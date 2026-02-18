MiFibra va por Lima y por 300.000 usuarios este año, ¿puede ganar terreno frente a los grandes operadores?

La empresa de fibra óptica MiFibra, con presencia en 8 regiones del país, está enfocada en iniciar sus operaciones en Lima Metropolitana este año, cuenta Carlos Arévalo, director de Marketing de MiFibra, a Día 1.

El ejecutivo cuenta que en noviembre iniciaron con un piloto en San Miguel y hace unas semanas comenzaron a llevar Internet a Los Olivos.

El ingreso a la capital peruana es a través de arrendamientos con empresas de redes neutrales de fibra óptica, explica. “Estamos entrando con arrendamiento de infraestructura. Tenemos un par de contratos en proceso y nos están entregando las zonas paulatinamente”, añadió.

La expectativa de la empresa para este año es llegar a la cobertura de un millón de casas pasadas (cantidad de cobertura) en Lima. Actualmente, sin considerar la capital, MiFibra alcanza a 1,4 millones de hogares.

“Acceder a estos 2,4 millones de hogares es la mitad del mercado potencial del país. Si bien es cierto que hay 9,8 millones de hogares en el Perú, hay mucha [de estas viviendas en la] periferia con algunas carencias económicas donde solamente podemos desarrollar [la fibra óptica] si vamos de la mano con el Estado en relaciones público-privadas”, acotó.

Fibra óptica. (Foto: Difusión)

La empresa, que inició operaciones comerciales en el 2022, llegó a las 165.000 conexiones al cierre del 2025. Para este año, la expectativa es alcanzar los 300.000 usuarios, considerando su ingreso a Lima.

Y es que, para el ejecutivo, la competencia en Lima es menor frente a provincias. Explica que en las ciudades del país pueden competir entre cinco o seis empresas de Internet, pero también existen proveedores de servicio de Internet pequeños que pueden tener entre 2.000 y 5.000 clientes.

Cuota de mercado

De acuerdo con el aplicativo Punku del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), al tercer trimestre del 2025 la empresa contaba con el 3,93% de participación del mercado de Internet Fijo a nivel nacional.

No obstante, por sus operaciones regionales, tienen una mayor participación, por ejemplo, en Piura (21,28%), La Libertad (20,86%) y Lambayeque (16,91%) .

El objetivo que tienen en las ciudades donde se encuentra la empresa es alcanzar un ‘market share’ que oscile entre 25% y 30% por dos años para pasar a un modelo de retención de clientes con un producto más robusto, más servicios, flexibilidad en los pagos y capacitación, explica Arévalo.

Para el 2027, agrega, la empresa retomará sus planes de expansión en provincias. Al respecto, analizan incursionar prioritariamente a Cusco, Huancayo y Huaraz.

Por otro lado, en este 2026, MiFibra estima levantar US$8 millones en financiamiento y alcanzar una facturación de S/160 millones.