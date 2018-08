Mercado de seguros: ¿Cómo hicieron para revertir dos años de caídas?

El negocio de los seguros de rentas en nuestro país ha dado un giro de 180 grados durante los últimos dos años. El inicio de este radical cambio se puede identificar con el 26 de abril del 2016, fecha en que el gobierno de Ollanta Humala publicó la modificación a la Ley 30425, que permitió a los afiliados a las AFP que llegaran a la edad de jubilación la libre disposición del 95,5% de sus fondos. Y el final del viraje –o por lo menos, de su primera etapa– podría ser este 31 de diciembre, cuando se consolide el cambio.

“Antes del 95,5%, si uno se jubilaba del sistema privado de pensiones (SPP) solo tenía dos alternativas: o mantenía una renta programada (es decir, una pensión hasta que se extinguiera su fondo) con su AFP o trasladaba su fondo a una empresa de seguros para recibir una renta vitalicia (una pensión hasta fallecer). Por ende, el negocio de las aseguradoras se sustentaba fuertemente en lo que le proveía el SPP”, explica Jorge Carrillo Acosta, profesor de posgrado de Pacífico Business School.

Sin embargo, luego de mayo del 2016 las cosas cambiaron. Con la libre disposición, la contratación de rentas vitalicias se redujo considerablemente, debido a que a partir de entonces casi todos los jubilados, por no decir todos, “se llevan su plata”, refiere Carrillo.

Así las cosas, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), si en el primer semestre del 2015 las rentas vitalicias reportaron S/716,2 millones a las aseguradoras, para el mismo período del 2016 solo alcanzaron la mitad, esto es S/370,5 millones. Y el escenario fue peor para el primer semestre del 2017 (S/139,2 millones), terminando en S/44,2 millones entre enero y junio de este año; es decir, el 6% de lo que reportaban antes de la libre disposición.

Semejante caída ha hecho que las compañías de seguros replanteen su negocio en su rubro conocido como vida (por oposición a los seguros patrimoniales y de accidentes, que forman la rama de no vida). Frente a la caída de las vitalicias, han fortalecido su oferta de rentas privadas, que ha crecido desde cero en el 2015 a S/349,8 millones en el primer semestre de este año, de acuerdo a la SBS, mitigando así –cual caballito de batalla– el impacto total de la rebautizada Ley 95,5.

Para Gonzalo Basadre, gerente general de Interseguro, la flexibilidad es una de las características que favorece a las rentas privadas. “El hecho de que el asegurado pueda recuperar su dinero en 10 o 20 años, además de recibir una pensión, es muy atractivo frente a una renta vitalicia”, apunta. Añade que, en esa línea, su firma ha comenzado a ofrecer, recientemente, rentas privadas por 5 y 7 años, pues “la gente quiere plazos más cortos”, y destaca que trabajan en nuevas alternativas.

Esta estrategia les permite, aclara, acceder no solo a los jubilados, sino a personas que tengan excedentes y quieran ahorrar. Y es que el reto de las aseguradoras es recuperar los ingresos que tenían antes de la libre disposición: si bien en el primer semestre de este año lograron un incremento total (sumando las rentas vitalicias más las privadas) frente a lo conseguido en el mismo período del 2017, apalancadas por las rentas privadas, ese monto todavía está lejos de lo obtenido en el 2015, y ni qué decir respecto del 2014, señala Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

Mercado para crecer hay. Si solo se mira a los jubilados del SPP, el hecho de que el 92% opte por la libre disposición de su fondo es también una oportunidad, como ha sugerido a Día1 el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini. “Nosotros hemos sido capaces de retener, vía nuestro producto de ahorro voluntario, el 15% esos fondos que se van, pero no sabemos qué hace el resto con su dinero, y por lo menos la mitad de ellos se lo está gastando”, explica.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Según Renzo Ricci, gerente general de Prima AFP, con la Ley 95,5 unas 188 mil personas han retirado parte o el total de su fondo, lo que suma S/14 mil millones.

Ahora, si además de mirar a los jubilados de las AFP, se mira a nuevos mercados, el panorama mejora sustancialmente.

AMPLIANDO EL ABANICO

En esa línea, el gerente de Cuentas Senior de Arellano, Arnaldo Aguirre, destaca que hay un potencial de crecimiento para las aseguradoras en el NSE C, donde su penetración es de apenas 6%.

“El gran mercado es la clase media que ha surgido en el C y que tiene excedentes variables (pero los tiene), y una de las cosas que pudiera comprar –y no compra– son seguros”, aclara el ejecutivo. Pero acota que, de momento, los productos que les están ofreciendo no se ajustan a sus perfiles, pues no se les conoce bien. Una tarea urgente, sin duda.