Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Carlos Arévalo, director de Marketing de MiFibra. (Foto: Joel Alonzo)
Carlos Arévalo, director de Marketing de MiFibra. (Foto: Joel Alonzo)
/ JOEL ALONZO
Por Christian Silva

La empresa de fibra óptica MiFibra, con presencia en 8 regiones del país, está enfocada en iniciar sus operaciones en Lima Metropolitana este año, cuenta Carlos Arévalo, director de Marketing de MiFibra, a Día 1.

MiFibra va por Lima y por 300.000 usuarios este año, ¿puede ganar terreno frente a los grandes operadores?
Día 1

MiFibra va por Lima y por 300.000 usuarios este año, ¿puede ganar terreno frente a los grandes operadores?

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?
Día 1

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?

Nombramientos de la semana: CEO de Dionisio Romero University, gerente de Finanzas de cbc Perú y más
Día 1

Nombramientos de la semana: CEO de Dionisio Romero University, gerente de Finanzas de cbc Perú y más

Nodo, la nueva unidad de negocio del grupo hotelero Intursa busca crecer en el segmento gastronómico, ¿cuál es su plan?
Día 1

Nodo, la nueva unidad de negocio del grupo hotelero Intursa busca crecer en el segmento gastronómico, ¿cuál es su plan?