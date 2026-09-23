Además, como reportó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en el 2025 la importación de bicicletas eléctricas y de scooters eléctricos aumentó 25,4% y 169%, respectivamente, frente al 2024.

Y entre enero y agosto de este 2026, la importación de unidades scooters creció 1.260% frente al mismo período del 2025, indicó Oscar Quiñones, jefe de Idexcam. Sobre bicicletas eléctricas, su aumento fue de 679%.

De acuerdo con Steve Allen, gerente general de Monark Perú, esta tendencia de movilidad, de la que forman parte las bicicletas, es cada vez más relevante en el mercado peruano. El interés por este vehículo sostenible es impulsado por la necesidad de reducir el tiempo perdido en el tráfico y el aumento del precio de los combustibles.

La micromovilidad, o tipo de traslado a través de vehículos pequeños como bicicletas, scooters, patines, entre otros, viene ganando terreno. (Fotos: Fernando Sangama/@photo.gec) / Fernando Sangama

Mariana Alegre, directora ejecutiva en sistema urbano de Lima Cómo Vamos y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Pucp), añade que ha venido observando un ecosistema donde los negocios empiezan a ser más receptivos con este tipo de vehículos pequeños al haber parqueaderos de bicicletas o señaléticas, así como la presencia de infraestructura de ciclovías, entre otros aspectos.

Asimismo, la especialista recuerda que estos vehículos suelen ser utilizados para tramos cortos en los traslados.

Este mercado también ha aparecido en tiendas de tecnología. Por ejemplo, en pc Factory ya cuentan en su portafolio con marcas de scooters como Xiaomi y Segway, indica Almudena Gamón, subgerenta de Marketing de la empresa.

Mercado

Respecto a la demanda de bicicletas eléctricas, Monark a agosto, ha registrado un crecimiento del 50% en sus ventas frente al mismo periodo del 2025, cuenta Allen.

Cabe mencionar que, de acuerdo a Lima Cómo Vamos, ya en el 2023 el 1,2% de personas en la capital utilizaba la bicicleta como principal modo de transporte hacia su trabajo y un 2,1% lo usa de manera multimodal -con otro tipo de transporte-.

Es así que Allen indica que las bicicletas eléctricas aún son una categoría en desarrollo en el mercado peruano, con un potencial importante.

“Esperamos que las bicicletas eléctricas y urbanas continúen ganando participación, impulsadas por cambios en los hábitos de movilidad”, apunta.

Allen señala que los clientes de las bicicletas eléctricas suelen revisar características como la autonomía de la batería, la facilidad de uso, el mantenimiento y la disponibilidad de repuestos. También toman en cuenta la garantía y la relación entre calidad y precio.

Sobre las bicicletas urbanas, añade que las personas buscan seguridad, funcionalidad, presencia de luces, y otros elementos como una canasta delantera o una parrilla posterior para facilitar el traslado de objetos.

“Existe una importante oportunidad de venta cruzada entre bicicletas y accesorios, ya que muchos usuarios complementan su compra con elementos de seguridad, mantenimiento y personalización”, comenta.

Parqueaderos de bicicletas han contribuido al ecosistema de micromovilidad, sostiene Mariana Alegre, representante de Lima Cómo Vamos. (Fotos: Fernando Sangama/@photo.gec) / Fernando Sangama

Sobre los scooters eléctricos, Gamón señala que hasta agosto hay un crecimiento de doble dígito en las ventas que tiene pc Factory versus el mismo periodo del 2025.

Este aumento, explica, se debe a la existencia de nuevas tiendas y a una mayor disponibilidad de stock.

Gamón agrega que prácticamente el 100% de las ventas de scooters registra una compra cruzada. Para el 2023, el scooter representó para el 0,2% de limeños su principal vehículo de viaje en la ciudad, según Lima Cómo Vamos.

Respecto a los periodos de mayor demanda, Gamón indica que en los Cyber Days suele haber un incremento en los pedidos por este vehículo ante las promociones y ofertas.

A su vez, Allen cuenta que con las bicicletas se suele concentrar una parte importante de las ventas en el último trimestre de cada año, dada las campañas comerciales, las compras de fin de año y la temporada de navidad. Un segundo periodo relevante es el verano, añade.

Reto

Alegre comenta que en el país se deben generar ciudades ciclo inclusivas, en las que no solo se cuenten con ciclovías, sino también con más vehículos pequeños estén integrados al sistema de transporte.

Asimismo, Fabian Drenkhan, investigador del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la Pucp (Inte-Pucp), sostuvo en el conversatorio “Moverse en Lima: Retos para construir un transporte sostenible y fortalecer la gobernanza urbana” – organizado por dicha casa de estudios– que si se aumenta la participación de la micromovilidad en la ciudad, se podrían reducir unas 18.600 de gases de dióxido de carbono por año.