Fiorella Gil Mena
Fiorella Gil Mena

Escucha la noticia

00:0000:00
Mercado Pago, fintech de Mercado Libre, mira al Perú: “Estamos en camino a obtener licencias bancarias”
Resumen de la noticia por IA
Mercado Pago, fintech de Mercado Libre, mira al Perú: “Estamos en camino a obtener licencias bancarias”

Mercado Pago, fintech de Mercado Libre, mira al Perú: “Estamos en camino a obtener licencias bancarias”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Mercado Pago, fintech de MercadoLibre, se ha transformado en una de las plataformas financieras más completas de la región. En países como México, Argentina, Brasil y Chile, ya no es sólo una pasarela de pagos, sino una cuenta digital con múltiples servicios.

TAGS