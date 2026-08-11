Leandro García, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, es el invitado de esta semana en el Ping Pong de Día1. Se autodefine como resiliente, disciplinado y empático. No deja de seguir la App de Kitco para estar al tanto, en todo momento, de la evolución de los precios de los metales.

- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 5 a.m. Reviso mis correos y voy por un café.

- De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

“La última mudanza de Felipe Carillo”, de Bryce Echenique. Me reí desde la segunda página hasta el final.

- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi laptop.

- ¿Cine o teatro?

Cine, aunque no soy muy cinéfilo.

- ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Kitco, para seguir los precios de los commodities, pero también Instagram y Facebook.

- ¿Netflix, Amazon, Max, Apple, Disney?

Cualquiera. No veo muchas series ni películas.

- ¿El auto de sus sueños?

El que me haga sentir seguro a mi familia y a mí.

- ¿Destino favorito en vacaciones?

España y El Caribe.

- ¿Qué deporte practica?

Voy al gimnasio. Hago pesas, ejercicio funcional y elíptica. Voy alternando. Algún día volveré al golf y al surf.

- ¿Cocktail o trago favorito?

Piña colada. Si viene con sombrilla, mejor.

- ¿Cuál es su restaurante favorito?

Varios. Me gusta la comida criolla, nikkei, pescados y mariscos, española e italiana.

- ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Máncora.

- Descríbase en 3 palabras

Resiliente, disciplinado y empático.

- ¿Tiene algún talento oculto?

Creo que identifico el perfil de las personas bastante rápido.

- Una frase que lo/la defina

Guarda pan para mayo.

- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

De toda empresa se aprende algo. Pero, sin caer en que el jardín del vecino siempre es más verde, Buenaventura es mi casa y me siento orgulloso de ser parte de ella.

- ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Con don Alberto Benavides de la Quintana. Trabajé con él, pero hoy tendría muchas preguntas que me encantaría hacerle.

- ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi exjefe y mentor, Carlos Gálvez. Me dijo: “Opérate de una vez y no sigas postergándolo”. Me operé de un cambio de válvula a corazón abierto. Fue una de las mejores decisiones de mi vida.

- ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

La suspensión temporal de las operaciones de la mina Uchucchacua hace unos años [durante la epidemia de COVID-19). Hoy estamos operando al máximo y creo que pudo haberse evitado.

- ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Le preguntaría: “¿De qué fracaso has aprendido más?“.

- ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mis hijos.

- ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

El impacto devastador de la minería ilegal, que viene generando una creciente espiral de violencia y afectando cada vez más la vida cotidiana de los peruanos.

- ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La creatividad. Somos campeones mundiales en eso, y muy rápidos, sobre todo para las bromas. Y la resiliencia que hace que muchos peruanos puedan llevar un pan a la mesa.

- ¿Y su principal defecto?

La envidia y el racismo. Son males que debemos desterrar de nuestra sociedad.