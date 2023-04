—¿Cuánto afectó la conflictividad social y las lluvias a sus operaciones en el primer trimestre?

Sin ninguna duda, hay una afectación derivada de la situación compleja que han pasado los clientes. Hemos registrado cerca de 53 mil clientes por cerca de S/1.000 millones. Son clientes que no se han ido a ‘default’, pero sí han tenido alguna complicación y han requerido ayuda: postergar una cuota hacia al final del crédito, reprogramar el crédito completo, entre otros . En la pandemia, aprendimos que debíamos tener un ‘playbook’ de cómo debemos actuar en estos escenarios. De esa manera, el asesor ya tiene cuáles son las alternativas para ofrecerle al cliente y actúa oportunamente. Nosotros operamos en la base de la pirámide, uno de los sectores más vulnerables y que necesita más asesoría.

—Y acciones más rápidas, dada la frecuencia con la que perciben ingresos.

Correcto, porque ellos viven el día a día. En paralelo, en la zona sur, hemos quitado las metas comerciales a nuestros asesores. Lo importante era acompañar al cliente. Lo mismo con algunas zonas en el norte. Todo ello nos ha permitido enfrentar la situación temporalmente, pero eso no quiere decir que no vamos a tener una afectación. La idea es que garanticemos el menor impacto a la cartera.

—¿Cuál es el ticket promedio que representa cada cliente afectado?

En Mibanco 2 millones de clientes de los cuales cerca de 1 millón son de crédito. El ticket promedio del banco está entre S/9.000 y S/10.000. La primera parte del año, el problema duro se focalizó en el sur. Hoy, Puno está a un 45% de desembolsos frente a una temporada normal. En el caso del norte, la mayor afectación ha sido en Piura y Tumbes. Sin embargo, no podemos medir el impacto aún porque las lluvias no terminan.

—El 2023 se perfila aún con riesgos climatológicos. ¿Ven ustedes que esto afecte la demanda de créditos?

En marzo, hemos tenido un desempeño positivo. Hemos hecho casi lo mismo que hicimos en noviembre del 2022 en colocaciones. Ha sido bueno porque hemos sido bien cuidadosos de controlar el riesgo. Para el año, la verdad es que la situación es bien incierta. Si bien ha sido un trimestre malo, deberíamos retomar el ritmo hacia junio y julio y cerrar el año similar al 2022. Esto considerando un Niño Costero débil.

—Teniendo en cuenta el alza de tasas, ¿qué tan agresivo se puede ser en campañas de crédito y depósito para el sector que atienden?

En depósitos, nos está yendo bien porque las tasas están altas. Tenemos una campaña “La Nueva Cuestión de Confianza” que promociona una tasa de 8,5%. Es súper alta.

—¿Se mantendrá ese nivel?

La tenemos hasta finales de mayo. Es una tasa súper alta en captación. El otro lado es el crédito. Evidentemente, el costo de fondeo ha subido mucho y el mercado nos pone los límites para trasladar dicho costo.

"Hasta ahora, con las tasas que nos hemos estado moviendo, hemos sido competitivos. Tenemos el 26% del mercado de microfinancieras" Javier Ichazo

—¿Cuál es la meta de nuevos clientes para este año?

Estamos pensando incluir 85 mil clientes más este año y esperamos que el 55% de ellos sean mujeres.

—¿Cómo lograrán ello?

Nosotros hemos trabajado un modelo híbrido, que es revolucionario para las microfinanzas. Mezcla lo mejor de los dos mundos: el presencial y la data. Hemos logrado hacer evaluaciones centralizadas a partir de data y análisis. Ello nos permite que el 80% de los créditos que entregamos salen a partir de un ‘lead’ comercial que ha sido evaluado centralizadamente y no por un asesor. Ello también nos da una ventaja competitiva sólida: velocidad. Porque ya tengo aprobadas líneas de crédito para la mayoría del portafolio y que se puede otorgar mediante aplicación o ventanillas. Ello hace que nuestros asesores se dediquen a acompañar al cliente y ya no a evaluar.

Compañía continuará priorizando el acompañamiento de los asesores a sus clientes. (Foto: Difusión)

—Habla usted de una meta de participación de mujeres en este total de nuevos clientes. ¿Tienen un producto orientado a ello?

Tenemos un Crédito Mujer que no piden un aval para tomar el crédito. Lo lanzamos pensando en aquella mujer que tiene actividades y que también aporta a los ingresos del hogar. Lo que nos dimos cuenta después es que, ante tantas situaciones adversas para ellas, muchas tomaron este crédito y lograron independizarse. Sostienen su negocio de tejeduría entre otros. Hemos entregado cerca de 200 mil créditos y el 20% de ellos son personas que toman por primera vez un crédito.

—Mibanco cumple 25 años atendiendo al sector microempresario. De su acercamiento a este sector, ¿qué tanto perciben que se ha logrado avanzar?

Las microfinancieras han sido un medio para que mucha gente pueda salir de la pobreza. Pero todavía hay mucho por hacer. Se requiere simplificarles la vida. Las empresas privadas hemos apoyado en ello, pero hay cosas que no podemos hacer. Simplificar la carga administrativa y hacer mucho más llevadero el tema laboral son temas que le competen al Estado. No solucionar dichos problemas llevará a que no podamos resolver la informalidad.