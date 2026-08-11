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Resumen

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Leandro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura. (Foto: Buenaventura)
Leandro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura. (Foto: Buenaventura)
Por Juan Saldarriaga

Leandro García, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, es el invitado de esta semana en el Ping Pong de Día1. Se autodefine como resiliente, disciplinado y empático. No deja de seguir la App de Kitco para estar al tanto, en todo momento, de la evolución de los precios de los metales.

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