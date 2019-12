“Estas cosas no han nacido de nosotros. (Los restaurantes) nos cuentan sus necesidades”, cuenta Pedro Callirgos, fundador y CEO de la startup de la reserva de restaurantes Mesa 24/7. Con seis años recién cumplidos, la firma –con operaciones en Perú, Chile y Colombia– apuesta por seguir innovando.

El año pasado implementó el sistema de reservas garantizadas con tarjetas de crédito para reducir los “no-show" (no asistencias) y así las vacancias en mesa y pérdidas de los locales; y hace cuatro meses, puso en marcha las “eventos gastronómicos”. “Ahora cuando entras a Mesa no solo puedes hacer reservas sino comprar experiencias", cuenta Callirgos, quien dice que la propuesta los acerca al mundo del e-commerce.

La última novedad de la startup ha sido la alianza con premiado restaurante Central del cocinero Virgilio Martínez, ubicado entre los 10 mejores restaurantes del mundo y el mejor de Sudamérica, según el galardón “The World´s 50 Best”. En efecto, desde hace dos semanas Mesa 24/7 comenzó a gestionar el flujo de comensales en sus mesas y el de sus marcas asociadas, Kjolle y Mayo en Lima y Mil en Moray, Cusco.

Restaurante peruano Central fue galardonado como el mejor de Latinoamérica.

No se trata de un cliente nuevo. En efecto, Central los ayudó a comenzar el negocio cuando Mesa24/7 estaba probando el modelo. “Trabajamos unos meses con ellos y nos dimos cuenta de la complejidad del mundo de los restaurantes”, sostiene Callirgos. Esta vez -como aquella- es a través de Mil, donde están ensayando la que será la apuesta de la plataforma en el 2020. Es que han creado una nueva funcionalidad que permite reservar la mesa, ordenar y pagar por anticipado la cuenta. “La idea es ofrecer esta misma tecnología al resto de los 350 restaurantes con los que trabajamos”, dice Callirgos. “Lo que estoy soñando es que en el 2020 en un 50% de los restaurantes se pueda reservar y pagar la cuenta por anticipado”, reafirma.

Según explica, la solución profundiza la optimización del flujo del público y automatiza procesos como el proceso de pago con POS o efectivo; pero también del servicio al cliente, que está listo para retirarse una vez que ha terminado de comer . ¿Perderá gracia la atención de sobremesa? “Los meseros se demoran. O a veces (los clientes) tienen que hacer algo luego de comer y no pueden irse rápido. Al pagar de manera anticipada solo te enfocas en disfrutar la experiencia gastronómica”, argumenta. No obstante, no será un camino fácil, dice y asume como reto la tarea de empezar a educar a los comensales en la propuesta. En ello, trabajarán junto a los restaurantes y colocarán la funcionalidad en sus páginas web para visibilizarla, dice.

REMOTOS

Sobre el plan de internacionalización de la startup, el ejecutivo cuenta que esperan afianzar su posicionamiento en Colombia, donde ingresaron el año pasado y hoy operan 7 locales de tres marcas peruanas: Nazca, 14 Inkas y Bruna. Su objetivo de mediano plazo es sumar 100 locales en cada uno de los mercados en los que opera, apunta Callirgos. Así, llegarían a 350 en el Perú, 200 en Chile y 100 en Colombia,

¿Avanzarán hacia nuevos mercados en la región? Lo harán, pero no con oficinas. El plan es comenzar a exportar el software de gestión (y reporte de mercado) de Mesa24/7 a otras latitudes. “La tecnología que usa Central la puede usar cualquier restaurante del mundo. Está a disposición", indica. “El plan es ambicioso”, acota y proyecta que en ventas este año crecerán 30% respecto al anterior.

DATOS

►Ideas sobre la mesa. Con 1,5 millones de visitas anuales, Callirgos señala que Mesa24/ se ha convertido en una “aldea gastronómica”. En ese sentido, adelanta que evalúan la oportunidad de aliarse con las firmas de app de delivery para que los comensales que lleguen a la página web en busca de un restaurante sean redirigiros a dichas plataformas para hacer pedidos.

►0,6% es hoy el promedio general de “no-show” en restaurantes con reserva garantizada. Antes de implementar el sistema la tasa era de 5%, precisa Callirgos.

►50% prevé creer este año en número de personas sentadas Mesa24/7. El año pasado contabilizaron 300 mil y estiman que llegarán a 400 mil en el 2019.