Mercedes-Benz: “Hemos tenido una demanda importante de vehículos arriba de los US$350.000″, ¿el año electoral puede ser un freno?

-¿Cómo observó el cierre del año para el segmento premium? Mercedes-Benz se mantuvo en segundo lugar.

Hay que comparar con cómo creció el mercado de vehículos ligeros, alrededor del 20%. Notamos que hubo una caída leve en el segmento premium y por eso no acompañó al crecimiento del mercado general. Básicamente, porque el mercado de livianos estuvo empujado por el ingreso y la agresividad de las marcas chinas, cada vez más preponderantes en el mercado. Hoy día más del 30% de las ventas en ese segmento provienen de marcas chinas. En el premium, no hubo un mal desempeño de las marcas más tradicionales y las alemanas, sino mas bien una caída de una de las marcas que el año pasado dio mucho impulso.

-¿Cómo cerraron en Mercedes Benz el 2025? ¿Qué se puede estimar para este 2026?

Esperamos haber terminado el 2025 con una cifra muy similar a la del año pasado, manteniendo o aumentando ligeramente nuestra participación, a raíz de la caída de una de las marcas que el año pasado tuvo preponderancia. Cerramos el año cumpliendo con los objetivos planteados, tanto a nivel interno, de presupuesto, como de compromiso con la fábrica. Sabíamos que, a veces, no podíamos contar con con el stock oportuno. Vemos el 2026 con una proyección de crecimiento muy por encima del mercado y del segmento premium .

-¿Cuánto esperan que crezca el mercado premium este año?

En el mercado premium, al ser un año electoral, tenemos que ser cautos con las proyecciones, tanto en el mercado de ligeros como en el segmento premium. Creemos que el mercado va a crecer alrededor de un 2% en el premium, no más que eso. Nosotros estimamos tener un crecimiento de alrededor del 10% [como Mercedes-Benz].

-Como marca premium, apuntan a un consumidor de alto nivel adquisitivo. ¿Hay planes para afianzar a este grupo de personas frente a otras marcas premium?

Para los próximos dos años, comenzando este 2026, hay una gran cantidad de lanzamientos. Entre versiones y modelos, vamos a tener en ese tiempo alrededor de 35 y 40 versiones nuevas.

Venimos con una estrategia de lanzamiento de varios modelos del segmento premium. Y también seguimos apostando por la electrificación. Hay ciertas limitaciones o stocks que no permiten su desarrollo. Dentro de eso, por citar algunos, están la capacidad de la autonomía de la batería o la rapidez de la carga.

Básicamente, nuestra estrategia está basada en un portafolio mucho más amplio y renovado. En los dos últimos años, nuestra estrategia ha sido reforzar los vehículos ‘top-end’, que son las unidades más exclusivas, de alta gama como la Clase G, y también deportivos.

-¿Los vehículos de entrada también tendrán un impulso?

Vamos a impulsar segmentos de entrada como el relanzamiento de la Clase A y el nuevo CLA. Por eso, sustentamos nuestras proyecciones del 10% basados en eso.

-¿Entre estos lanzamientos está incluido el CLA Hybrid?

Sí, apuntaríamos más a fines del segundo trimestre con ese lanzamiento y con la presentación [de nuevas versiones] del nuevo CLA, que incorpora mucha tecnología.

Gerente de la División Negocios Auto de Divemotor, Mike Pariamachi. (Foto: Julio Reaño) / Julio Reaño

-¿Cuánto representarán los vehículos electrificados en el portafolio de Mercedes-Benz?

Hoy día apostamos por desarrollar en paralelo tanto autos eléctricos como a combustión. De nuestro portafolio, el 70% o 75% es electrificado (híbridos y eléctricos). Estamos yendo un paso más adelante: prácticamente electrificar todo el portafolio con combinaciones de híbridos y vehículos 100% eléctricos.

-Por otro lado, ¿ha cambiado el perfil del consumidor de vehículos Mercedes-Benz?, ¿se ha vuelto más exigente?

Es bien interesante ver cómo se comporta y exige el cliente en el Perú. Viendo algo más general, el cliente está más informado, consulta redes, foros, viaja mucho y tiene experiencias en otros países; a veces puede probar autos. Son clientes que vienen muy preparados. Lo segundo, efectivamente, es que el cliente peruano del segmento premium se vuelve más exigente.

Tercero, en el Perú contamos con todo el portafolio disponible para cualquier otro país. Hemos vendido varios vehículos arriba de los US$300.000 en 2025. Si bien en términos de volumen hemos mantenido las cifras del 2024, nuestra gama alta tuvo un crecimiento importante, considerando también la línea AMG, Clase G y todas las unidades ‘top-end’ . De hecho, nuestro ticket también ha subido en términos de facturación, impulsado por estos vehículos de gama alta.

-¿Cuánto fue este crecimiento?

En nuestro caso, alrededor del 10% y 15% de crecimiento en todo lo que es gama alta, incluyendo los vehículos deportivos AMG. Ahí vemos que tenemos un posicionamiento muy sólido en el mercado peruano.

-¿Dónde hay una mayor demanda de estos vehículos de gama alta?

Hemos tenido una demanda importante en la Clase G, vehículos arriba de los US$350.000 y muy demandados a nivel mundial, que considera la camioneta de lujo 4x4 más importante del mundo. Es increíble ver cómo en el Perú se comercializa este modelo.

Hoy en día prácticamente la demanda supera a la oferta en el caso de la Clase G. Tenemos clientes que esperan cierto tiempo para poder tener una de ellas, porque vamos tratando de conseguir cupos en la fábrica para que nos puedan abastecer.

-¿También pasa con las submarcas de Mercedes-Benz?

Por ejemplo, Maybach es una submarca top de lujo, con versiones de camioneta GL Maybach o S Maybach que usan los presidentes, autoridades de alto nivel o la realeza en algunos países. En 2025 en el Perú hemos comercializado varias Clase S y algunos Maybach .

En el Perú existe una demanda muy de nicho que consume este tipo de vehículos. No quiero dejar de nombrar las versiones deportivas de todas nuestros modelos, como la GLS 63 MG o la 53 AMG. Muchos clientes barajan las posibilidades de compra y llegan a buscar motores vehiculares un poco más exigentes. Por ello también dan el salto a las versiones AMG, obviamente sin descuidar las unidades de tipo SUV y SUV Coupé.

“Vamos a impulsar segmentos de entrada como el relanzamiento de la Clase A y el nuevo CLA“.



-La empresa concesionaria en Perú ha sido reconocida como los mejores distribuidores de América Latina en el Premio ‘Best GT of the year’. ¿Cómo ayuda este reconocimiento al pedido de vehículos exclusivos dentro de las fábricas?

Es importante el respaldo detrás de una marca tan icónica e importante en el mundo como Mercedes-Benz. Como Divemotor somos una empresa que factura alrededor de US$700 millones en el Perú [al año]. Además, como parte del Grupo Kaufmann, tenemos presencia en Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú. Es un grupo regional importante para Mercedes-Benz y eso también ayuda en el poder de negociación. En segundo lugar, toda la infraestructura, los recursos y el respaldo ayudan a tener buenos perfiles en el mercado.

Tenemos que ser consecuentes con lo que significa la marca, que está dentro de las 10 más valoradas del mundo. Hemos pasado por varias cosas, como la remodelación de la tienda principal en San Isidro, cuidando todos los parámetros y estándares mundiales. Tenemos un programa de capacitación para las personas que integran el equipo en Perú. Todo eso, en conjunto, nos lleva a ser reconocidos como el mejor distribuidor de Mercedes-Benz en América Latina.