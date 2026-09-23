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Resumen

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Valor de importación en scooters creció 2.609% entre enero y agosto frente al mismo período de 2025, según Oscar Quiñones, jefe de Idexcam. (Fotos: Fernando Sangama/@photo.gec)
Valor de importación en scooters creció 2.609% entre enero y agosto frente al mismo período de 2025, según Oscar Quiñones, jefe de Idexcam. (Fotos: Fernando Sangama/@photo.gec)
/ Fernando Sangama
Por Christian Silva

La micromovilidad, o tipo de traslado a través de vehículos pequeños como bicicletas, scooters, patines, entre otros, viene ganando terreno. Y es que, para el 2018, de acuerdo con al Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), se había observado un fuerte crecimiento en la importación de este tipo de unidades.

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