Mercedes-Benz: “Hemos tenido una demanda importante de vehículos arriba de los US$350.000″, ¿el año electoral puede ser un freno?
Para el 2026, Mercedes-Benz apunta a crecer alrededor del 10% en ventas, estimando que dicho nivel será superior a la tasa de crecimiento del mercado de vehículos premium, cuenta Mike Pariamachi, gerente de Negocios Auto de Divemotor, representante de la marca alemana en el Perú. Además, sostiene que en el 2025 se registró un incremento en los pedidos de unidades que superan los US$300.000.

