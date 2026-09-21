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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el reto del Minem de recuperar el territorio.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el reto del Minem de recuperar el territorio.
Por María Rosa Villalobos

El Minem tiene un reto inmenso por delante y en varios frentes. Aunque el tema de Petro-Perú está siendo liderado por el MEF, los asientos en el directorio de petrolera que le pertenecen a esta cartera son importantes para terminar lo iniciado. Por otro lado, desde 2017 no se firma ningún contrato de licencia nuevo para la exploración de hidrocarburos en el Perú. El sector espera cambios para irrumpir en la pesada maraña de trámites y procesos que limitan la inversión. En el frente minero, los proyectos mineros que forman parte de la cartera de inversión registran un tiempo de demora promedio de 15 años, según el IPE.

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