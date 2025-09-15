Juan Saldarriaga
Minería en Cajamarca, ¿el principio del fin?: región enfrenta el cierre de Yanacocha y Cerro Corona, mientras megaproyectos no avanzan
Agua si, oro no”. Catorce años han transcurrido desde que Ollanta Humala acuñó su famoso slogan, atizando con esto la oposición a los megaproyectos mineros que se desarrollaban a la sazón en Cajamarca, como Conga (US$4.800 millones), entonces, en pleno proceso de construcción.

