“Esta decisión responde a un enfoque estratégico que busca fortalecer nuestra posición en nuestros negocios actuales, alineándonos con los objetivos de expansión y diversificación que nos hemos planteado como organización”, señaló el grupo Centenario.

De hecho, como explica José Ruidías Rojas, profesor en Pacífico Business School (PBS), el objetivo fundamental de cualquier compra en el sector ‘retail’ es fortalecer o consolidar la posición del comprador. “En este caso, debido a que es una compra relevante, Parque Arauco apuesta a potencializar su posición como jugador importante en el mercado peruano a través de apostar por la diversificación, la expansión con más m2 de piso de ventas”, sostiene. Esta diversificación, acota, les permitirá atender a distintos segmentos de clientes.

“Minka es un formato especial, exitoso, que tiene un mercado semi mayorista, un centro de abarrotes, que aporta casi el 25% de sus ingresos, que convive con la oferta ‘retail’”, comenta Jorge Luis Ojeda, profesor de la Facultad de Negocios EPE de la UPC. Con la compra de Minka, Parque Arauco se acerca a un nuevo ‘target’ emprendedor, con un formato que no tenían, agrega. Para el experto, Parque Arauco podría, incluso, pensar en expandir el formato de Minka, ya que podría replicarse en el norte, sur u oeste de la ciudad.

“La industria de ‘malls’ es básicamente inmobiliaria. En este caso, agrega 54.000 m2 arrendables que se incorporarían al portafolio de Parque Arauco. Y no solo es importante tener más m2 en este tipo de negocio, también es importante la rentabilidad por m2 y Minka lo tiene”, afirma Ojeda a Día1. Según datos de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), Minka reportó ventas por S/560 millones en el 2023.

Ernesto Aramburú, experto en ‘retail’ y socio director de A&M Gestión y Desarrollo, explica que, en efecto, el formato de Minka, una gran ciudad comercial con un mercado de abastos, es uno que no tenía la chilena Parque Arauco, que tiene 60 centros comerciales entre Chile, Colombia y Perú. El experto precisa que en el Perú la compañía tiene ’outlets’, centros comerciales y ‘malls’ más chicos, por lo que Minka le aporta un formato distinto y que tiene una de las cifras más altas de consumo por visita.

“Parque Arauco no hace compras raras, hace mucho análisis, seguramente han negociado por meses para llegar a este acuerdo”, anota.

Parque Arauco opera a MegaPlaza Independencia, Larcomar, entre otros 20 'malls'. (Foto: Parque Arauco)

A través de su Linkedin, Alejandro Camino, CEO de Parque Arauco división Perú, comentó sobre la importancia del ‘deal’ y de Minka en su estrategia. “Minka, uno de los principales centros comerciales de Lima con 54.800 m2 de área arrendable y más de 18 millones de visitas al año. Tiene una importante ubicación junto al futuro nuevo acceso al aeropuerto, en una zona que viene densificándose y reconvirtiéndose de industrial a residencial, a la cual le vemos gran potencial”, destacó.

Señala que si bien la adquisición está sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas usuales para este tipo de operaciones- la aprobación de Indecopi bajo la regulación de Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial- , esperan que se cumpla en algunos meses.

La operadora, que administra Larcomar, Megaplaza, entre otras, reportó que sus ingresos crecieron un 19,8% y el Ebitda un 21%, alcanzando los US$241 millones en el 2024, mientras que la utilidad reflejó un importante incremento del 15,8%, logrando los US$155 millones entre los tres países donde opera. Resultados que se explican por una sobresaliente tasa de ocupación de los activos de la compañía. En el caso del Perú, el incremento de ingresos fue de 9,4%.

¿Cómo cambia y quién lidera la industria?

Con esta compra de Minka, Ruidías comenta que Parque Arauco está solidificando su posición como jugador importante en el sector y con esta compra va a ganar poder de negociación con locatarios y proveedores, dado que se convertirá en uno de los cuatro grandes competidores del ‘retail’ en el país. “Además, con más activos es muy probable que pueda optimizar su estrategia comercial, ajustando el mix de marcas según cada plaza y potenciando sinergias entre sus centros comerciales”, sostiene.

Minka

Este movimiento, asegura el especialista, podría reconfigurar la industria, obligando a los otros operadores a replantear su crecimiento, remodelar sus espacios o innovar en su propuesta de valor para no perder participación y relevancia.

No se equivoca. De hecho, con la incorporación de Minka a su portafolio, Parque Arauco pasará a tener 22 centros comerciales con un total de 451.074 m2 arrendables, el 14,5% de los m2 arrendables de la industria, de acuerdo a datos que la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep) compartió en exclusiva a Día1. Con ello, Parque Arauco se ubica como el segundo operador con mayor cantidad de ‘malls’ y el tercer operador con mayor participación de m2 arrendables de la industria.

En el primer lugar lidera Real Plaza (InRetail) con 22 centros comerciales, que suman 848.351 m2 arrendables, un total de 27,2% de toda la industria. Seguido del Grupo Plaza S.A., dueño de Open Plaza y Mallplaza, que en conjunto suman 619.998 m2 arrendables en 15 centros comerciales (4 Mallplaza y 11 Open Plaza), representando el 19,9% de los m2 arrendables del sector.

A nivel de ventas, comenta Aramburú, también se afianza en el tercer lugar, dado que Real Plaza reporta ventas de unos US$1.800 millones, mientras que el número dos, Plaza S.A, con las compras que hizo el año pasado tiene una facturación de unos US$1.544 millones.

“En los últimos años han habido movidas, la industria se ha ido reacomodando en los últimos tres años”, remarca.

“Parque Arauco es el tercero. Si bien tiene varios centros comerciales, salvo Larcomar y MegaPlaza Independencia que son potentes, los demás son ‘malls’ más pequeños, con los que suman US$1.150 millones en ingresos en el Perú”, resalta Aramburú.

En tanto, Corporación Wong, con solo dos centros comerciales (Plaza Norte y Mall del Sur), factura unos US$1.070 millones, de acuerdo a los datos que maneja el consultor de ‘retail’.

Tras esta venta, ¿ qué pasará con la unidad de centros comerciales de Centenario? Ruidías señala que, en línea con lo que hizo hace algunos años, es altamente probable que Centenario esté saliendo del negocio de centros comerciales para concentrarse en los que podrían representar mayores índices de rentabilidad para sus inversiones.

Parque La Molina.

“Hay que tener en cuenta que la inversión en centros comerciales tiene periodos de recuperación más largos si los comparamos con la comercialización de urbanizaciones o terrenos, negocio en los que la presencia de Centenario es importante. Además esto está en línea con la estrategia de la empresa de optimizar su portafolio y concentrarse en segmentos donde ven mayores oportunidades de crecimiento”, detalla.

Para Ojeda, esta revisión estratégica hacia futuro es normal en los negocios, por lo que la desinversión en alguna unidad de negocio puede ser parte de las decisiones para tomar recursos y apalancar otros negocios como parte de reconfigurar sus inversiones .

LIMA 14 DE ENERO DEL 2023. FACHADA DEL CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL EN SAN ISIDRO. Fotos: Julio Rea–o/@Photo.gec / JULIO REA„O

No obstante, Aramburú recuerda que Centenario aún tiene el Centro Comercial Camino Real, que todavía no ha podido avanzar en el proyecto de reconversión que tenían desde hace más de una década, entrampado por controversias y tramitología con la municipalidad. En la memoria anual del 2023 de la compañía, señalaban que se continuaba avanzando positivamente con los permisos y diseño del proyecto del Centro Comercial Camino Real de San Isidro, pero aún no se han anunciado avances en este proyecto que tendría una inversión de US$120 millones.

“Centenario está ordenando el grupo. Como holding en sí, el Grupo Romero estuvo vendiendo activos, ordenando. Y eso nos dice que pueden estar saliendo de los centros comerciales. Considero que se quedaron más tiempo con Minka por estar al lado de Ransa, que tiene las bodegas, terrenos; y por la ubicación de Minka, que es buenísima”, nos explica.

"Hoy existen 15 centros comerciales individuales de empresas particulares (cadenas de ‘malls’) que son apetitosos para cualquier operador grande de centros comerciales”

¿Vendrán más compras este año?

Aramburú afirma que de todas maneras se verán más compras, que los operadores de centros comerciales tienen áreas dedicadas a estudiar los mercados y todos están explorando oportunidades, incluso en Chancay ante las proyecciones de densificación.

Además, indica que “hoy existen 15 centros comerciales individuales de empresas particulares (cadenas de ‘malls’) que son apetitosos para cualquier operador grande de centros comerciales”. Caminos del Inca, el Pentamall de Mansiche, entre otros centros comerciales serían parte de esta lista.