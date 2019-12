Emprendedor, filántropo y coach de ejecutivos y políticos, además de creador del software de gestión del tiempo TimeMaker -empleado por empresas y gobiernos alrededor del mundo-, Meir Ezra visitará Lima esta semana, para dictar una serie seminarios sobre parenting, vínculos, dinero y gestión del estrés.

►¿Qué es “TimeMaker”?

Es un muy sofisticado software que asegura que las cosas se hagan a tiempo. La mayoría de las personas no suelen hacer las cosas a tiempo, están atrasados. Entonces, TimeMaker está ahí para ayudar a la gente a hacer lo que debe hacer a tiempo y ayuda a los ejecutivos a que estas cosas sucedan.

►¿Cómo se le ocurrió? ¿Por qué lo creó?

La gente no hace las cosas que debe no porque sea mala, sino porque no es organizada. Me di cuenta que si estoy aquí para ayudar a la gente con espiritualidad, también tiene que tener las finanzas en orden. La mayoría de la gente piensa: ‘voy a ser un ser espiritual y solo me voy a concentrar en la espiritualidad’ o ‘solo me voy a volver rico y concentrar en el dinero’. Necesitas (gestionar) los dos. Porque si no tienes dinero, estás demasiado preocupado para ser espiritual. Pero si solo quieres tener dinero, no eres ético porque no eres espiritual. Por eso, creé TimeMaker, para gestionar la riqueza y la productividad y los resultados.

►¿Cuán importante es la espiritualidad en los negocios?

La respuesta es muy simple. Puesto que la vida es básicamente creada por el espíritu, algo que no es físico crea el universo físico. Todo lo que está alrededor nuestro ha sido creado y es creado por algo que no es físico. Todo es creado basándose en la condición del espíritu. Por eso, puedes poner a una persona al mando de un negocio y que lo lleve a hacerse pedazos u otra persona, que va a hacer que sea un gran éxito. Lo que difiere es el espíritu. El espíritu es el jefe que dirige y define los resultados. Eres exitoso mientras tu espíritu esté en buena condición.

►¿Cómo definiría el éxito?

Para mí, éxito es la suma de todas las mejoras validadas. Verás, la mayoría de la gente, la mayoría del tiempo, se reporta a sí misma que comete errores. Nunca se reporta lo que ha hecho bien. La única manera de mejorar es viendo lo que has hecho bien. Por ‘validadas’, significa que debes reportar cada una de las mejoras. Sin olvidar que el que necesita la mejora validada es el espíritu. Una vez que (una persona) es exitosa no quiere ser más exitosa. En ese momento, se vuelve espiritual: crea.

►¿Cómo puede una empresa ser espiritual?

Cada división de la organización está gestionada por el espíritu. El gerente de cada persona es el espíritu. Un buen gerente opera con las leyes exactas del espíritu en una buena condición, por eso tiene que entender las leyes del espíritu. Para poder ser exitoso en un negocio, debes mejorar al gerente y al individuo y lo único que puedes mejorar es el espíritu. El espíritu define los resultados.

►Dedica parte de su tiempo a la filantropía. ¿Por qué es importante la filantropía hoy para las empresas?

La filantropía es importante, pero necesita ser hecha de manera que empodere a la gente que la recibe. La mayoría de la personas dice: ‘si le das a una persona un pescado (comerá hoy), si le das una caña va a tener comida para el resto de su vida’. Esto no tiene sentido. Lo que tienes que hacer es enseñarle cómo ser tan poderoso que pueda hacer lo que quiere, no solo pescador. Debes empoderarlos para que puedan crear lo que quieran.

►En esta sección nos gusta consultar a los entrevistados quiénes los han inspirado. ¿Cuál es su caso?

Mis estudiantes, porque cuando veo que mejoran aprendo más de lo que he (jamás) aprendido de alguien. Cuando veo una historia de alguien inalcanzable, gente increíble, como (Mahatma) Gandhi, puedo decir que los admiro, pero no los estoy tocando. Entonces no es real para mí. Cuando miro a mis estudiantes, cómo su vida cambia, eso me inspira. Por eso hago lo que hago.