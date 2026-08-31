icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La familia peruana está cambiando y, con ella, también cambia la forma en la que se consume. Los hogares son más pequeños, la maternidad se posterga, crecen las parejas sin hijos y cada vez más personas viven solas o comparten vivienda con familiares, amigos o compañeros. En paralelo, las mascotas han ganado espacio dentro de los hogares y también dentro del presupuesto familiar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.