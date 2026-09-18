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Resumen

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En los últimos diez años, América Latina ha pasado de ser una región periférica en el mapa del emprendimiento a contar con una treintena de unicornios y un ecosistema maduro de fundadores, fondos e inversores globales de startups.
En los últimos diez años, América Latina ha pasado de ser una región periférica en el mapa del emprendimiento a contar con una treintena de unicornios y un ecosistema maduro de fundadores, fondos e inversores globales de startups.
/ Rawpixel
Por Maritza Saenz

En los últimos diez años, América Latina ha pasado de ser una región periférica en el mapa del emprendimiento a contar con una treintena de unicornios y un ecosistema maduro de fundadores, fondos e inversores globales de startups.

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