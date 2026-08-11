Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Leandro García, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, es el invitado de esta semana en el Ping Pong de Día1. Se autodefine como resiliente, disciplinado y empático. No deja de seguir la App de Kitco para estar al tanto, en todo momento, de la evolución de los precios de los metales.
Leandro García, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, es el invitado de esta semana en el Ping Pong de Día1. Se autodefine como resiliente, disciplinado y empático. No deja de seguir la App de Kitco para estar al tanto, en todo momento, de la evolución de los precios de los metales.
- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?
A las 5 a.m. Reviso mis correos y voy por un café.
- De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?
“La última mudanza de Felipe Carillo”, de Bryce Echenique. Me reí desde la segunda página hasta el final.
- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?
Mi laptop.
- ¿Cine o teatro?
Cine, aunque no soy muy cinéfilo.
- ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?
Kitco, para seguir los precios de los commodities, pero también Instagram y Facebook.
- ¿Netflix, Amazon, Max, Apple, Disney?
Cualquiera. No veo muchas series ni películas.
- ¿El auto de sus sueños?
El que me haga sentir seguro a mi familia y a mí.
- ¿Destino favorito en vacaciones?
España y El Caribe.
- ¿Qué deporte practica?
Voy al gimnasio. Hago pesas, ejercicio funcional y elíptica. Voy alternando. Algún día volveré al golf y al surf.
- ¿Cocktail o trago favorito?
Piña colada. Si viene con sombrilla, mejor.
- ¿Cuál es su restaurante favorito?
Varios. Me gusta la comida criolla, nikkei, pescados y mariscos, española e italiana.
- ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?
Máncora.
- Descríbase en 3 palabras
Resiliente, disciplinado y empático.
- ¿Tiene algún talento oculto?
Creo que identifico el perfil de las personas bastante rápido.
- Una frase que lo/la defina
Guarda pan para mayo.
- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?
De toda empresa se aprende algo. Pero, sin caer en que el jardín del vecino siempre es más verde, Buenaventura es mi casa y me siento orgulloso de ser parte de ella.
- ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?
Con don Alberto Benavides de la Quintana. Trabajé con él, pero hoy tendría muchas preguntas que me encantaría hacerle.
- ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?
Mi exjefe y mentor, Carlos Gálvez. Me dijo: “Opérate de una vez y no sigas postergándolo”. Me operé de un cambio de válvula a corazón abierto. Fue una de las mejores decisiones de mi vida.
- ¿Una decisión empresarial que cambiaría?
La suspensión temporal de las operaciones de la mina Uchucchacua hace unos años [durante la epidemia de COVID-19). Hoy estamos operando al máximo y creo que pudo haberse evitado.
- ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?
Le preguntaría: “¿De qué fracaso has aprendido más?“.
- ¿Cuál es su mayor orgullo?
Mis hijos.
- ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?
El impacto devastador de la minería ilegal, que viene generando una creciente espiral de violencia y afectando cada vez más la vida cotidiana de los peruanos.
- ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?
La creatividad. Somos campeones mundiales en eso, y muy rápidos, sobre todo para las bromas. Y la resiliencia que hace que muchos peruanos puedan llevar un pan a la mesa.
- ¿Y su principal defecto?
La envidia y el racismo. Son males que debemos desterrar de nuestra sociedad.