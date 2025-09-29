Mineras globales ponen al Perú en la mira: proyectos por más de US$1.000 millones en marcha, ¿cuáles son?

En su reporte de inflación de setiembre, el Banco Central de Reserva (BCR) estimó que la inversión minera crecerá este año 6,2% y en el 2026, 2,4%. Además, el ente emisor considera como principales proyectos mineros en el 2025 y 2026 a San Gabriel, Reposición Antamina y Tía María.

Nuestro potencial bajo la lupa

Para Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), el potencial geológico del Perú es enorme, pues somos uno de los mejores países de la región para la producción de metales clave. Y es que, además de registrar altos valores en las exportaciones, esta industria también dinamiza la economía regional. Pero, ¿por qué no despegamos?

Del total de la cartera del Minem, solo 21 proyectos cuentan con fecha de inicio previsto. De estos, solo cinco están en ejecución: San Gabriel, Reposición Inmaculada, la segunda fase de la ampliación de Toromocho, Reposición Antamina y Romina.

Sobre San Gabriel, Leandro García, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, estimó que el proyecto, cuya inversión asciende a de US$650 millones, entrará en operación durante el último trimestre de este año.

Y, sobre Reposición Antamina, la empresa respondió a Día1 que están pendientes trabajos comprendidos en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), así como trabajos en la expansión de la presa de relaves. Esto, con el fin de extender la operación de la unidad minera hasta el 2036.

“La aprobación del MEIA permite incorporar entre 400 y 500 toneladas adicionales de reservas, asegurando que podamos mantener esos niveles de producción hasta el 2036”, aseguró la compañía.

Aunque estos cinco proyectos muestran buenos avances, hay todavía mucho por hacer. De los 21 proyectos con fecha de ejecución, solo nueve superan los US$1.000 millones de inversión [ver infografía]. De estos, la optimización de Cerro Verde, en Arequipa, representa una de las mayores inversiones con US$2.100 millones.

Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde y presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló a Día1 que este proyecto se encuentra en etapa de evaluación en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. “Hemos recibido algunas observaciones de persistencia y estamos en proceso de responderlas. Esperamos recibir el permiso este año, todo depende de los plazos”, apuntó.

Además, Derek Cooke, CEO de Cerro Verde, sostuvo que están trabajando en una segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental y Social (MEIAS).

También entra en esta lista el proyecto Tía María de Southern Perú Copper Corporation, que afrontó en la década pasada conflictos sociales en Arequipa. Para Carlos Gálvez, expresidente SNMPE, Tía María podría entrar en ejecución en el último trimestre de este año, entre octubre y noviembre. “La oposición a esta obra ha disminuido”, aseguró.

Por su lado, el titular el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aprovechó el encuentro de Perumin para comentar que este proyecto se encuentra en una etapa madura e inversiones preparatorias, por lo que podría iniciar su construcción en los siguientes meses.

Pero Tía María no es el único proyecto de Southern Perú. La empresa también tiene en cartera otros prospectos como Los Chancas, en Apurímac, por US$2.600 millones y Michiquillay, en Cajamarca, por US$2.500 millones. Ambos sin fecha de ejecución definida. Además, tiene en cartera la ampliación de la refinería de Ilo, en Moquegua, por US$1.354 millones. Si bien la cartera del Minem no establece un período programado para esta última ampliación, el proyecto está previsto a iniciar el 2026 después de que se apruebe su MEIA.

Si bien se espera que sean nueve los proyectos mineros que entren en ejecución, Gálvez consideró que existe preocupación por el avance de estas obras. Por ejemplo, Teck Resources viene trabajando en los permisos y licencias para iniciar la construcción de Zafranal en el 2026, según Dale Webb, vicepresidente senior de Operaciones Latinoamérica de la compañía minera. Según el Minem, el proyecto estaba previsto para el inicio del 2025, y de acuerdo a Teck Resources, la construcción de Zafranal podría durar tres años.

“Durante este 2025 se tiene como objetivo continuar con la obtención de los diferentes permisos que establece el Estado peruano para la minería. Entre ellos, el permiso de construcción”, expresó el equipo de Teck a este suplemento.

Tanto Tía María como Zafranal son dos termómetros que servirán para medir la capacidad del país al ejecutar este tipo de proyectos , consideró Macedo. Agregó que ambas obras serán decisivas para futuras decisiones de inversión.

Por encima de los US$3.000 mlls.

En la cartera de inversiones solo hay dos proyectos por encima de los US$3.000 millones: Conga (US$4.800 millones) y El Galeno (US$3.500 millones).

Para Gálvez, la cifra de inversión de Conga en la actualidad podría elevarse a los US$6.000 millones o US$7.000 millones. Y, aunque el ministro Montero remarcó la semana pasada que el proyecto no está considerado en el ‘pipeline’ de la cartera del sector, sostuvo también que se puede retomar el diálogo con las comunidades cuando sea necesario, debido a que aún existe recurso minero en la zona.

Limitantes

Salvo Conga y El Galeno, no hay proyectos de alta inversión dentro de la cartera del ministerio. El último en ser construido, según explica Macedo, fue Quellaveco, proyecto que asciende a US$5.500 millones.

El experto del IPE consideró que el contexto de altos precios de los metales y minerales debería significar un despegue en la inversión del sector. “ La inversión minera en el Perú, como porcentaje del PBI, está estancada desde hace tres años . Eso está relacionado a una pérdida de competitividad del país”, sostuvo.

Estas limitantes son la inestabilidad política, la inseguridad, la minería ilegal y los problemas para llegar a acuerdos con las comunidades para el uso y concesiones de los proyectos mineros.

Además… 40 años en promedio demora un proyecto minero para iniciar producción. Esto, según el IPE. Este cálculo incluye la etapa de exploración.

Hay que mencionar que la exportación ilegal de oro y cobre generan pérdidas por más de S/9.000 millones para el país, por evasión tributaria e impuestos no recaudados, dijo Rolando Cevasco, socio director de CMS Grau, dentro del Foro TIS en el evento sectorial.

A ello se suma la ‘permisología’, una piedra en el camino para el desarrollo ágil del rubro minero. Como dijo O’Connor de BHP, esta compañía podría impulsar más exploraciones en el país si se eliminaran los cuellos de botella en los permisos requeridos.

Julio Velarde, presidente del BCR, afirmó que se necesita seguridad jurídica para atraer inversiones. Y es que, según Luis Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, el 46% de controversias internacionales que tiene el Perú son del sector de energía y minas.

A esto se suma que en el 2026 el país elegirá al nuevo gobierno y al Congreso para el siquiente quinquenio. “La velocidad para la construcción de un proyecto [minero] dependerá de cuáles sean las señales del proceso electoral. Supongo que la campaña política dejará señales claras dentro de tres o cuatro meses”, consideró Gálvez.

Dependiendo de las preferencias en la intención de voto, los proyectos podrían acelerarse o detenerse, remarcó.