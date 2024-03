Se trata, sin embargo, de un documento que “ha tomado cuatro años y cuatro meses” en ser evaluado por el Estado, lo cual demuestra que “debemos de tener un sentido de urgencia para ganar competitividad”, apunta Víctor Gobitz, CEO de Compañía Minera Antamina, con quien conversamos en esta entrevista.

— Una buena noticia para el sector minero ha sido la aprobación del MEIA de Antamina. ¿Qué pasos faltan para empezar a construir este proyecto? ¿Quizás un último visto bueno del Senace?

Lo que sucede es que los estudios de impacto ambiental se presentan ante el Senace y hay varias autoridades que opinan, observan y tienen preguntas. Una de ella es el ANA y otras, en el caso de Antamina, son el Serfor, el Sernanp, el Minagri y el Mincul. Lo que quiero destacar es que este es un documento que ha tenido mucho escrutinio.

— ¿Cuánto tiempo ha demorado aprobar este MEIA?

Ha tomado cuatro años y cuatro meses, con la particularidad de que el proyecto ocurre en la misma huella operativa (de Antamina), lo cual significa que no ha habido compra de tierras ni cambio en la huella ambiental, pero, a pesar de eso, ha tomado todo ese tiempo.

"Nadie está poniendo en tela de juicio el derecho que le asiste al Estado de revisar y observar, pero debemos tener un sentido de urgencia para ganar competitividad, en el sentido de que, si logramos hacer lo mismo más rápido, eso va a hacer que más inversionistas vengan al Perú".

— Lo cual es un poco largo.

Este no es un proyecto greenfield y ese es un punto de atención. Y es que, más allá del caso de Antamina, tenemos que reflexionar que la competitividad de la inversión pasa por dar predictibilidad y agilidad a las observaciones, que son válidas. Nadie está poniendo en tela de juicio el derecho que le asiste al Estado de revisar y observar, pero debemos tener un sentido de urgencia para ganar competitividad, en el sentido de que, si logramos hacer lo mismo más rápido, eso va a hacer que más inversionistas vengan al Perú. Yo hago esa reflexión sobre la experiencia cercana que he vivido.

— ¿La Ventanilla única Digital (VUD) no ayudará a este esfuerzo?

En exploraciones sí, pero debería empezar a funcionar también para los instrumentos técnicos sustentatorios (ITS) y esperemos que el concepto se traslade también a los MEIA.

Antamina aun no tiene planes para convertir a Antamina en una mina subterránea. El siguiente MEIA (del 2036 en adelante) seria también para una mina a tajo abierto.

— ¿Eso permitiría a acelerar la extensión de Antamina?

Lo que viene en Antamina con la obtención del MEIA son los permisos de construcción y de operación. Eso ya está en el ámbito puramente técnico del Minem.

— ¿Cuándo iniciarían la construcción del proyecto, este año o el siguiente?

Yo creo que el siguiente, pero regreso al tema de los 4 años y 4 meses. La industria minera es muy dinámica y requiere [cada cierto tiempo] extender el tajo abierto, el botadero y la presa de relaves. Y ese sistema tiene que ser más ágil porque, si no, se puede generar una disrupción operativa. La autoridad tiene que ser consciente de eso.

"[...] es importante que se entienda que la obtención de un permiso ambiental es un proceso muy técnico y riguroso, con pasos que hay que seguir, y que se han seguido".

— Sobre todo, en los proyectos de ampliación.

Así es. Todo perdemos. No es el caso de Antamina, pero es bueno considerarlo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decir que: el MEIA de Antamina ha seguido de manera rigurosa la normatividad ambiental del país, la cual incluye la participación ciudadana, que se ha cumplido en todo el ámbito operativo del proyecto.

— ¿Cuántos procesos de participación ciudadana han tenido?

Tres procesos. Y digo esto porque es importante que se entienda que la obtención de un permiso ambiental es un proceso muy técnico y riguroso, con pasos que hay que seguir, y que se han seguido.

— ¿Eso significa que la participación ciudadana no tiene por qué volver a repetirse?

No. No hay más participación ciudadana de la que ya se ha dado a lo largo de estos 4 años y 4 meses, pero, en general, hay personas que dicen que no tenían conocimiento del MEIA. Sin embargo, allí está toda la documentación. Y los medios de prensa, sobre todo los de Ancash, lo repiten y los reiteran.

Antamina busca convertir su flota de camiones en la de mayor dimensión de la industria en el Perú (ultra-class) con unidades de entre 380 y 400 toneladas.

— ¿Cómo se ejecutarían los US$2.000 millones del proyecto?

Yo creo que a lo largo de seis a ocho años. Eso es lo que se estima. Tenemos que seguir los procedimientos de obtención de los permisos, y también debemos lograr las aprobaciones internas. Ese nivel de inversión va a requerir la contratación de 2.500 personas. Y, claro, eso amplia la vida de Antamina del 2028 al 2036, y genera un impacto económico positivo para el trabajador minero, pero también para la jurisdicción, la región y el país, por concepto de impuestos.

"Creemos que, si hubiera una nueva extensión de vida más allá del 2036, esa siguiente extensión todavía sería a tajo abierto"

— ¿Después de esa ampliación Antamina se convertiría en una mina subterránea?

No necesariamente. Hay varios proyectos que están en estudio. Es muy prematuro hablar de una mina subterránea. Pero, siguiendo la normatividad existente en el Perú, nosotros debemos construir el siguiente proyecto de extensión de vida de Antamina, lo cual dará lugar a otro MEIA, un MEIA 2.

— ¿Entonces la conversión de Antamina a una mina subterránea no es algo ya decido?

No. Este es un yacimiento de gran dimensión. Creemos que, si hubiera una nueva extensión de vida más allá del 2036, esa siguiente extensión todavía sería a tajo abierto.

— ¿Cuáles son los componentes del proyecto de extensión?

En resumen, no habrá ninguna modificación en el puerto (de exportación de minerales). El minero-ducto tampoco cambia. Lo que habrá será una extensión del tajo abierto, el cual crecerá en dimensión. Los botaderos del norte y el sur también crecerán. Y crecerá la altura de la presa de relaves. Como consecuencia de eso hay varias infraestructuras que van a ser reubicadas para lograr esa armonía.

"Para ganar eficiencia vamos a ir renovando esta flota [de camiones] y se va a convertir al 100% en la flota de mayor dimensión de la industria".

— ¿Y relacionado con eso, habrá una ampliación de la flota de camiones?

La ampliación de la flota es algo parecido. Es una inversión para levantar la productividad de la actividad minera. Y para justificarla debo tener un horizonte de retorno de la inversión. Ese proyecto de extensión de vida nos da un espaldarazo para renovar la flota.

— ¿Cuántos camiones piensan renovar?

La flota de Antamina está compuesta actualmente por 130 camiones. El grueso de ellos son camiones de 320 toneladas. Para ganar eficiencia vamos a ir renovando esta flota y se va a convertir al 100% en la flota de mayor dimensión de la industria. Le llaman ultra-class, que es un camión que carga entre 380 y 400 toneladas. Ese es el límite de la ingeniería humana porque el gran cuello de botella son los neumáticos.