este año.

De este año, sí. Más o menos ya para mitad de año se tiene claro qué va a ejecutarse con probabilidad alta y qué no.

“La idea es que el próximo miércoles presentemos la primera versión [para el crédito supleentario] al Consejo de Ministros”.



-¿Solamente para gobiernos locales o también para regiones?

Gobiernos regionales y municipalidades -provinciales y distritales-. Creemos que por saldos no ejecutados pueden ser unos S/1.400 millones.

-¿Y el resto de los S/2.000 millones se complementaría con dinero extra?

Probablemente sería adicional. Estamos todavía viendo si de repente conseguimos no sacar (más dinero), con lo cual no necesitaríamos ir al crédito suplementario formalmente para efectos presupuestales, porque eso se resolvería con un simple decreto supremo. Iríamos más bien con el crédito suplementario para arreglar algunas cosas de la ejecución presupuestaria.

-¿Cuándo se presentará al Congreso?

La idea es que el próximo miércoles presentemos la primera versión al Consejo de Ministros, vamos ahí a discutir obviamente sobre ello. El 25 de junio deberíamos estar aprobándolo en el Consejo de Ministros. En esa línea, deberíamos meterlo al Congreso casi inmediatamente, porque es un trámite administrativo. Una opción que estábamos viendo era -si al final vamos por la figura formal del crédito suplementario- apuntar a la primera o segunda semana de julio como para que haya una sesión del Pleno convocada por nosotros con esa agenda específica.

-¿Y con este tema se presentará también la ampliación de los beneficios para los trabajadores del Estado del régimen laboral 276 (anunciado por el premier Arana)?

No, esto es simplemente lo que tiene que ver con proyectos de inversión . También, una cosa muy pequeña de gasto corriente -pero bien pequeña- principalmente vinculado a seguridad ciudadana; algo de recursos para el Ministerio de Interior básicamente, pero no mucho. La parte importante de Interior ya está presupuestada, sobre todo, el tema que tiene que ver con incrementos salariales en la Policía y las Fuerzas Armadas. Por ahí habrá uno que otro proyecto nuevo o alguna ejecución de saldo de obra que quedó paralizado y que a efectos prácticos es un proyecto nuevo, pero es una continuidad (de proyectos de inversión).

-¿Se van a pedir facultades legislativas?

Sí, estamos justamente en ese proceso. Hemos hecho ya una lista. Del lado nuestro son como 13 o 14 temas tributarios para mejorar la recaudación tributaria. Particularmente, en los temas digitales quedaron algunas cosas pendientes de precisar en el tema del IGV digital.

-¿Las plataformas de streaming?

Exactamente. También queremos ver algunas medidas para reducir la evasión y la elusión tributaria, particularmente el IGV. Lo trabajamos con Sunat. Otras de las medidas tienen que ver con todo el paquete del shock desregulatorio. Tenemos dos shocks, el que inició el ministro Salardi, que lo estamos manteniendo y reforzando…

" Sí, estamos justamente en ese proceso [de pedir facultades legislativas]. Hemos hecho ya una lista. Del lado nuestro son como 13 o 14 temas tributarios para mejorar la recaudación tributaria".



-Eran 402 medidas.

Ahora son 511, le hemos agregado un poco más de 100.

-¿Cuándo se darán a conocer?

Ya están avanzando. Hay casi 240 que se han implementado o están avanzando, y vamos a seguir. De hecho, la semana pasada fue la reunión con los gremios y lo que hicimos es rendir cuentas sobre el avance de estas medidas. Pero, esto es dinámico porque ellos también van a seguir planteando más medidas. Vamos a continuar trabajando (…) Tenemos otro shock regulatorio que tiene que ver con un grupo de medidas más puntuales sobre grandes proyectos de inversión, las megaobras. En casi todos los casos se requieren modificaciones normativas. Por ejemplo, están las ampliaciones de puertos en el marco del reglamento de la Ley de Puertos que se hizo el año pasado. Van a haber inversiones asociadas y si dejamos que ocurran con el actual marco normativo, van a tardar entre 6 y 8 años en comenzar a implementarse.

-¿Podría mencionar un proyecto emblemático en este espectro?

El Muelle Norte del Callao. APM Terminals está planteando inversiones por US$2.300 millones. El problema es que no va a poder empezar esto hasta que no estén aprobados todos los permisos. Y claro, eso la vez pasada le tomó casi ocho años. De hecho, fue el primer proyecto que tomé en el MTC y destrabé el Estudio de Impacto Ambiental de Muelle Norte que está ahorita casi terminando. También está Dubai Ports (Muelle Sur), que quiere invertir US$1.000 millones más. Está también Matarani, que está invirtiendo más de US$600 millones en Arequipa. Estos son tres ejemplos donde la tramitología está asociada a temas ambientales y arqueológicos, que son por supuesto necesarios e importantes. La idea no es ‘bypasear’ este tipo de normatividad, lo que hay que hacer es buscar procedimientos mucho más rápidos, donde más que trabajar con permisos exante, se trabaje bajo la lógica de evaluaciones y fiscalizaciones expost que permitan al inversionista trabajar rápido y resolver la necesidad que tiene el Perú de desarrollar infraestructura. Matarani hoy mueve entre el 5% y el 6% del cobre del mundo. Viene Tía María, está Zafranal…

“Tenemos dos shocks [desregulatorios en camino], el que inició el ministro Salardi, que lo estamos manteniendo y reforzando. Son 511 medidas ahora, hemos agregado unas 100 más“.



-¿Habrá Tía María a fin de año?

Estamos trabajando para que el proyecto se desarrolle este año, pero es un tema que habría que preguntarle al Ministerio de Energía y Minas puntualmente. Por ejemplo, es importante que la infraestructura portuaria, en el caso de Matarani, esté lista para cuando estos proyectos ya estén operativos, para que se pueda sacar productos por este puerto. Y en el caso del Callao también es importantísimo por el crecimiento de la agroexportación como consecuencia de los proyectos agrícolas que estamos trabajando, Chavimóchic y Chinecas.

-Sobre la parte tributaria del pedido de facultades, ¿va a haber algún cambio en las tasas del IGV o Impuesto a la Renta para personas naturales o empresas?

No.

-¿Se anunciará una nueva remuneración mínima vital este año?

Este es un tema que lo ve normalmente el Ministerio de Trabajo. Entiendo que han estado analizando ese tema, no tengo información en este momento. Es un tema, además, que se tiene que decidir en el marco del Consejo Nacional de Trabajo. Los salarios, no solo el mínimo, deben crecer asociados a la productividad laboral. Lo que hay que ir viendo es qué está pasando con la productividad laboral y en la medida que esta crezca, los salarios deberían crecer también.

-¿Se va a continuar con el plan de fusionar ministerios? ¿Veremos el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, fusionarse con el Midis al término del 2025?

Esto es un tema que la presidenta ha pedido que veamos, el cómo generamos sinergias entre los distintos sectores. No se ha tomado ninguna decisión, no se ha hecho una evaluación específica sobre ningún sector, pero lo que sí tenemos es el mandato de la presidenta y del premier de tener el mayor nivel de ahorro posible. Si eso es consecuencia o no de fusiones, creo que es un tema que hay que mirar (…) Esa no es la parte más importante del ahorro. Lo relevante aquí es que podamos encontrar que, por ejemplo, los costos administrativos se puedan compartir y eso sí representa un ahorro. A veces estamos hablando de actividades de, por ejemplo, abastecimiento o labores administrativas en general, que son muy especializadas, donde fusionar dos ministerios va a implicar que en la práctica tengas que jalar a los equipos administrativos de ambas carteras y no logres un gran ahorro. Hay que ver caso por caso. La verdad es bien difícil, no está en la agenda en este momento, pero es un tema que seguramente tocaremos en algún momento pronto.

Ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, en el Día 1 Summit. (Foto: Joel Alonzo) / Joel Alonzo

-Además del crédito suplementario hay otras dos cosas que deben presentar al Congreso, el pedido de facultades y el proyecto con la nueva trayectoria del déficit. ¿Qué fechas estiman?

El tema de pedido de facultades lo lidera el presidente del Consejo de Ministros, así que es mejor esperar a que el primer ministro establezca cuándo va a ser la fecha en la que se va a presentar. Respecto al tema del déficit, lo que tenemos para este año es una meta de es 2,2% y para el siguiente año, 1,8%. Nos preocupa que el escenario de ingresos en el segundo semestre no sea tan optimista.

-¿Por temas internos o internacionales?

De los dos lados, pero principalmente internacional. Ante ese riesgo que creemos controlado, pero que finalmente es un riesgo, preferimos ser cautos y no tener una meta de 2,2%, sino de 2,5% . Esto no significa que no vamos a buscar llegar al 2,2%. De hecho, en algún escenario incluso podríamos estar hasta debajo del 2,1%. Lo que queremos es evitar tener un ajuste de cinturón hacia final de año que genere una caída en la demanda de algunos mercados y que pueda generar no una recesión, sino una desaceleración fuerte de la economía en el segundo semestre.

-Tendría que hacerse el ajuste en inversión pública, porque con el crédito suplementario igual hay presión (en el déficit).

Sí, pero si tuviéramos que hacer el ajuste, tendríamos que hacerlo por gasto corriente, no por inversión pública. El impacto no es equivalente. El sol de gasto corriente tiene un impacto más rápido en términos de mecanismo de transmisión y el de gasto en inversión pública se demora un poco más en reflejarse. Es distinto, pero es claro que el de gasto corriente tiene un impacto de muy corto plazo, no de mediano plazo ni de largo, mientras que el otro sí impacta en el largo plazo. Lo que creemos es que podemos llegar a una meta de 2,5% sin ningún problema. Ya nuestros cálculos nos dicen que podemos estar debajo incluso de 2,5%. Ahorita estamos en 2,7% y hemos bajado de 3,5% el año pasado. Los números de Sunat dicen que vamos a seguir aumentando la recaudación, pero lo que ocurre es que este es un año importante porque los dos años anteriores pusimos metas que no se cumplieron. Lo que no queremos es que vuelva a ocurrir esto. Estamos conversando en consenso con distintos analistas, tanto nacionales como internacionales, y ellos también piensan que 2,2% es una meta demasiado estricta y que nos podría forzar también a ajustar demasiado el gasto en este periodo de fin de año, de fin de gobierno.

Ministro Pérez Reyes. (Fuente: Andina)

-Efectivamente, este año va a ser bueno (para la recaudación) por los buenos precios de los metales.

(Asiente) Parte de eso se refleja en la evolución de la recaudación de impuestos, que de enero a mayo ha crecido más de 10% comparado al mismo periodo del año anterior.

-¿Cuándo se presentaría el proyecto de la nueva regla fiscal?

Estamos trabajando justo ahorita para presentarla.

-¿Se va a presentar mientras sesiona la Comisión Permanente (por el cierre de la legislatura)?

Una opción es la Permanente o la otra opción es presentarlo en el marco del crédito suplementario. Es decir, presentar el proyecto ahí. Estamos afinando si vamos a ir con el crédito suplementario o no, y si no vamos con el crédito suplementario, solamente pediríamos esto para efecto de la regla fiscal.

-El Congreso igual no vuelve la primera semana de julio.

Podría hacerse una convocatoria extraordinaria.

¿Cuándo se presentará el reglamento de la reforma de pensiones?

Bueno, el reglamento se publicó hace casi dos semanas. El 17 de junio es la fecha límite para recibir comentarios. Después de eso vamos a trabajar con celeridad para tener el reglamento publicado lo más pronto posible.

“No hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido [sobre un nuevo retiro de AFP]. Hemos escuchado eso en medios, algún congresista ha aclarado ese tema, pero formalmente no ha llegado acá. Pero al margen de eso, creemos que no se debería poder retirar el dinero, pero creo que también es importante hacer que las personas hagan un análisis costo- beneficio”.



-El objetivo del Congreso es hacer posible el octavo retiro hacia finales de año.

No hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido. Hemos escuchado eso en medios, algún congresista ha aclarado ese tema, pero formalmente no ha llegado acá. Pero al margen de eso, creemos que sí es importante sacar el reglamento, que lo que hace es validar la entrada en vigencia de la ley, y por lo tanto, la existencia de una pensión mínima que sería de S/600. Creemos que no se debería poder retirar el dinero, pero creo que también es importante hacer que las personas hagan un análisis costo- beneficio. Hay casi 6,3 millones de personas que tienen menos de S/.5.500 en su saldo. Si retiran su saldo, no van a poder recibir pensión. Nos interesa sacar rápido el reglamento, para que las reglas de juego estén completas y las personas que quieran tomar una decisión se den cuenta que en verdad no les conviene hacerlo.

-Hay muchas críticas sobre las diferentes iniciativas que se están impulsando desde el Congreso. Por ejemplo, la iniciativa que busca aumentar la jubilación de los maestros. También, hay una propuesta del señor Ilich López, el presidente de la Comisión de Economía, que busca tener un nuevo régimen tributario para las mypes. Hay varios proyectos que están presionando las cuentas fiscales. ¿Ve ahí una alineación con el Congreso?

Si uno ve el tema desde la perspectiva de justicia social, efectivamente, que un maestro tenga una pensión de un monto bajo es claramente injusto. El problema es que a este concepto de justicia hay que darle contenido presupuestal. Tendríamos que tener un IGV altísimo para poder darles pensión a todos los que la necesitan con montos relativamente justos. Hay que trabajar soluciones de largo plazo y no pretender hacer esto en un año o en dos, porque es fiscalmente insostenible e irresponsable.

-El MEF emitió una opinión en contra de este proyecto.

Sí, claro. No es que estemos en desacuerdo con establecer una pensión justa para los maestros, pero hay que hacerlo de una forma fiscalmente responsable. Además, hay que hacer trabajos actuariales (…) En este momento sería social y fiscalmente irresponsable.

“Respecto al déficit, este año tenemos una meta de 2,2% y para el siguiente, 1,8%. Nos preocupa que el escenario de ingresos en el segundo semestre no sea tan optimista. Ante ese riesgo, preferimos ser cautos y no tener una meta de 2,2% sino de 2,5%”.



-¿Esa misma gradualidad se va a aplicar a la ampliación de beneficios que ha anunciado el señor Arana para los trabajadores del régimen 276?

Si, estamos hablando de un grupo pequeño de trabajadores donde todavía queda un grupo fuerte en el sector educación (…) Todos estos son procesos que se van a hacer en forma gradual y siempre cuidando la sostenibilidad fiscal.

-¿Y el tema de los bonos agrarios? El TC tiene que emitir opinión.

En la medida que todavía no tengamos esa opinión, nosotros todavía no lo tenemos en nuestro panorama fiscal. Habrá que esperar el pronunciamiento del TC y finalmente ver cómo implementamos esto si es que el TC plantea qué se requiere implementar.

-¿Puede adelantar algún anuncio para 28 de julio?

Son temas que anunciará la señora presidenta de la República. Y lo que sí le puedo decir es que el criterio general con el que vamos a trabajar de aquí a 28 de julio del 2026 es buscar cerrar muchos proyectos y darles continuidad para que puedan culminar. ¿Van a haber proyectos nuevos? Sí, claramente, pero estamos muy concentrados en que muchos de los proyectos de los alcaldes culminen. Tenemos más o menos unos 500 funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas que hoy están trabajando en las regiones para ayudar a mejorar la gestión. Esto es algo que yo heredé, pero lo primero que vamos a hacer es una evaluación de todas estas personas, porque quiero asegurarme de que nos ayuden a mejorar la gestión. Vamos a poner 100 más el próximo año. Estos funcionarios tienen que ayudarnos a que la calidad del gasto sea mejor. Vamos a sacar una norma en la que vamos a establecer claramente que, por ejemplo, todos los incrementos que vienen asociados al Foncomun tienen que ir a inversión pública porque la ley lo establece.

El jueves, el gabinete liderado por Eduardo Arana logró el voto de confianza del Congreso.

-Difícil fiscalizar eso.

No, porque lo que hay que hacer es poner gatillos de forma tal que si alguien, por ejemplo, no está avanzando en una meta, simplemente no puede tener más recursos. El Foncomun no es una bolsa sin fondo, es una bolsa que surge de un flujo anual y que tiene que alimentar las inversiones que se ejecutan anualmente. Quién no ejecuta no puede recibir más fondos. Si estás en 10% de ejecución y me pides S/10, S/20 o S/30 millones para ejecutar un proyecto a esta altura del año, tendría que decir “mejor primero ejecuta lo que tienes pendiente y luego pídeme recursos para otro proyecto”.

-¿Cómo identificar en este momento del año quién no ha ejecutado lo suficiente?

La información de ejecución del gasto la tenemos nosotros.

-Claro, pero, ¿hablamos de un 50%, 40%?

Ahí hay que tomar decisiones. Estamos haciendo ya cálculos al 30%, 40%, 50%. El criterio mayor es continuidad. El número de proyectos que están paralizados por temas financieros no es pequeño.